La nave espacial lunar de Japón llega a órbita antes del histórico intento de alunizaje

(CNN) -- El módulo de aterrizaje “Moon Sniper” desarrollado por la agencia espacial japonesa entró con éxito en la órbita lunar el día de Navidad. El hito acerca a la nación un paso más hacia el logro de su objetivo de hacer aterrizar un explorador robótico en la superficie de la Luna por primera vez.

En su trayectoria actual, el módulo de aterrizaje completa una vuelta a la luna aproximadamente cada 6,4 horas. Pero durante las próximas semanas, el vehículo ajustará lentamente su órbita, acercándose más a la superficie de la luna mientras se prepara para su histórico intento de aterrizaje, programado para mediados de enero.

Si tiene éxito, Japón se convertiría en apenas el quinto país en lograr tal hazaña y en el tercer país en hacerlo en el siglo XXI.

China y la India son actualmente las únicas naciones que han logrado alunizar de forma segura un vehículo en la Luna en este siglo, lo que marca el advenimiento de una nueva carrera por la superficie lunar caracterizada en parte por los esfuerzos para identificar y aprovechar los recursos naturales de la Luna para futuras tripulaciones a largo plazo. misiones.

El explorador robótico de Japón intentará demostrar un aterrizaje "puntual", con el objetivo de aterrizar con extrema precisión, y recopilar datos sobre las rocas lunares que podrían ayudar a los científicos a comprender mejor la formación de la luna.

Dirigiéndose al aterrizaje

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, o JAXA, anunció el 25 de diciembre que el módulo de aterrizaje lunar fue colocado en una órbita elíptica, enviándolo en una trayectoria que pasa sobre los polos norte y sur de la Luna a altitudes que van desde aproximadamente 370 millas (600 kilómetros) a 2.500 millas (4.000 kilómetros).

Durante las próximas tres semanas y media, la órbita de la nave espacial la llevará tan cerca como a 15 kilómetros (9 millas) sobre la superficie cuando comience su descenso final.

El módulo de aterrizaje Moon Sniper, también conocido como SLIM o Smart Lander para investigar la Luna, intentará su aterrizaje suave a las 10:20 am ET del 19 de enero, o a las 12:20 am del 20 de enero, hora estándar de Japón.

Acerca de SLIM, también conocido como Moon Sniper

El módulo de aterrizaje liviano SLIM apuntará a una zona de aterrizaje que se extiende aproximadamente 328 pies (100 metros), en lugar del rango típico de kilómetros.

La precisión dio lugar al apodo de la misión, Moon Sniper.

Si llega a la superficie lunar, se espera que SLIM explore un sitio cerca de un pequeño cráter de impacto llamado Shioli, cerca del lugar de aterrizaje del Apolo 11 donde los astronautas de la NASA aterrizaron por primera vez en 1969.

Carrera por la luna

Estados Unidos sigue siendo el único país que ha llevado humanos a la Luna, pero la NASA no ha realizado aterrizajes suaves de astronautas ni vehículos robóticos en la superficie lunar desde la misión Apolo 17 en 1972.

Tanto una nave espacial desarrollada de forma privada por una empresa con sede en Japón, Ispace, como un módulo de aterrizaje lunar lanzado por la agencia espacial rusa, Roscosmos, hicieron un intento de aterrizaje en 2023 que terminó en fracaso.

Cada nave robótica se estrelló después de experimentar problemas de navegación.

Un módulo de aterrizaje lunar desarrollado por la agencia espacial de la India, la Organización de Investigación Espacial de la India, aterrizó con éxito en agosto, convirtiéndose en el cuarto país en hacerlo después de Estados Unidos, China y la ex Unión Soviética.

La nave espacial de la India aterrizó cerca del polo sur lunar, donde los científicos creen que hay valiosas reservas de hielo de agua, lo que la convierte en la primera nación en enviar un vehículo muy cerca de la región.

Un año de misiones de alunizaje

Después de que la nave espacial japonesa Moon Sniper haga su intento de aterrizaje, Estados Unidos pretende lanzar hasta tres vehículos robóticos a la superficie de la luna durante el próximo año.

Y la NASA tiene la intención de enviar astronautas a la órbita de la Luna a finales de 2024.

Si tiene éxito, la misión Artemis II allanaría el camino para otra misión que podría llevar humanos a la luna a finales de esta década.

La misión Artemis III tripulada de la NASA podría marcar la primera vez que los astronautas regresen a la superficie lunar desde la década de 1970.