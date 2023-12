Lo que sabemos sobre la batalla de Kate Cox, una mujer de Texas que le pide a la Corte Suprema proteja su derecho al aborto

Corte Suprema ratifica la ley antiaborto en Texas 2:17

(CNN) -- En uno de los casos sobre el derecho al aborto más sonados desde la caída de Roe V. Wade, una mujer de Texas ha estado luchando contra el estado para interrumpir su embarazo de alto riesgo, una disputa legal que podría tener efectos en cadena para muchos, ya que la ley de Texas, uno de los más estrictos del país, lo prohíbe.

Kate Cox, de 31 años y que es madre de dos hijos, presentó una demanda la semana pasada para interrumpir un embarazo que, según ella y sus médicos, amenaza su vida y su futura fertilidad. El caso desencadenó una tensa batalla legal ante los ojos del país. La Corte Suprema de Texas falló en su contra este lunes después de que abandonó el estado para continuar con el procedimiento.

Se cree que la demanda es uno de los primeros intentos en el país por parte de un individuo que busca un aborto ordenado por un tribunal desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade el año pasado, según The New York Times.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre Cox y lo que su caso revela sobre el estado de la ley del aborto en los Estados Unidos posteriores a Roe vs. Wade.

¿Quién es Kate Cox?

El nombre de Kate Cox salió a la esfera pública cuando presentó una demanda contra el estado de Texas el 5 de diciembre, pidiendo a un tribunal que declare que tiene derecho a interrumpir su embarazo.

Cox tenía 20 semanas de embarazo en el momento en que presentó la demanda. A su feto le diagnosticaron una condición genética rara y mortal llamada trisomía 18.

“Estoy tratando de hacer lo mejor para mi hija, para mí y para mi familia, pero estamos sufriendo debido a las leyes de Texas”, escribió Cox en un artículo de opinión para el Dallas Morning News sobre su lucha por el aborto. “No quiero que mi bebé llegue a este mundo sólo para verla sufrir”.

"Necesito interrumpir mi embarazo ahora para tener las mejores posibilidades para mi salud, para criar a mis hijos y para un embarazo futuro”, añadió.

La trisomía 18, a veces llamada síndrome de Edwards, es una afección cromosómica poco común que puede causar defectos cardíacos y otras anomalías orgánicas. Casi todos los embarazos terminan en aborto espontáneo o muerte fetal, según la Clínica Cleveland. De los bebés que sobreviven a término, no más del 10% sobreviven después de su primer cumpleaños, dice la clínica.

La demanda afirma que Cox había estado en tres salas de emergencia diferentes durante el último mes “debido a calambres severos y fugas de líquidos no identificables”.

"Debido a que la Sra. Cox ha tenido dos cesáreas previas, continuar con el embarazo la pone en alto riesgo de sufrir complicaciones graves que amenazan su vida y su fertilidad futura, incluida la ruptura uterina y la histerectomía”, afirma la demanda.

¿Qué dice la ley de Texas sobre el aborto?

¿Qué dice la ley de Texas sobre el aborto?

En 2021, Texas prohibió los abortos después de que se detecta actividad cardíaca fetal, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo, antes de que muchas personas sepan que están embarazadas. Cuando la Corte Suprema anuló el derecho federal al aborto el verano siguiente, entró en vigor una ley de activación que básicamente bloquea todos los abortos excepto aquellos en los que la madre está “en riesgo de muerte o representa un riesgo grave de deterioro sustancial de una función corporal importante, a menos que la se realiza o induce el aborto”.

Además de penalizar los abortos, Texas también permite a los ciudadanos privados presentar una demanda civil contra cualquiera que, a sabiendas, “ayude o incite” a un aborto.

Lo que es exactamente necesario para proteger la vida de la madre es el área clave de controversia. Cox ha dicho que a pesar del dolor y los problemas médicos durante el embarazo, la ley es demasiado vaga para determinar si un aborto en sus circunstancias sería legal.

"Los médicos de la señora Cox le han informado que tienen 'las manos atadas' y que tendrá que esperar hasta que su bebé muera dentro de ella o llevar el embarazo a término, momento en el que se verá obligada a tener una tercera cesárea, sólo para observarla. El bebé sufre hasta la muerte”, afirma la demanda.

¿Cómo respondieron los tribunales?

El 7 de diciembre, una jueza del tribunal de distrito dictaminó que Cox podía interrumpir legalmente su embarazo. En un fallo de emergencia, la jueza otorgó una orden de restricción temporal contra el estado que permitiría a Cox abortar inmediatamente.

"La idea de que la señora Cox desee desesperadamente ser madre y que esta ley pueda hacer que pierda esa capacidad es impactante y sería un verdadero error judicial”, dijo la jueza Maya Guerra Gamble en su fallo.

Después del fallo, el Procurador General de Texas, Ken Paxton, advirtió al médico de Cox que aún podría enfrentar sanciones civiles y penales en algún momento si realizaba el procedimiento ordenado por el tribunal, que podría incluir procesamientos por delitos graves y sanciones civiles de al menos US$ 100.000 por cada violación. Paxton solicitó la intervención inmediata de la corte suprema del estado, argumentando que Cox no demostró que su embarazo amenazara su vida.

El 8 de diciembre, la Corte Suprema de Texas impidió temporalmente que Cox recibiera el procedimiento. Luego, el lunes, el tribunal – compuesto por nueve jueces republicanos – emitió un fallo y una opinión, poniéndose del lado de Paxton y revocando el fallo del tribunal inferior.

Pero el tribunal también pidió a la junta médica del estado que brinde más orientación sobre la excepción de emergencia médica del estado en el centro del caso de Cox.

En una opinión, el tribunal dijo que debería ser responsabilidad de los médicos –no de los jueces– decidir si se practica un aborto. El tribunal dijo que el médico de Cox no estableció que sus síntomas pusieran en peligro su vida.

"Una mujer embarazada no necesita una orden judicial para someterse a un aborto que le salve la vida en Texas", escribió el tribunal en su opinión. En cambio, un médico debe determinar “que se necesita según el estándar legal apropiado, utilizando un criterio médico razonable”.

¿Qué sigue después?

Este lunes, los abogados de Cox del Centro de Derechos Reproductivos anunciaron que abandonó el estado para someterse a un aborto.

Si bien el centro no revela más detalles sobre sus planes, su declaración dice que recibió “ofertas para ayudarla a acceder al aborto en otros lugares, desde Kansas hasta Colorado y Canadá”.

"Esta última semana de limbo legal ha sido un infierno para Kate”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, en una declaración anterior. “Su salud está en juego. Ha estado entrando y saliendo de urgencias y no podía esperar más. Por eso los jueces y los políticos no deberían tomar decisiones sobre la atención médica de las personas embarazadas: no son médicos”.

Cuando se le preguntó por qué Cox decidió presentar una demanda en lugar de buscar atención en otro estado el jueves temprano, su abogada Molly Duane respondió: “La mayoría de las personas que necesitan servicios de aborto, no pueden abandonar sus comunidades de origen para recibir atención médica urgente. Subir a un avión en medio de una emergencia médica, y mucho menos una emergencia obstétrica, es una violación de los derechos humanos en sí misma”.

Sus abogados no han dicho si Cox planea continuar su lucha legal luego del último fallo de la Corte Suprema de Texas.

¿Quién más está demandando a Texas?

Además de Cox, otros también han presentado demandas contra el estado de Texas por la misma excepción médica en el centro del caso de Cox.

Un grupo de cinco mujeres y dos proveedores médicos han demandado al estado, argumentando que la prohibición del aborto plantea riesgos significativos para su salud, poniendo en peligro sus vidas, su salud y su fertilidad. Las mujeres pidieron al tribunal que aclare que los abortos se pueden realizar cuando un médico hace un “juicio de buena fe” de que “la persona embarazada tiene una condición médica emergente física que representa un riesgo de muerte o un riesgo para su salud (incluida su fertilidad)".

Y otro grupo de 20 mujeres y dos médicos han estado luchando contra el estado en una demanda separada, argumentando que el lenguaje sobre las excepciones médicas en la ley no es claro y hace que los médicos se abstengan de realizar abortos en casos graves.

Ante la Corte Suprema de Texas la semana pasada, un abogado de la oficina del fiscal general del estado argumentó que la ley era clara y que si las mujeres con problemas médicos que amenazaban sus vidas no recibían abortos, entonces debería considerarse negligencia por parte del médico.