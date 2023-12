Tesla llama a revisión 2 millones de vehículos para limitar el uso de la función de piloto automático después de casi 1.000 accidentes

Investigan el software del piloto automático de Tesla en EE.UU. 2:42

(CNN) -- Tesla está llamando a revisión casi 2 millones de sus automóviles en las carreteras de EE.UU. para limitar el uso de su función de piloto automático después de una revisión de casi 1.000 accidentes en los que estuvo activada la función.

El llamado a revisión fue revelado en una carta a Tesla publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) , que decía que Tesla había aceptado una actualización de software inalámbrica a partir del martes que limitará el uso de la función Autosteer si un conductor falla repetidamente para demostrar que está listo para retomar el control del automóvil mientras la función está activada.

Tesla ha estado impulsando sus funciones de asistencia al conductor, incluido el piloto automático y lo que llama “conducción totalmente autónoma”, que –según Tesla– hace que la conducción sea más segura que los automóviles operados exclusivamente por humanos. Pero la NHTSA ha estado estudiando informes de accidentes relacionados con el piloto automático y su función Autosteer durante más de dos años.

El llamado a revisión se produce dos días después de que el The Washington Post publicara una investigación detallada que encontró al menos ocho accidentes graves, incluidas algunas muertes, en los que la función de piloto automático no debería haber estado activada en primer lugar.

Los manuales del propietario de Tesla dicen: "El volante automático está diseñado para usarse únicamente en autopistas y caminos de acceso limitado con un conductor totalmente atento". Pero la compañía ha impulsado la idea de que sus funciones de asistencia al conductor permiten a los automóviles tomar de forma segura la mayoría de las decisiones de conducción incluso fuera de esas carreteras.

Sin embargo, una investigación de la NHTSA ha encontrado numerosos accidentes en los últimos años que sugieren que estas características no hacen honor a sus nombres de piloto automático y conducción autónoma total.

El regulador de seguridad en su carta a Tesla dijo que "en ciertas circunstancias, cuando el Autosteer está activado, la prominencia y el alcance de los controles de la función pueden no ser suficientes para evitar que el conductor haga un mal uso [de la función]". Dijo que cuando los conductores no están completamente activados y listos para tomar el control del coche “puede haber un mayor riesgo de accidente”.

Además de las actualizaciones de software, Tesla enviará cartas a los propietarios de automóviles notificándoles el cambio.

Una historia de problemas con el piloto automático

Esta no es la primera vez que la NHTSA presiona a Tesla para que realice cambios en sus funciones de piloto automático o conducción autónoma total después de descubrir que las funciones plantean problemas de seguridad.

En febrero, Tesla llamó a revisión a los 363.000 vehículos estadounidenses que circulaban con su función FSD después de descubrir que los automóviles que operaban con esta función violarían las leyes de tránsito, incluyendo “viajar en línea recta a través de una intersección mientras se está en un carril de solo giro, ingresar a un carril controlado por una señal de alto sin detenerse por completo, o entrar en una intersección durante un semáforo en amarillo fijo sin la debida precaución”.

Y la NHTSA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han estado investigando choques que involucran vehículos Tesla que utilizan diversas funciones de asistencia al conductor, incluida una serie de choques contra vehículos de emergencia en la escena de otros accidentes.

Tesla no es el único fabricante de automóviles que ofrece funciones de asistencia al conductor comercializadas como "autónomas". Y no es el único que se topa con problemas de seguridad. Recientemente, la unidad Cruise, de General Motors, suspendió su servicio de taxi sin conductor en todo el país después de que las autoridades de California suspendieran su capacidad de operar el sistema allí después de un accidente.

Pero, debido a que comercializa los nombres Autopilot y Full Self Driving, Tesla ha puesto mayor énfasis que sus competidores en la conducción autónoma. Cobra a los compradores US$ 6.000 por automóviles con lo que llama "piloto automático mejorado" y US$ 12.000 para la función FSD.

Muchos de los que pagaron más por esas funciones le han dicho a CNN que creen que las funciones no valen el dinero extra. Si bien las características han encontrado apoyo entre otros propietarios, los informes de accidentes graves y muertes registrados por la Policía y los reguladores de seguridad podrían perjudicar los esfuerzos de Tesla por comercializar los autos y sus costosas características.