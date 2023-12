Schwarzenegger apoyará a México en temas ambientales 0:40

(CNN Español) -- En 2017 a Mariana Rodríguez se le ocurrió publicar un video en Instagram de cómo se maquillaba. Las reacciones comenzaron a llegar. Al inicio incluso Samuel García, su entonces novio y ahora esposo y gobernador de Nuevo León, criticó sus videos. Años después de ese video de maquillaje, la popularidad sería importante en la candidatura de García, primero al gobierno de Nuevo León, después para su aspiración presidencial concluida y ahora para ella misma ya que este 9 de diciembre se registró como precandidata al gobierno de la alcaldía de su ciudad natal, Monterrey, capital del tercer estado que más aporta al Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo pasó Rodríguez de la popularidad en redes a ser parte de la conversación política en México?

Mariana Rodríguez, de 28 años, se define como una mujer, licenciada, empresaria, esposa y madre.

Desde los 15 años ha hecho modelaje. Estudió Psicología Organizacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). También es empresaria y en 2019 decidió comenzar su marca de cosméticos Mar Cosmetics, la cual mantiene en actividad.

En marzo de 2020, tras cinco años de relación se casó con Samuel García, quien entonces era senador. Su boda causó polémica, pues ocurrió en plena pandemia de covid-19 y cuando las medidas sanitarias impedían las reuniones. García aclaró días después en redes sociales que no habían tenido fiesta y que al enlace solo acudió su familia más cercana.

En 2023 se convirtió en madre de Mariel García Rodríguez. En febrero de este año, en el podcast de Aislinn Derbez, Rodríguez contó que antes del nacimiento de su hija tuvo cuatro pérdidas en embarazos previos, solo una de las cuales que comunicó en público.

El inicio de la "chavacana mayor"

A la par de sus estudios, Rodríguez comenzó sus publicaciones en redes sociales en 2017 con aquel sencillo video de ella maquillándose, sin hablar ante la cámara.

publicidad

Sus seguidores comenzaron a preguntarle por los productos que usaba y las técnicas de maquillaje. Según ella, fue de las pioneras en Monterrey en hacer esos videos, con los que ganó rápida popularidad.

Cuenta que sus amigas, hermana e, incluso, su entonces novio Samuel García la calificaban de ridícula.

La influencer comenzó a llamar a sus seguidores “chavacanos” y denominarse como la Chavacana mayor.

En marzo de 2019, Mariana Rodríguez tenía 700.000 seguidores en Instagram. Casi cinco años después, para diciembre de 2023, cuenta con más de 3,5 millones.

En total, tiene cerca de 5,6 millones de seguidores en todas sus redes sociales: unos 3,5 millones en Instagram, 1,5 millones en Facebook, 402.000 en TikTok, 47.000 en X (antes Twitter) y 58.000 en YouTube.

El éxito no se ha quedado en los productos que usa y promociona, también llegó a la campaña de su esposo para la gobernación de Nuevo León en 2021 y a la breve precampaña de 10 días por la presidencia de México.

Aunque la promoción también trajo polémica. En esas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con con el equivalente a US$ 3,1 millones a Movimiento Ciudadano, y a García con poco menos de US$ 26.000 por las aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez, por considerar que constituyeron “una aportación indebida a la campaña del candidato”.

Sin embargo, el Tribunal Electoral revocó la sanción pues consideró que el INE no tomó en cuenta el vínculo matrimonial entre ambos y la presunción de espontaneidad de las publicaciones.

La estrategia de las redes de Mariana Rodríguez en campaña

Mariana Rodríguez tiene más seguidores que su esposo: los 3,5 millones mencionados en Instagram, mientras que él tiene 1,9 millones. Sus videos de campaña logran hasta el doble de reproducciones desde la cuenta de ella.

El 19 de noviembre, para arrancar la precampaña presidencial de su esposo, Rodríguez publicó en Instagram un video en el que se le ve levantarse, maquillarse y vestirse, luego toma unos tenis naranja ―el color de Movimiento Ciudadano, el partido de García―, se los pone y se toma un video en el espejo y dice: “¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo. Va de nuevo”.

“Fosfo, fosfo” es término que se hizo popular en las publicaciones de ambos y lo volvieron una marca registrada: en junio de 2021 obtuvo los derechos por 10 años ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para utilizarlo en publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales y trabajos de oficina.

Con esa frase bastó para iniciar la precampaña al lado de su marido y sumar 347.000 me gusta y 8,5 millones de reproducciones.

Mariana Rodríguez subió a su Instagram nueve videos con eventos de la precampaña, el menos visto tuvo 2,2 millones de reproducciones. García publicó 37 videos, con un promedio de entre 300.000 y 1 millón de reproducciones. Sus videos más vistos son en los que compartió publicación con su esposa.

A los audiovisuales se suma el video de la canción titulada “Lo nuevo”, que tiene 7,6 millones de reproducciones en Instagram.

"No soy una dama de compañía"

En semanas recientes, la empresaria tuvo un desencuentro con el expresidente de México Vicente Fox.

El exmandatario respondió una publicación en X de Pedro Ferriz, donde el periodista dijo que revelaría información importante sobre Samuel García.

“Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió Fox en la red social.

Rodríguez calificó la respuesta de acto de violencia de género y respondió en esa misma red: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Luego de la controversia desapareció la cuenta de Fox en esa red social. Además, el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia ante el INE por violencia política contra Fox. Fox descartó disculparse con Rodríguez y dijo que tiene “un respeto profundo por las mujeres”. CNN buscó al expresidente Fox en busca de comentarios, pero aún no ha obtenido respuesta.

Samuel García ha reconocido la importancia e influencia que su esposa tiene para sus aspiraciones políticas, pues en uno de sus actos de campaña dijo que ella “tiene 100 veces más reproducciones que las dos candidatas juntas” en referencia a Claudia Sheinbaum, del partido oficialista Morena; y Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

@latinus_us Mariana desempolvó sus tenis y ahora tenemos más reproducciones que las otras dos candidatas, les vamos a ganar en las redes y en las calles: Samuel García. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus

La posibilidad de participar en política

Al asumir Samuel García como gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez se convirtió en la primera dama de ese estado. Tradicionalmente las esposas de los mandatarios se hacen cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargado de la asistencia social.

Pero para ella se creó la oficina “Amar a Nuevo León”, desde la cual trabajaba distintos temas como adopciones, albergues de niños llamados Capullos, políticas para madres, protección animal e impulso de pequeñas y medianas empresas.

Antes de que García tomara posesión del cargo, Rodríguez dijo al diario Milenio que no descartaba buscar un puesto político.

“No lo descarto. Si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero, que nadie me imponga, entonces lo haremos”, señaló.

El 14 de septiembre, durante la inauguración de un lactario, García la alentó a buscar una candidatura al Senado.

“Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios. Que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia”, dijo el gobernador.

El presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también ha elogiado el trabajo de Rodríguez y ha destacado la importancia que tiene su figura para el partido.

Este sábado, Rodríguez se registró ante Movimiento Ciudadano como precandidata a la alcaldía de Monterrey, ciudad que ahora gobierna ese partido de la mano de Luis Donaldo Colosio.

“Estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. (...) Estamos listos para seguir transformando a Monterrey, estamos listos para estar en coordinación con el estado, y yo estoy lista para la alcaldía de Monterrey”, dijo en un breve discurso a su llegada a las instalaciones del comité estatal del partido y previo a su registro.