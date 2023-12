Steve Ballmer ganará US$ 1.000 millones al año por no hacer nada

Esta es el plan de Microsoft para expandir conectividad 0:54

(CNN) -- Para la mayoría de las personas, los ingresos pasivos son un poco de cambio de bolsillo adicional que requiere un esfuerzo mínimo para complementar una fuente principal de ingresos. Para Steve Ballmer, son US$ 1.000 millones (sí, leíste bien: mil millones de dólares).

Ballmer, la sexta persona más rica del mundo, recibirá esa cantidad en dividendos de Microsoft en 2024. Esto se produce después de que el gigante tecnológico aumentara su pago de dividendos trimestrales a 75 centavos por acción, o 3 dólares por acción al año.

Dado que Ballmer, el ex CEO de Microsoft, poseía 333,2 millones de acciones de la compañía en 2014 (la última vez que presentó una declaración de propiedad y QUE parece haber ajustado sus acciones de Microsoft), el equivalente a una participación del 4%, recibiría solo menos de US$ 1.000 millones en el año fiscal 2024. Eso es simplemente por poseer las acciones, independientemente de su rendimiento.

Ballmer no respondió a una solicitud de comentarios al respecto.

Eso, por supuesto, suponiendo que la junta directiva de Microsoft no decida recortar los dividendos. Pero eso no parece probable. Desde que la empresa comenzó a pagar dividendos a los accionistas en 2003, la cantidad no ha hecho más que aumentar.

Ballmer no será el único que se lo llevará. El Tío Sam también recibirá una generosa parte.

Dado que Ballmer reportó US$ 656 millones en ingresos al Servicio de Impuestos Internos en 2018 según ProPublica, probablemente sea seguro decir que estará sujeto al impuesto del 20% sobre los dividendos para las personas que ganan un ingreso imponible de US$ 500.000 al año o más. Eso significa que pagará cerca de US$ 200 millones en impuestos sobre los dividendos de Microsoft que cobre.

Ballmer no es el único que ganará mucho con la posesión de acciones que pagan dividendos.

Berkshire Hathaway de Warren Buffet recaudará US$ 6.000 millones en dividendos durante el año, según un análisis de The Wall Street Journal. Esto se debe a que la mayoría de las acciones en las que invierte Berkshire Hathaway pagan dividendos. En esa lista se incluyen Chevron, Bank of America, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz y American Express.