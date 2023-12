Sale de prisión Gypsy Rose Blanchard, quien se declaró culpable de ayudar a matar a su madre abusiva

Gypsy Rose Blanchard sube al estrado durante el juicio de su exnovio Nicholas Godejohn en noviembre de 2018. (Crédito: Nathan Papes/The Springfield News-Leader/AP/File)

(CNN) — Gypsy Rose Blanchard, quien admitió haber ayudado a su novio a matar a su madre abusiva en un caso que generó interés en todo Estados Unidos, salió bajo libertad condicional este jueves, dijo a CNN un funcionario penitenciario de Missouri.

Blanchard se declaró culpable de homicidio intencional sin premeditación en 2016, después de confesar que convenció a su novio de matar a puñaladas a su madre Dee Dee Blanchard mientras esta dormía. Los fiscales sentenciaron a Gypsy Rose Blanchard a 10 años de prisión en un acuerdo de culpabilidad, luego de que los abogados defensores revelaran el abuso que experimentó a manos de su madre.

Blanchard fue víctima del síndrome de Munchausen por poderes, una condición poco común en el que un cuidador finge, exagera o induce una enfermedad en un niño para llamar la atención. Se descubrió que Dee Dee había convencido a quienes la rodeaban, incluidos los médicos, de que su hija padecía leucemia y distrofia muscular, entre otras dolencias, un tema retratado en el documental de HBO Max “Mommy Dead and Dearest”.

Blanchard admitió que estuvo en la casa en el momento del asesinato, sabiendo que su novio, Nicholas Godejohn, iba a apuñalar a Dee Dee y no hizo nada para detenerlo, según muestran los registros judiciales.

A Godejohn lo declararon culpable de asesinato y fue sentenciado en 2019 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los documentos judiciales muestran que admitió haber apuñalado a Dee Dee y dijo que solo la mató porque Gypsy se lo pidió.

Refiriéndose a las condiciones de la libertad de Blanchard, la portavoz del Departamento de Correccionales de Missouri, Karen Pojmann, dijo: “Su sentencia original de 10 años comenzó en junio de 2015, por lo que, salvo violaciones de la libertad condicional y otras circunstancias atenuantes, se espera que esté bajo supervisión de libertad condicional y deba presentarse ante un funcionario de libertad condicional hasta junio de 2025”.

CNN se comunicó con el abogado de Blanchard para solicitar comentarios.

En los días posteriores al asesinato de Dee Dee comenzaron a surgir detalles que revelaron una situación compleja e inusual, y el sheriff del condado de Greene, Jim Arnott, dijo en una conferencia de prensa en junio de 2015 que “las cosas no siempre son como parecen”.

"Nunca me he encontrado con nada que se acerque siquiera a lo que ha vivido Gypsy", dijo el abogado de Blanchard, Michael Stanfield, en el documental de HBO "Mommy Dead and Mommy Dearest". "Su madre parecía haber tomado grandes medidas para mantener a Gypsy en un papel muy juvenil, haciéndola actuar varios años más joven que su edad real".

En una entrevista con la revista People poco antes de su liberación, Blanchard, ahora de 32 años, dijo que lamentaba su rol en el asesinato “todos los días”.

"Ella era una mujer enferma y desafortunadamente yo no tenía la educación suficiente para ver eso", dijo. “Ella merecía estar donde estoy yo, en prisión cumpliendo condena por conducta delictiva”.

Un libro próximo a lanzarse, “Released: Conversations on the Eve of Freedom”, cuenta la historia de Blanchard desde su propia perspectiva, con la ayuda de las escritoras Melissa Moore y Michele Matrisciani. Está previsto que se publique el 9 de enero de 2024.

Un especial de Lifetime de seis horas, “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard”, que incluye entrevistas con Blanchard desde la prisión, se estrenará el 5 de enero de 2024. El caso también fue el tema de la miniserie de Hulu de 2019 “The Act", protagonizada por Patricia Arquette como Dee Dee Blanchard.