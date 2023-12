(CNN) -- Podría haber sido mucho peor. Pero el hecho de no llegar al borde del abismo en 2023 no ha hecho sino aplazar grandes crisis hasta 2024. El mundo posterior al covid es un mundo agotado, con escasez de dinero y, en última instancia, más tenso que en décadas.



Todo ello se verá ensombrecido por una hiperpotencia tambaleante, en el mejor de los casos distraída por las elecciones presidenciales y, en el peor, sumida en disputas electorales y extremismos políticos.

La probabilidad de que Estados Unidos esté ocupado por sus propios traumas amplifica cada riesgo. La respuesta geopolítica de Estados Unidos estará ausente, alimentando la ambición autoritaria o una ruptura radical del orden mundial. 2024 podría hacer que 2023 parezca racional y sobrio.

En primer lugar, es importante tener el consuelo de que el brutal ataque de Hamas contra Israel, y el brutal ataque de Israel contra Gaza en persecución de Hamás, aún no han provocado la confrontación regional que muchos temían. El movimiento islamista Hezbollah, respaldado por Irán, parece estar limitando su participación hasta ahora a intercambios de golpes de efecto previsibles y manejables en torno a la frontera entre Líbano e Israel.

Es notable que un grupo fundado, en apariencia, para resistir la ocupación israelí, decidiera que la muerte de casi 20.000 gazatíes, de los cuales como máximo una tercera parte eran combatientes, según la estimación de un funcionario de las FDI, no merecía su intervención.

Es posible que Hezbollah siga agotada tras haber gastado combatientes experimentados en Siria y otros países durante la última década y probablemente haya recibido menos dinero iraní en los últimos años. Es posible que sus dirigentes hayan calculado que un enfrentamiento con Israel supondría el bombardeo a gran escala de Líbano, reduciría considerablemente la popularidad del grupo en su país y podría debilitarlo aún más.

publicidad

También es posible que un conflicto a gran escala con Israel no beneficie a Irán, principal promotor de Hezbollah. La mayoría de los análisis sugieren que Teherán no ordenó, apreció ni tuvo conocimiento previo del ataque de Hamas del 7 de octubre. Irán sigue tambaleándose por una disidencia interna que no se registraba desde hace décadas, por la agitación económica y, probablemente, también por la muerte de su figura militar preeminente, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani.

Irán ha dado la espalda al acuerdo nuclear que el expresidente estadounidense Donald Trump hizo pedazos. Está enriqueciendo uranio a un ritmo alarmante, por lo que se sabe de forma pública. Tal vez se encuentre en un punto en el que el tiempo de "éxito" para enriquecer suficiente uranio para un arma nuclear, algo que confiesa no querer, podría ser de solo 12 días, según evalúan funcionarios estadounidenses.

¿Podría ser una bomba nuclear iraní la próxima crisis que afecte a la región? ¿Se mantiene Hezbollah en reserva para responder si Israel y Estados Unidos atacan los recursos nucleares de Irán? ¿O están los Estados autoritarios del Medio Oriente tan centrados en la calma, la unidad contra Irán y la cooperación económica que la causa palestina es algo por lo que enfurecerse, no por lo que actuar?

La primera decisión de gran envergadura en 2024 puede venir del gobierno más derechista de Israel hasta la fecha. ¿Aprovechará este momento de relativa unidad interna y de respaldo público estadounidense para ignorar todos los consejos de sus aliados e intentar atacar a Hezbollah?

Es posible que la opinión pública israelí esté lo suficientemente endurecida ante el 7 de octubre como para digerir las probables pérdidas causadas por las inevitables oleadas de cohetes que Hezbollah enviaría en respuesta. Estados Unidos podría verse obligado a desplegar ayuda militar, dada su muestra pública de unidad. Pero los daños para ambas partes y el número de víctimas civiles serían de proporciones astronómicas. Y los políticos israelíes no están dando muestras de cautela en estos momentos. Este posible enfrentamiento se ha ido gestando desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, y con cada año transcurrido se ha ido comprendiendo claramente que sería monstruoso cuando llegara, y que tal vez sería mejor evitarlo. Pero, ¿ha cambiado ese cálculo para Israel?

A pesar de lo ocurrido en el Medio Oriente, la crisis de seguridad mundial más grave sigue siendo la invasión rusa de Ucrania. El estancamiento de la ayuda por parte de Estados Unidos y la Unión Europea ya ha dañado la moral de los ucranianos, y probablemente su valoración de lo que pueden esperar conseguir en el invierno y la primavera que se avecinan. Los miles de millones que la OTAN gastó en la contraofensiva ucraniana del verano no lograron los resultados que tanto necesitaban para contrarrestar los probables efectos de la agitación electoral estadounidense de 2024.

Ahora, Ucrania está dándole vueltas a movilizar otros 500.000 soldados para reforzar sus pérdidas en el frente, mientras Rusia envía reclutas convictos bien entrenados y equipados, (algunos de ellos drogados, según los ucranianos) en oleadas de misiones suicidas. La tolerancia de Moscú al dolor, el valor casi nulo que concede a la vida humana, se está combinando con su paciencia y su toma de decisiones unipolar para traerle un resurgimiento en el campo de batalla. Es poco probable que se convierta de repente en el ejército ruso temido por la OTAN en 2021. Pero puede agotar a Ucrania, recuperar tierras ucranianas que habían sido liberadas y persistir brutalmente allí donde los aliados occidentales desistan.

Después de haber pasado dos semanas en el frente, está claro que Kyiv se enfrenta a una crisis existencial en el invierno que se avecina. No sobrevivirá sin la ayuda de Occidente. No puede admitir la magnitud de los retos a los que se enfrenta sin que algunos republicanos estadounidenses la tachen de perdedora, indigna de la financiación estadounidense.

En una reciente rueda de prensa, el presidente Volodymyr Zelensky fue cuestionado sobre su relación con su jefe de Estado Mayor, Valery Zaluzhny. Dijo que era una relación "de trabajo". Pero la mera formulación de la pregunta pone de manifiesto la profundidad de las desavenencias en la administración, mientras se intercambian culpas por el fracaso del verano y parece que el dinero se agotará pronto.

2023 también fue, en Rusia y Ucrania, un año en el que lo peor aún no se había materializado. Ucrania atacó repetidamente el territorio continental ruso, con misiles, drones y con soldados de infantería, y se encontró con que Moscú era incapaz de llevar a cabo la venganza apocalíptica con la que llevaba tiempo amenazando si se perturbaba su soberanía. El reto de Occidente es ser consciente de esta fragilidad rusa, pero no descartar temerariamente al Kremlin como un coloso con pies de barro.

En 2023, Vladimir Putin también se enfrentó al desafío más serio a su gobierno hasta la fecha. La rebelión de 48 horas liderada por el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que comenzó como una disputa entre los altos mandos militares y escaló salvajemente hasta convertirse en una marcha de mercenarios sobre Moscú, no ha dejado una mella evidente en el poder del Kremlin. Pero su élite seguramente comprende ahora el mito de la invencibilidad de Putin y sabe, también, que los traidores y todo su séquito pueden acabar en convenientes accidentes aéreos.

Es asombroso que Putin haya sobrevivido a esta amenaza a su gobierno con tanta calma, sin apenas alteraciones públicas duraderas. Pero el hecho de que se produjera el intento de golpe debe haber alterado la naturaleza de su poder "vertical", antaño inexpugnable.

Las crisis de la guerra se han aplazado hasta 2024. El año que viene sabremos si el resurgimiento de los rusos en el frente presagia una estrategia que les hará ganar terreno, o simplemente un repunte temporal de su fortuna. También sabremos si la ayuda occidental se está agotando y con qué rapidez se traduce en un colapso ucraniano. Y también sabremos si la élite de Kyiv, impresionantemente sólida hasta ahora a pesar de la desavenencia entre Zelensky y Zaluzhny, puede anteponer el país a los ataques personales y recuperar la iniciativa.

Lo que está en juego para la seguridad europea es monumental. Las ganancias de Rusia en Ucrania dejan a Moscú más cerca de las fronteras de la OTAN, y la inclinación de Occidente por la desunión y la debacle queda dolorosamente expuesta. La principal métrica de la respuesta de Occidente a esta crisis fue siempre su persistencia, y ésta se ha venido abajo en menos de dos años. Es verdaderamente un momento desesperado.

Un pequeño punto positivo es que China aún no ha invadido Taiwán, a pesar de las innumerables maniobras militares a su alrededor, y en el mar de China Meridional, alrededor de Filipinas. El reloj sigue corriendo en Beijing ante la inminencia de una crisis demográfica por el envejecimiento de la población y la reducción de la mano de obra, y con ella, de un probable enfrentamiento económico. El "sueño chino" de Xi Jinping puede tener dificultades para cumplir sus promesas, lo que podría dar lugar a excesos en política exterior, por decirlo de forma eufemística.

Taiwán acudirá a las urnas el próximo año, y su destino, con el compromiso público de Biden de poner botas estadounidenses sobre el terreno en su defensa, sigue siendo el factor imprevisible de las próximas décadas.

La situación de las potencias nucleares del mundo es más tensa que nunca. Ya hemos hablado de la agitación en Estados Unidos, Rusia, China e Israel. India se está plegando a preocupantes tendencias autoritarias y nacionalistas. Pakistán asiste de nuevo a una insurgencia islamista, unida a crisis políticas cambiantes. Y Corea del Norte regala a Moscú municiones de artillería antiguas para que pueda bombardear Europa del Este, y lanza cohetes sobre Japón.

La llegada de 2024 no significa que tengamos que excavar refugios antinucleares en el patio trasero o mudarnos al sur de Argentina. Pero sí deja al mundo en un lugar más precario del que hemos visto en décadas. La buena noticia es que lo peor no ha ocurrido este año, así que puede que no ocurra en el próximo, o nunca.