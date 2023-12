Nueve años del caso Ayotzinapa: ¿qué se sabe? 6:15

(CNN Español) –– El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que, entre otros casos, representa a los familiares de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, respondió este jueves a las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que los acusó de “ya no ser lo que conocía” y de “haberse echado a perder”.

El presidente criticó que la organización aboga por los derechos humanos de algunos de los detenidos durante la investigación del caso que han dicho que fueron presuntamente torturados durante su arresto.

“Los mismos defensores de derechos humanos que están pidiendo justicia para los jóvenes llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados ―o no― salgan libres, todos libres, cuando hay evidencias de que sí habían participado”, afirmó, en referencia a algunas de las personas investigadas y detenidas en conexión con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

“Me dedico a investigar, siempre me he dedicado a investigar, y ahora con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa me metí a ver todo”, dijo el presidente.

“Estoy encontrando cosas raras, muy raras, porque está enmarañado todo el asunto. Se habló de pacto del silencio, pero hay más que eso con el propósito de que no se conocieran los hechos. Bueno, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones”, añadió.

En el comunicado difundido por el Centro Prodh minutos después de que concluyera la conferencia, la organización puntualizó: “Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo, de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército”.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa tuvo lugar en septiembre de 2014. Desde entonces se desconoce su paradero.