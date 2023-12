Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo, una vez más 0:39

(CNN Español) -- Y un día Lionel Messi descansó. La máxima figura de la Major League Soccer (MLS), terminaba de ganar el octavo balón de oro a finales de octubre, y reconocía el nuevo escenario que tenía por delante: "Hablaba con compañeros, de lo difícil que va a ser este tiempo sin jugar. Nunca estuve tanto tiempo de vacaciones y quizás es el momento más difícil, después de haberme ido de Europa, de haber elegido Miami", afirmó en París tras la premiación que lo tuvo como estrella principal.

En estas vacaciones Messi eligió descansar con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, como cada fin de año, en Funes, una ciudad ubicada a 15 km de su Rosario natal. Allí llegó a horas de cumplirse el primer aniversario del mayor logro de su carrera. La Copa del Mundo conquistada en Qatar con la selección argentina, no solo le dio la coronación con el título tanto bregó durante toda su carrera, sino que lo posicionó en el panteón de los futbolistas más icónicos de todos los tiempos. Paralelamente, y en el transcurso de los meses, entendió que su vida necesitaba un giro en su carrera. En junio de 2023 dejó el PSG y se instaló en Miami.

La leyenda viva del fútbol mundial cruzó el charco y se instaló en Estados Unidos. La elección de la Ciudad del Sol fue un nuevo cambio en su vida: "Estoy muy feliz de la decisión que tomé", reconoció un relajado y sonriente Messi tras hacer historia con la conquista del octavo Balón de Oro.

Mientras disfruta de la ciudad santafesina junto a su familia, no para de recibir distinciones. Este lunes 18 ganó el premio Olimpia de Oro, máxima distinción que otorga el deporte argentino, como mejor futbolista argentino en la temporada 2023.

Messi obtuvo este galardón tras generar una revolución en la MLS. El tsunami que Messi desató en EE.UU. es una ola que aún no se ha detenido. Reflejo de esto, la revista Time lo declaró el personaje deportivo del año.

El genio del fútbol ganó la Copa de La Liga, disparó la venta de suscriptores en Apple TV, sus partidos con el Inter Miami se juegan a estadio repleto, su magia deportiva sigue gozando de brillo a pesar de sus 36 años. En los siete partidos del torneo marcó 10 goles. Y en octubre, se sumó el octavo balón de oro, por lo que la Revista Time consideró que el astro, era merecedor de tan importante distinción. "Messi logró hacer lo que antes parecía imposible: convertir a Estados Unidos en un país futbolero", escribió la afamada publicación.

Luego de un cierre de temporada tan especial, Messi disfruta de su reinado y su elección de destino profesional.

El lunes 18 apareció un mensaje en su Instagram. "Un año de la locura más hermosa de mi carrera. Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida. Feliz aniversario para todos", escribió el capitán de la selección argentina al cumplirse el primer aniversario de Argentina Campeón en Qatar 2022.

Enero de pretemporada y gira en oriente

Tras pasar las fiestas en Argentina, Messi volverá a Estados Unidos en los primeros días de enero, de cara al comienzo de la pretemporada. Luego volará con el equipo rosa hacia oriente, donde su imagen también es apreciada por los aficionados al fútbol.

La Pulga jugará partidos amistosos en China, Japón y Arabia Saudita, donde, entre otros partidos, jugará ante Al-Hilal y Al-Nassr, equipos donde juegan Neymar y Cristiano Ronaldo, respectivamente. A su regreso, en febrero, tendrá un especial duelo amistoso con el club donde comenzó este romance interminable y de ensueño con la pelota, Newell’s Old Boys de Rosario.

"La idea del partido surgió en Miami, nos llegó directamente la invitación desde allá, seguramente Messi y Martino tuvieron mucho que ver en todo esto", manifestó Ignacio Astore, presidente de Newell 's.

En febrero, comenzará la participación de Inter Miami en la Concachampions 2024, aunque Las Garzas comenzarán la competencia entre el 5 y 7 de marzo, en la instancia de octavos de final. En caso de ir consiguiendo victorias, Messi tendrá competencia hasta el 2 de junio, día en el que se disputará la final del torneo.

Tras ello, entre junio y julio llegará la hora de competir en la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos. Argentina defenderá el campeonato conquistado en 2021 en Brasil.

La competencia comenzará a disputarse en junio, mes en el que Messi cumplirá 37 años. Restará saber, cuando regresen de la disputa de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, cómo llega física y anímicamente, a una selección en la cual todo gira a su alrededor.

Messi no confirmó, ni descartó, su presencia en el Mundial del 2026. En la máxima cita del Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina defenderá la corona conquistada en Qatar 2022, esa que lo tuvo como la máxima estrella y cuyos fogonazos de su arte sin igual disfruta el fútbol de los Estados Unidos.

Echemos un vistazo a la agenda de momento confirmados que tiene Messi para 2024.

Enero

Viernes 19 - San Salvador

Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Selección de San Salvador vs. Inter Miami CF

Viernes 29 - Arabia Saudita

Kingdom Arena, Riyadh

Al-Hilal FC vs. Inter Miami CF

Febrero

Jueves 1 - Arabia Saudita

Kingdom Arena, Riyadh

Al-Nassr vs. Inter Miami CF

Domingo 4 - China

Hong Kong Stadium

Hong Kong Team vs. Inter Miami CF

Miércoles 7 - Japón

Japan National Stadium, Tokio

Vissel Kobe vs. Inter Miami CF

Jueves 15 - Estados Unidos

DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Florida

Inter Miami CF vs. C.A. Newell’s Old Boys

Marzo

Martes 5 - jueves 7 (Concachampions 2024)

DRV PNK Stadium

16 avos de Final - Champions Cup

Junio - julio

Copa América 2924 - Estados Unidos

Argentina vs. Trinidad y Tobago/Canadá, el 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Argentina vs. Chile, el 25 de junio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey

Argentina vs. Perú, el 29 de junio en el Hard Rock Stadium, Miami

Septiembre

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 7: jueves 5 - Argentina vs. Chile

Fecha 8: martes 10 - Colombia vs. Argentina

Octubre

Fecha 9: jueves 10 - Venezuela vs. Argentina

Fecha 10: martes 15 - Argentina vs. Bolivia

Noviembre

Fecha 11: jueves 14 - Paraguay vs. Argentina

Fecha 12: martes 19 - Argentina vs. Perú