Las mejores series de 2023 2:29

(CNN) -- Los críticos tienden a acentuar lo positivo en las listas de fin de año, pero dejando de lado las alabanzas, 2023 no fue un gran año para las películas convencionales, ni creativa ni comercialmente.

Aunque los servicios de streaming ayudaron a financiar muchas películas destacadas, varios de los títulos tan esperados no cumplieron con las expectativas, mientras que otros (sobre todo “Killers of the Flower Moon”) no sabían cuándo terminar, lo que supone un problema mayor en los cines, hay que reconocerlo. , que en casa, donde los espectadores pueden cortar, trocear y hacer pausas a su gusto.

En pocas palabras, Hollywood todavía no ha encontrado un punto óptimo entre el arte y el comercio, las películas de prestigio y aquellas con un gran atractivo, un problema de larga data que quizás empeora por las prioridades de los servicios de streaming, que pueden ocultar fracasos comerciales y disfrutar del brillo. de premios y elogios de la crítica.

Por supuesto, la industria del entretenimiento no puede vivir sólo de premios, y hubo tendencias comerciales inquietantes, incluido el declive casi generalizado de la taquilla de las películas de superhéroes , hasta hace poco un género tremendamente confiable. Ese desmayo repentino ha alimentado la sensación de que ir al cine no se ha recuperado por completo del doble golpe de la pandemia y el streaming, y es posible que nunca lo haga.

En el lado positivo, las películas que sí se destacaron representan una lista ecléctica en términos de temas y géneros (con cierto esfuerzo consciente para reflejar ese rango), incluso si es posible que algunas no hubieran estado en esta lista, lo que se toma la libertad de algunos. entradas combinadas, en un año con opciones más claras.

publicidad

Aquí, entonces, en orden alfabético (con las opciones de transmisión indicadas cuando estén disponibles):

' Air ' (Amazon Prime Video): la historia basada en hechos del director Ben Affleck sobre cómo Nike consiguió a Michael Jordan es un testimonio del reconocimiento de la grandeza, con excelentes actuaciones de Matt Damon y Viola Davis. Pero, sobre todo, es muy divertido, un atributo que parecía demasiado raro en la programación de películas de este año.

' American Fiction ': el guionista y director Cord Jefferson hace un debut impresionante en esta inteligente y reveladora adaptación de una novela sobre un escritor y profesor de literatura (Jeffrey Wright) que escribe impulsivamente un libro de chistes burlándose del "porno traumático negro", solo para verlo convertirse en un éxito entre la intelectualidad blanca.

¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret (Max): Puede que abundan las películas sobre la mayoría de edad, pero esta versión del libro de Judy Blume subraya lo difícil que es hacerlo bien, con Abby Ryder Fortson como la joven que se enfrenta a una nueva escuela, a una nueva escuela. amigos y problemas muy familiares.

'The Color Purple': Al llevar el musical a la pantalla y al mismo tiempo preservar el poder de la historia de décadas de angustia y resiliencia de Alice Walker, el director Blitz Bazawule creó un excelente escaparate para su elenco mientras abría los números musicales y la coreografía en lo mejor de maneras.

' Elemental ' (Disney+): En un año muy difícil para Disney, este romance animado de Pixar se opuso a esa tendencia, no solo explorando cómo personas de orígenes dispares (en este caso, literalmente fuego y agua) pueden superar sus diferencias, sino también superar una situación decepcionante. Abrimos para demostrar que el boca a boca aún puede crear un éxito teatral orgánico, por más pintoresca y anticuada que pueda parecer esa idea.

' The Holdovers ' (Peacock, 29 de diciembre): reúne al director Alexander Payne con su estrella de "Sideways" Paul Giamatti, esta comedia dramática sobre inadaptados abandonados en una escuela preparatoria de Nueva Inglaterra en 1970, y los vínculos poco probables que forman a lo largo de unos pocos semanas – brilló con ingenio, calidez y corazón, con una actuación secundaria difícil de superar de Da'Vine Joy Randolph como una madre afligida cuyo hijo murió en Vietnam.

' Leave the World Behind ' (Netflix): una de las películas más sugerentes del año, el thriller apocalíptico del escritor y director Sam Esmail presenta a Julia Roberts y Mahershala Ali como extraños unidos por una serie de eventos confusos mientras la sociedad comienza a desmoronarse a su alrededor en una película que eclipsó a “Don't Look Up”, la última película de Netflix que provocó una respuesta similar.

' Maestro ' (Netflix): Bradley Cooper continuó la conversación que inició sobre el arte y el precio de amar a los artistas en esta biografía del director Leonard Bernstein, con la brillante actuación principal de Cooper igualada por la de Carey Mulligan como su esposa Felicia, cuya lealtad y paciencia Bernstein puso a prueba. Tiempo y otra vez.

'Oppenheimer'/'Barbie' (Max): Aquí, al menos tanto por lo que significaron para el negocio del cine como por sus méritos individuales, "Barbie" respondió inteligentemente a la pregunta de cómo se hace una película de Barbie para el siglo XXI (con Margot Robbie ayuda), mientras que “Oppenheimer” merece crédito por abordar un tema serio e inteligente y hacerlo parecer digno de Imax. Si tan solo el director Christopher Nolan ajustara un poco la primera y la tercera hora alrededor de la espléndida del medio.

'Vidas pasadas'/'Monstruo': cualquiera de estas películas (de Corea del Sur y Japón, respectivamente) podrían haberse ganado un lugar en esta lista, pero realmente pertenecen al tándem como instantáneas separadas del poder del enamoramiento juvenil. Una pequeña joya, “Past Lives” exploró eso a través de dos personas (Greta Lee, Teo Yoo) que se reconectan después de haber sido separados cuando eran niños, mientras que “Monster” filtró su historia sobre dos niños pequeños y la preocupada madre soltera (Sakura Ando) a través de perspectivas cambiantes. , en una película del director Hirokazu Kore-eda que tiene una deuda consciente con el clásico “Rashomon” de Akira Kurosawa.