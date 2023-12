Muere Andre Braugher, estrella de "Brooklyn Nine-Nine" y "Homicide: Life On The Street", a los 61 años

Andre Braugher era recordado por sus papeles en "Brooklyn Nine-Nine" y "Homicide: Life on the Street". (Crédito: John P. Fleenor/NBC/Getty Images)

(CNN) –– El actor Andre Braugher, recordado por sus papeles en “Brooklyn Nine-Nine” y “Homicide: Life On The Street”, murió este lunes a los 61 años debido a una breve enfermedad, dijo a CNN su publicista Jennifer Allen.

Braugher participó en decenas de producciones de cine y televisión después de un sorprendente debut como un soldado sensible en la película de 1989 “Glory”, sobre una unidad de soldados negros durante la Guerra Civil.

Luego interpretó al gran jugador del béisbol Jackie Robinson en la película para televisión "The Court-Martial of Jackie Robinson" antes de conseguir su papel destacado en "Homicide", una adaptación del libro de David Simon sobre detectives de Baltimore, y ganar un par de premios Emmy por esta serie de NBC como el detective Frank Pemberton.

Braugher continúo su popular carrera después de esa serie, y coprotagonizó el thriller "Primal Fear", así como "Get on the Bus" del director Spike Lee y el thriller de ciencia ficción "Frequency" antes de protagonizar su propia serie, "Gideon's Crossing”, como un brillante oncólogo que entrenaba a médicos jóvenes.

Braugher ganó su segundo Emmy en 2006 por la miniserie de FX “Thief”, con lo que acumuló 11 nominaciones en total.

Noticia en desarrollo...