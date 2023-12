“Ferrari” de Michael Mann pone a Módena como el telón de fondo perfecto

Ferrari reabre su restaurante de lujo. ¿Lo conoces? 1:08

(CNN) -- A veces, la locación de una película merece la misma atención que sus estrellas. En "Ferrari", la última película del director estadounidense Michael Mann, Módena, Italia es un buen ejemplo.



Protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz, la película biográfica de Mann aborda la turbulenta vida de Enzo Ferrari, fundador del fabricante de automóviles. Ambientada en 1957, en vísperas de la carrera Mille Miglia que atraviesa Italia, los acontecimientos en la pista compiten con el drama familiar en casa, mientras Enzo y su esposa Laura afrontan el duelo por la pérdida de su hijo y Enzo se enfrenta a su doble vida como padre de un hijo con otra mujer. Tras estrenarse en el Festival de Venecia en agosto, la película de Mann llega a los cines durante las fiestas navideñas, con un ojo puesto en los Oscar.

Driver, estadounidense, y Cruz, española, se lanzan a la vita Italiana, pero a la hora de elegir locación, Mann decidió que no habría sustituto.

Módena, en el corazón de Emilia-Romaña, Italia, forma parte de la historia de Ferrari. Enzo nació en esta pequeña ciudad y construyó allí un taller cuando empezó a fabricar sus propios automóviles. En la década de 1950, Ferrari se había expandido a la cercana ciudad de Maranello, convirtiéndose en una fuerza indiscutible, y Módena era el corazón del automovilismo italiano, ya que Maserati también era su hogar. Pero mientras sus coches recorrían Italia y, más tarde, el mundo, Enzo era reacio a alejarse de Módena. Así que era lógico que cuando Mann creara "Ferrari", llevara la producción hasta allí.

Mann, de 80 años, tiene sus propios vínculos con Ferrari. El director de "Heat" y " The Last of the Mohicans", nacido en Chicago, llevaba muchos años pensando en rodar una película sobre el fundador de la empresa, y desde hace décadas considera amigo a Piero Ferrari, actual vicepresidente de la compañía (el joven Piero desempeña un papel importante en la película).

La producción se instaló en Módena durante seis meses en 2022. "Es una ciudad muy pequeña, así que nos dimos a conocer", explicó Mann a CNN. "Cuando iba a comprar al Mercado Benelli, que es un mercado abierto que se construyó en 1865, yo era 'el marido de la señora Mann'. Así que había mucho respeto".

publicidad

Afortunadamente, Módena, como muchos lugares de Emilia-Romaña, no ha cambiado mucho su aspecto desde 1957.

La caprichosa catedral de la ciudad sigue en pie, el barroco Palacio Ducal es imponente y muchas calles siguen adoquinadas. (Una excepción notable es el Museo Enzo Ferrari de Módena, un complejo híbrido de pabellón moderno y espacios renovados, incluida la casa de la infancia de Enzo, que se inauguró en 2012 - como es lógico, no aparece en la película).

Lo más importante es que Módena sigue estando llena de gente que trabaja y ama a Ferrari. "Ferrari es el equipo local", afirma Mann. "Muchas de las personas que trabajan en la fábrica llevan allí dos generaciones. Hay un dialecto automovilístico muy fuerte".

"Cuando estás allí, se hace dolorosamente obvio lo que Ferrari significa no solo para el país, sino para ese lugar en particular", dijo Driver a CNN. "Hay un elemento de autenticidad y una actitud en Módena que no creo que hubieras conseguido rodando (en otro lugar)".

"Nuestro set estaba poblado por la ciudad", añadió. "La mayoría de la gente se había ido en agosto, cuando estábamos rodando, pero había alguien que empezaba a trabajar en el catering y dos semanas después ya estaba en la película".

La producción contrató a antiguos mecánicos jefe de Ferrari en Fórmula Uno para Michael Schumacher y Niki Lauda para interpretar pequeños papeles en la película, dijo Mann, y obtuvo bloques de motor del departamento de restauración de Ferrari Classiche. La barbería que Enzo visitaba a diario aparece en la película, con su propietario de segunda generación en el papel de su padre, afeitando a Driver.

"Era muy, muy local, de una forma maravillosa", afirma Mann. "Llegabas a comprender el ingenio, este tipo de actitud de mente dura, que no es muy diferente del Chicago del centro de la ciudad, donde yo crecí".

Teniendo en cuenta todo esto, ¿ayudó el rodaje en exteriores a que Driver se metiera en el personaje? Y los modeneses, que no tardan en aparecer, ¿ofrecieron su propio punto de vista sobre Enzo? "Sí y sí", responde rápidamente el actor.

Para Cruz, Módena ofreció una imagen más inquietante. La actriz interpreta a Laura, esposa de Ferrari y socia a partes iguales en la empresa en la época en que transcurre la película. Sumida en el dolor tras la pérdida de su hijo Dino a causa de una distrofia muscular, se entera de la infidelidad de su marido y trata de aprovechar sus bienes mientras la empresa se ve amenazada por la insolvencia.

"No había mucha información sobre ella", dice Cruz. "Pasé algún tiempo en Módena con Michael, con Adam, y Michael me llevó a muchos lugares donde ella pasaba tiempo. No me gustó la reacción de la gente. Solo querían desestimarla y decir que era difícil, que era una bruja.

"Nadie habló del dolor por el que pasó esta mujer, que perdió a un hijo por una enfermedad cuando tenía 20 años", añadió.

En la película, Laura es una fuerza de la naturaleza. Cruz da plena voz a su dolor, incluyendo escenas rodadas en el mausoleo de la familia Ferrari (donde hoy también está enterrado Enzo). "Ferrari" también se adentra en la compleja y duradera relación entre Laura y Enzo. El director afirma que él y Cruz se reunieron con el médico de Laura, que les mostró cartas de amor nunca vistas que Enzo escribió a su esposa, de la que estaba distanciado hasta dos años antes de su muerte en 1978.

Tras su muerte, Enzo daría su nombre a su hijo Piero, que había engendrado con Lina Lardi, interpretada por Shailene Woodley. Woodley se reunió con Piero, que ahora tiene más de 70 años, para hablar de su madre. "Lo que más me afectó no fueron las historias que contó ni su testimonio sobre ella, sino la forma en que se le saltaron las lágrimas", dijo.

"Que su madre fuera tan protectora con él y tan capaz de mantenerlo con los pies en la tierra, a pesar del caos de lo que pudo haber sido su infancia, fue algo maravilloso", añadió.

Mann cuenta que su investigación fue tan profunda que se enteró por la sobrina de Lardi de cómo preparaba la comida su tía, e hizo que Woodley lo reprodujera ante la cámara.

"Estábamos tan metidos en todo", dijo. "Hay tanta verosimilitud que se produce una especie de ósmosis orgánica maravillosa que se filtra en ti... Empiezas a creer de verdad: 'Estoy ahí, es 1957 y estoy en este mundo'.

"Eso crea esa espontaneidad e interpretación que creo que el público realmente percibe. Creen que esto es verdad y que está ocurriendo, y pueden transportarse a ello, que es, para mí, el objetivo final".

En la película, Enzo, enseñando a su hijo, dice: "Cuando una cosa funciona mejor, naturalmente resulta más bella a la vista". Está hablando de sus coches, pero también podría ser Mann comentando una de sus películas. Diseñados hasta el más mínimo detalle, esconden mucho trabajo bajo su facilidad y gracia.

Módena fue la inspiración de Enzo, como también lo fue para el director. "Hay poesía en el agua potable", dice Mann. "Realmente no puedo explicarlo".