Crisis del mar Rojo: ¿Quiénes son los hutíes y por qué atacan a los barcos?

Video muestra el momento en que rebeldes hutíes asaltan un barco de carga 2:30

(CNN) -- Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están intensificando sus ataques contra barcos en el mar Rojo, que, según dicen, son una venganza contra Israel por su campaña militar en Gaza.

Los ataques han obligado a algunas de las compañías navieras y petroleras más grandes del mundo a suspender el tránsito a través de una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, lo que podría causar un shock a la economía global.

Se cree que los hutíes han sido armados y entrenados por Irán, y se teme que sus ataques puedan llevar la guerra de Israel contra Hamas a un conflicto regional más amplio.

Esto es lo que sabemos sobre los hutíes y por qué se están involucrando en la guerra.

¿Quiénes son los hutíes?

El movimiento hutí, también conocido como Ansarallah (Partidarios de Dios), es un bando de la guerra civil yemení que se ha prolongado durante casi una década. Surgió en la década de 1990, cuando su líder, Hussein al-Houthi, lanzó la “Juventud Creyente”, un movimiento de resurgimiento religioso de una subsecta centenaria del Islam chiita llamada zaidismo.

publicidad

Los zaidis gobernaron Yemen durante siglos, pero fueron marginados bajo el régimen sunita que llegó al poder después de la guerra civil de 1962. El movimiento de Al-Houthi fue fundado para representar a los zaidis y resistir al sunnismo radical, en particular a las ideas wahabíes de Arabia Saudita. Sus seguidores más cercanos pasaron a ser conocidos como hutíes.

¿Cómo llegaron al poder?

Ali Abdullah Saleh, el primer presidente de Yemen después de la unificación de Yemen del Norte y del Sur en 1990, inicialmente apoyó a la Juventud Creyente. Pero a medida que la popularidad del movimiento creció y la retórica antigubernamental se agudizó, se convirtió en una amenaza para Saleh. Las cosas llegaron a un punto crítico en 2003, cuando Saleh apoyó la invasión estadounidense de Iraq, a la que muchos yemeníes se opusieron.

Para al-Houthi, la ruptura fue una oportunidad. Aprovechando la indignación pública, organizó manifestaciones masivas. Después de meses de desorden, Saleh emitió una orden de arresto.

Al-Houthi fue asesinado en septiembre de 2004 por las fuerzas yemeníes, pero su movimiento siguió vivo. El ala militar hutí creció a medida que más combatientes se unieron a la causa. Envalentonados por las primeras protestas de la Primavera Árabe en 2011, tomaron el control de la provincia norteña de Saada y pidieron el fin del régimen de Saleh.

¿Los hutíes controlan Yemen?

Saleh acordó en 2011 entregar el poder a su vicepresidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, pero este Gobierno no era más popular. Los hutíes atacaron nuevamente en 2014, tomando el control de partes de Sana, la capital de Yemen, antes de finalmente asaltar el palacio presidencial a principios del año siguiente.

Hadi huyó a Arabia Saudita, que lanzó una guerra contra los hutíes a petición suya en marzo de 2015. Lo que se esperaba que fuera una campaña rápida duró años: finalmente se firmó un alto el fuego en 2022. Caducó después de seis meses, pero las partes en conflicto no lo han hecho. Regresó al conflicto a gran escala.

Las Naciones Unidas han dicho que la guerra en Yemen se ha convertido en la peor crisis humanitaria del mundo. Según estadísticas de la ONU, casi un cuarto de millón de personas han muerto durante el conflicto.

Desde el alto el fuego, los hutíes han consolidado su control sobre la mayor parte del norte de Yemen. También han buscado un acuerdo con los saudíes que pondría fin permanentemente a la guerra y consolidaría su papel como gobernantes del país.

¿Quiénes son sus aliados?

Los hutíes cuentan con el respaldo de Irán, que comenzó a aumentar su ayuda al grupo en 2014 a medida que se intensificaba la guerra civil y se intensificaba su rivalidad con Arabia Saudita. Irán ha proporcionado al grupo armas y tecnología para, entre otras cosas, minas marinas, misiles balísticos y de crucero y vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), según un informe de 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Los hutíes forman parte del llamado “Eje de Resistencia” de Irán, una alianza de milicias regionales antiisraelíes y antioccidentales liderada por Irán y respaldada por la República Islámica. Junto con Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, los hutíes son una de las tres milicias prominentes respaldadas por Irán que han lanzado ataques contra Israel en las últimas semanas.

¿Qué tan poderosos son los hutíes?

Los funcionarios estadounidenses han estado siguiendo mejoras iterativas en el alcance, la precisión y la letalidad de los misiles de producción nacional de los hutíes. Inicialmente, las armas hutíes de cosecha propia se ensamblaban en gran medida con componentes iraníes introducidos de contrabando en Yemen en piezas, dijo anteriormente a CNN un funcionario familiarizado con la inteligencia estadounidense.

Pero han realizado modificaciones progresivas que han resultado en grandes mejoras generales, dijo el funcionario. En un hecho novedoso, los hutíes han utilizado misiles balísticos de mediano alcance contra Israel, disparando una andanada de proyectiles contra la región meridional de Eilat en Israel a principios de diciembre, que Israel dijo haber interceptado.

Si bien es posible que los hutíes no puedan representar una amenaza grave para Israel, su tecnología puede causar estragos en el mar Rojo. Han utilizado drones y misiles antibuque para atacar barcos comerciales (algunos de los cuales no se cree que estén vinculados con Israel), lo que llevó al USS Carney, un buque de guerra en el mar Rojo, a responder a las llamadas de socorro.

¿Por qué los hutíes atacan barcos en el mar Rojo?

Si bien, debido a una combinación de geografía y tecnología, los hutíes pueden carecer de las capacidades de Hamas y Hezbollah, sus ataques a buques comerciales en el mar Rojo pueden infligir un tipo diferente de dolor a Israel y sus aliados.

La economía mundial ha recibido una serie de dolorosos recordatorios de la importancia de esta estrecha franja de mar, que se extiende desde el estrecho de Bab-el-Mandeb frente a la costa de Yemen hasta el Canal de Suez en el norte de Egipto; a través del cual pasa el 12% de los flujos comerciales globales, incluido el 30% del tráfico mundial de contenedores.

En 2021, un barco llamado Ever Given encalló en el Canal de Suez, bloqueando la vital arteria comercial durante casi una semana (reteniendo hasta US$ 10.000 millones en carga cada día) y causando interrupciones en las cadenas de suministro globales que duraron mucho más.

Se teme que los ataques con aviones no tripulados y misiles hutíes contra buques comerciales, que se han producido casi a diario desde el 9 de diciembre, puedan causar un shock aún mayor a la economía mundial.

Cuatro de las cinco principales empresas navieras del mundo (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group y Evergreen) han anunciado que suspenderán los envíos a través del mar Rojo en medio de temores de ataques hutíes. El gigante petrolero BP dijo este lunes que haría lo mismo, una medida que provocó un aumento en los precios del petróleo y el gas.

Los ataques podrían obligar a los barcos a tomar una ruta mucho más larga alrededor de África y provocar que los costos de los seguros se disparen. Las empresas podrían trasladar el mayor costo de transportar sus productos a los consumidores, elevando nuevamente los precios en un momento en que los gobiernos de todo el mundo han luchado por controlar la inflación pospandémica.

Los hutíes dicen que sólo cederán cuando Israel permita la entrada de alimentos y medicinas a Gaza; sus ataques podrían tener como objetivo infligir dolor económico a los aliados de Israel con la esperanza de que lo presionen para que cese el bombardeo del enclave.

Defender la causa palestina también podría ser un intento de ganar legitimidad en casa y en la región mientras buscan controlar el norte de Yemen. También podría darles ventaja frente a sus adversarios árabes, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a quienes acusan de ser lacayos de Estados Unidos e Israel.

¿Cómo ha reaccionado el mundo?

Los ataques podrían tener como objetivo arrastrar a más países al conflicto. Israel ha advertido que está dispuesto a actuar contra los hutíes si la comunidad internacional no lo hace. El asesor de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi, dijo este mes que es necesario un “acuerdo global” para abordar la amenaza “porque es un problema global”, refiriéndose a los ataques hutíes como un “asedio naval”.

Estados Unidos anunció el lunes un nuevo grupo de trabajo naval multinacional compuesto por el Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Noruega y otros, para "afrontar el desafío planteado por este actor no estatal" que "amenaza el libre flujo del comercio, pone en peligro a personas inocentes y marineros y viola el derecho internacional”.

Mohammed al-Bukhaiti, un portavoz hutí, dijo a Al Jazeera el lunes que el grupo se enfrentaría a cualquier coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo.

Justo cuando la administración Biden está empezando a ceder a la presión para que presione a Israel para que ponga fin a su campaña en Gaza, Estados Unidos puede verse arrastrado más profundamente hacia el Medio Oriente por los heterogéneos –pero efectivos– rebeldes hutíes que se han hecho a sí mismos imposibles de ignorar.

Katie Bo Lillis y Natasha Bertrand de CNN contribuyeron con el reportaje.