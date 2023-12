Blue Origin lanza con éxito el cohete New Shepard después de una prueba de vuelo fallida en 2022

El cohete New Shepard de Blue Origin despegó con éxito el martes por la mañana en Texas. Crédito: Blue Origin

(CNN) -- El cohete turístico de Blue Origin, diseñado para transportar a clientes que pagan en viajes breves al borde del espacio, se lanzó con éxito el martes por la mañana en una misión científica no tripulada.

El cohete New Shepard despegó a las 11:43 a.m. ET desde las instalaciones de Blue Origin en un rancho privado en el oeste de Texas. Los 33 experimentos científicos a bordo probaron unos minutos de microgravedad antes de regresar sanos y salvos a la Tierra.

El cohete propulsor aterrizó unos siete minutos después del lanzamiento, seguido de un aterrizaje seguro de la cápsula unos 10 minutos después del lanzamiento.

El primer intento de lanzamiento fue cancelado el lunes debido a que los equipos trabajaron en un problema del sistema terrestre. Pero el control de la misión no pareció encontrar ningún problema durante el lanzamiento del martes, y el vuelo de prueba rápidamente se abrió camino a través de la lista de objetivos del equipo.

Aunque no había nadie a bordo del vuelo, el éxito podría impulsar a Blue Origin a reiniciar sus viajes al espacio para quienes buscan emociones fuertes.

"Esperamos volar pronto nuestro próximo vuelo con tripulación", dijo Erika Wagner, directora senior de desarrollo de mercados emergentes de Blue Origin, en la transmisión en vivo del lanzamiento al finalizar el vuelo.

El esperado regreso a los vuelos se produjo después de que la compañía fundada por Jeff Bezos pasara más de un año recuperándose de un vuelo de prueba fallido sin tripulación.

Un cohete y una nave espacial New Shepard estaban programados para lanzar un lote de instrumentos científicos el 12 de septiembre de 2022. Pero un minuto de vuelo, el cohete soportó Max Q, un término aeroespacial que se refiere a un momento de tensión máxima en un vehículo a una velocidad relativamente baja altitud donde la atmósfera todavía es bastante espesa y el cohete se mueve casi a la velocidad del sonido.

En ese momento, el cohete pareció emitir una enorme explosión de llamas. La cápsula New Shepard, que viaja sobre el cohete, inició entonces su sistema de aborto del lanzamiento, encendiendo un pequeño motor para alejarse de forma segura del cohete averiado. Ese sistema funcionó según lo previsto, lanzando la cápsula en paracaídas hacia un aterrizaje seguro.

Blue Origin reveló más tarde que la causa de la falla fue un problema con la boquilla del motor, un gran cono que dirige el escape en llamas hacia la parte inferior del cohete. Las computadoras a bordo detectaron con precisión la falla y apagaron el motor, según la compañía.

Antes del fallo de septiembre de 2022, los cohetes New Shepard habían realizado 22 misiones consecutivas con éxito, incluidas seis con pasajeros a bordo. Bezos voló a bordo del cohete en 2021.

Un nuevo cohete en el horizonte

El regreso de New Shepard al vuelo se produce mientras Blue Origin se apresura a cumplir otro proyecto clave: está desarrollando un cohete enorme llamado New Glenn que es capaz de transportar satélites y otras grandes cargas útiles a la órbita.

Ese cohete lleva años de retraso. Y los mismos motores que impulsarán el cohete propulsor de New Glenn, los motores BE-4, también alimentarán una nueva línea de cohetes desarrollados por United Launch Alliance, una empresa conjunta de Lockheed Martin y Boeing. Está previsto que el nuevo cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance lance su primera misión, entregando un módulo de aterrizaje patrocinado por la NASA a la Luna, en enero.

New Glenn también tiene un primer lanzamiento importante en el horizonte, que podría llevar un satélite de la NASA para estudiar el área magnetizada del espacio alrededor de Marte el próximo año.

Bezos admitió durante la entrevista del podcast de la semana pasada que está "extremadamente nervioso" por el primer lanzamiento del New Glenn.

“Cada lanzamiento al que asisto, de New Shepard y de otros vehículos también, siempre estoy nervioso por estos lanzamientos”, dijo. "Un primer lanzamiento (y no tener nerviosismo por eso) sería una señal de trastorno".