Mujeres testifican sobre acoso y agresión sexual en la Academia de la Guardia Costera: "No hay consecuencias"

Cuatro mujeres testificaron sobre denuncias de acoso sexual en la academia de la Guardia Costera de EE.UU. ante la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional

(CNN) -- Cuatro mujeres que dicen haber sido sometidas a agresión y acoso sexual en la Academia de la Guardia Costera de EE.UU. testificaron ante el Congreso este martes sobre cómo fueron silenciadas, tomaron represalias y las dejaron luchando contra un trauma mental severo mientras los presuntos perpetradores continuaban prosperando dentro del servicio.

Su testimonio, a veces muy crítico con la agencia y en otras profundamente emotivo, llevó a senadores de ambos lados del pasillo político a arremeter contra los líderes actuales y anteriores de la Guardia Costera. La audiencia fue generada tras los informes de CNN sobre los resultados de una investigación secreta, denominada Operación Fouled Anchor, que corroboró docenas de agresiones sexuales en la Academia de la Guardia Costera.

Los senadores de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional dijeron que estaban sorprendidos de que los líderes de la Guardia Costera, durante años, hubieran ocultado a sabiendas informes de conducta sexual inapropiada y no hubieran responsabilizado a los perpetradores anteriores ni a los funcionarios que encubrieron su comportamiento peligroso y criminal. Varios legisladores dijeron que era hora de empezar a dar nombres.

Las mujeres que testificaron asistieron a la academia en diferentes momentos desde la década de 1980 hasta la actualidad, pero tenían historias similares de abuso.

Una cadete actual dijo que se vio obligada a continuar estudiando y viviendo junto al estudiante que la agredió sexualmente apenas unas semanas después de su primer año. Una graduada dijo que intentó suicidarse después de ser violada y agredida sexualmente por dos compañeros de clase diferentes. Una tercera dijo que el estudiante que la manoseó frente a docenas de espectadores que se reían sigue siendo un oficial de la Guardia Costera en la actualidad. Y una cuarta habló de cómo fue castigada por los daños en su puerta después de que dos estudiantes la derribaran y la atacaran a ella y a su compañera de cuarto en sus camas.

publicidad

El senador Richard Blumenthal, presidente del panel, dijo que tiene la intención de celebrar audiencias adicionales para abordar la “cultura de encubrimiento” de la Guardia Costera. Señaló que la Guardia Costera no ha cooperado plenamente con la investigación del Senado y que se emitirán citaciones si es necesario, diciendo que los líderes pasados y actuales tanto de la academia como de la agencia pueden ser llamados a responder por las decisiones que han tomado.

“Es una cultura que con demasiada frecuencia victimizó a las sobrevivientes dos veces: primero, cuando son agredidas o acosadas, y luego, cuando los líderes al mando no logran responsabilizar plenamente a los perpetradores, y es una cultura que ha fomentado el miedo”, dijo Blumenthal, un demócrata de Connecticut, donde tiene su sede la academia. “Esto no se trata sólo de un ancla sucia... se trata de una Guardia Costera que ha perdido el rumbo... se trata de una Guardia Costera que ha abandonado su brújula moral”.

Las acusaciones de las víctimas

La Guardia Costera emitió una declaración después de la audiencia en la que reiteró sus disculpas pasadas y su reconocimiento de fallas. "Reconocemos y aplaudimos el tremendo coraje de las testigos que se presentaron para compartir sus historias personales en la audiencia de hoy", dice el comunicado. La agencia no abordó de inmediato los comentarios de los senadores sobre cómo la Guardia Costera no estaba cooperando plenamente con la investigación.

“La Guardia Costera lamenta profundamente el trauma que experimentan las víctimas de agresión sexual y acoso sexual”, dice el comunicado. "Continuamos tomando medidas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Servicio y continuaremos trabajando con el Congreso".

La investigación del Senado es una de varias investigaciones gubernamentales en curso anunciadas a raíz del informe de CNN, que encontró que las violaciones y otros abusos sexuales en la Academia de la Guardia Costera habían sido ignorados y a menudo encubiertos por funcionarios de alto rango. La audiencia de este martes siguió a un informe de la Guardia Costera la semana pasada, en el que reconoció fallas pasadas y ordenó una serie de reformas.

Las mujeres que testificaron no solo brindaron sus experiencias personales, sino también propuestas sobre lo que creen que debe cambiarse para proteger el servicio que la mayoría de ellas dijo que todavía aman. Sus sugerencias incluyeron fortalecer la seguridad de los dormitorios, brindar a los sobrevivientes asesoría legal más experimentada y un acceso más fácil a los beneficios, y garantizar que aquellos que son expulsados de la academia por cometer faltas graves de conducta no puedan unirse a otra rama militar.

La Guardia Costera dijo que las “reflexiones y recomendaciones” detalladas por las sobrevivientes serán “esenciales para nuestros esfuerzos por mejorar continuamente nuestras políticas de prevención y respuesta”.

Kyra Holmstrup, la cadete actual que testificó que fue agredida sexualmente en su primer año, dijo que si bien el ataque en sí fue traumático, fue lo que sucedió después de que ella informó el incidente lo que continúa atormentándola. Sus compañeros dejaron de hablarle por completo. Su atacante, dijo, la acosó repetidamente y violó una orden de “no contacto”. Ella dijo que algunos de sus amigos fueron a su habitación y le advirtieron que arruinaría la vida de su agresor si seguía con su caso, y un capellán en quien confió le dijo que él era “un buen tipo”. Se iniciaron cargos en un consejo de guerra contra su atacante, pero finalmente fue castigado con la expulsión de la academia. Dijo que se enteró de que le habían dado una baja honorable y que nada le impedía alistarse en la Guardia Costera o en cualquier otro servicio militar.

"Mi atacante pudo escapar casi sin consecuencias. Nadie sabría lo que me hizo”, dijo en un testimonio escrito. “Se sintió envalentonado, alardeando y compartiendo su entusiasmo con otros por volver a alistarse. Todo lo que quería hacer era evitar que pudiera volver a hacer lo que me hizo a mí. Eso no sucedió”, dijo Holmstrup.

Holmstrup, quien se desempeña como presidenta del grupo Cadetes contra la Agresión Sexual de la academia, dijo que ha comenzado a avanzar ayudando a otros a navegar un proceso de presentación de informes que, según ella, revictimiza a los sobrevivientes. Se graduará la próxima primavera y dijo que se siente alentada por el nuevo liderazgo en la academia y que “si hay tiempo o lugar para el cambio dentro de la Guardia Costera y la Academia de la Guardia Costera, es ahora”.

El testimonio de Holmstrup brindó una inusual ventana al clima actual en el campus y a lo que estudiantes como ella piensan sobre la controversia en torno a la investigación de Fouled Anchor.

Sentada junto a Holmstrup en la audiencia estaba una exmiembro de la clase de 2008, Caitlin Maro. Dijo que tan pronto como comenzó su primer año, enfrentó un constante acoso sexual por parte de sus compañeros de clase. Un compañero cadete, dijo, la manoseó repetidamente, frente a otros que se reían de ello y lo incitaban, y bajo el agua durante la clase de natación. Cuando se derrumbó y le pidió ayuda a un profesor, dijo que sus acusaciones no fueron tomadas en serio y que no tuvo más remedio que dejar la academia y comenzar de nuevo en una universidad diferente.

Maro dijo a los senadores que la actual comandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, engañó al público cuando sugirió que todos los sobrevivientes de la investigación de Fouled Anchor habían sido contactados por los investigadores y que todos los perpetradores a quienes la Guardia Costera podía responsabilizar se habían enfrentado a consecuencias. Maro dijo que solo se enteró de que su caso de agresión había sido incluido en el examen de la Guardia Costera cuando habló con CNN, y dijo que su atacante es ahora un teniente comandante de la guardia costera. "Está prosperando en la carrera que esperaba". La Guardia Costera no respondió de inmediato a las críticas de Maro a Fagan.

Otra exalumna, Melissa McCafferty, que se graduó en 2011, dijo a los senadores que fue violada y agredida, pero que en ese momento tenía demasiado miedo para denunciar los incidentes. El trauma, dijo, la llevó a tomar cientos de pastillas en un intento de quitarse la vida. También habló sobre su experiencia trabajando en la sede de la Guardia Costera y dijo que cree que la cultura del encubrimiento viene directamente desde arriba.

“He visto en repetidas ocasiones a altos líderes desestimar informes fundamentados de acoso, agresión, abuso y represalias para proteger a sus compañeros oficiales y amigos de cualquier forma de acción disciplinaria”, dijo McCafferty, una teniente retirada de la Guardia Costera y recién graduado en Derecho de Georgetown. "Al negarse a reconocer y abordar el pasado, los altos dirigentes han condenado implícitamente el futuro de la Guardia Costera".

Jennifer Yount, miembro de la segunda promoción de mujeres admitidas en la academia, testificó que estaba devastada por lo poco que ha cambiado desde su graduación en 1981. Testificó que fue disciplinada por el daño que su atacante le hizo a su puerta. Cuando él irrumpió en su habitación, ella supo que no conseguiría nada si denunciaba el incidente. Así que se mantuvo callada y finalmente se convirtió en comandante de la Guardia Costera, donde, según dijo, seguía enfrentándose a acoso sexual.

Dijo a los senadores que las recientes disculpas de la Guardia Costera y las reformas propuestas no hacen lo suficiente para remediar el daño que ya se ha causado.

“El liderazgo de la Guardia Costera ha insistido en centrarse en el futuro”, dijo. “Hasta que la Guardia Costera reconozca la amplitud y gravedad de lo sucedido… no podremos avanzar y tomar las medidas necesarias para lograr un cambio significativo. Debe ocurrir una transformación cultural de la academia y la Guardia Costera”.

El testimonio impresionó a los senadores.

“Solo quiero decir que este testimonio es uno de los más poderosos que he escuchado en todo mi mandato en el Senado de Estados Unidos y he escuchado muchos testimonios poderosos”, dijo Blumenthal.

El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, se hizo eco de ese sentimiento: “Este es probablemente uno de los testimonios más poderosos, importantes y precisos que he escuchado”.

¿Tienes información o una historia para compartir sobre el pasado o el presente de la Guardia Costera? Envía un correo electrónico a melanie.hicken@cnn.com y Blake.Ellis@cnn.com.

-- Audrey Ash, Pamela Brown y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron a este informe.