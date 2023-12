Javier Milei asume la presidencia de Argentina 1:36

(CNN Español) -- Luego de su victoria electoral en el balotaje del pasado 19 de noviembre, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, juró este domingo como el presidente de Argentina.

El juramento de Milei estuvo presidido por su antecesor Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández ante el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Milei estuvo acompañado de su compañera de fórmula, la vicepresidenta Victoria Villaruel.

Tras jurar, Milei pronunció su primer discurso como presidente de Argentina. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te dejamos algunas de sus frases más relevantes.

10 frases de Javier Milei en su primer discurso como presidente de Argentina

1. "Hoy comienza una nueva era en Argentina. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido".

2. "En algún momento, los políticos decidieron abandonar el modelo que nos había hecho ricos y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Han insistido durante más de cien años en defender un modelo que sólo produce pobreza. Señores: ese modelo ha fracasado".

3. "Hoy recibimos la herencia de insistir más de 100 años con ideas equivocadas. Déjenme ser muy claro con esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que vamos a recibir nosotros".

4. "No hay plata. No podemos endeudarnos, no podemos emitir y no podemos seguir asfixiando al sector privado con impuestos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Lamentablemente eso impactará sobre la actividad económica, la pobreza y los salarios. La única posibilidad posible es el ajuste; un ajuste ordenado".

5. "La propuesta sensiblera progresista nos llevaría a una híper a la manera de la Venezuela de Maduro y Chávez".

6. "En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre".

7. "Nuestro país exige acción y una acción inmediata. No va a ser fácil. 100 años de fracasos no se deshacen en un día. Pero un día se empieza y ese día es hoy".

8. "Los argentinos eligieron un Nuevo Contrato Social Liberal. Cuyas instituciones fundamentales son: la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social".

9. "No venimos a perseguir a nadie. Recibiremos con brazos abiertos a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva argentina. Pero no toleraremos a quienes usen la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio".

10. "El desafío que tenemos por delante es titánico pero estoy convencido de que vamos a salir adelante. Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Que Dios bendiga a la República Argentina".