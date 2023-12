Gloria Trevi demanda a su exmánager y productor Sergio Andrade por abuso sexual y físico

La cantante mexicana Gloria Trevi. (Foto de Pablo Cuadra/WireImage)

(CNN Español) -- La cantante mexicana Gloria de los Angeles Treviño, mejor conocida como Gloria Trevi, demandó por supuesto abuso sexual y físico a Sergio Andrade, quien fue su mánager y productor durante las décadas de los años 80 y 90. La intérprete de “Pelo suelto” dice que tras ser víctima de repetido abuso intentó quitarse la vida.

El equipo legal de Trevi hizo estos señalamientos a través de una contrademanda presentada en una corte del condado de Los Ángeles el 27 de diciembre. La contrademanda responde a un caso de presunto abuso a menores en el que tanto Trevi como Andrade han sido demandados en diciembre de 2022 por dos mujeres. Identificadas en los documentos judiciales solo con seudónimos, las mujeres alegan que en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos que denunciaron, entre 1990 y 1992, tenían 13 y 15 años.

La demanda original, presentada el 30 de diciembre de 2022 en la misma corte, alega que la cantante supuestamente habría participado en un esquema de preparar a dos niñas que luego sufrirían abuso sexual. En ese momento, Trevi rechazó los señalamientos en su contra a través de una publicación en Instagram, donde afirmó que estaba siendo injustamente acusada de delitos que no había cometido.

La contrademanda presentada por Trevi y a la que CNN tuvo acceso a través de la corte, acusa a Andrade, a las dos demandantes originales, a una tercera persona identificada como Jane Roe J.P. 1, a la compañía mexicana Conexiones Americanas -que era la firma de producción y representación artística de Andrade- y a unas 100 personas más de abuso y agresión sexual, así como ayudar y facilitar el abuso en su contra.

Entre las 100 personas demandadas se encuentran empleados de Andrade y de la empresa, que Trevi asegura “facilitaron y encubrieron los abusos de Andrade”.

publicidad

CNN contactó a la Corte Superior del condado Los Ángeles para conocer si Andrade tiene representación legal, pero hasta el momento no recibió respuesta. CNN también trató de localizar un contacto o la representación legal de Andrade, sin éxito.

En una publicación sobre la contrademanda la revista Rolling Stone, uno de los medios que primero reportó los señalamientos hechos por Trevi, reporta que también para la corte la dirección de Andrade es desconocida.

La contrademanda presentada por Trevi alega que Andrade empezó a controlar su carrera y finanzas cuando la cantante era menor de edad.

Partes del documento detallan algunos de los abusos de los que Trevi dice fue víctima. “Fue obligada por Andrade a realizar ejercicios extremos y agotantes. Pasó hambre por capricho de Andrade. Fue golpeada brutalmente, en algunas ocasiones hasta quedar inconsciente… fue agredida sexualmente por Andrade, violada repetidamente”.

En la demanda, Trevi asegura que otras mujeres y niñas también fueron víctimas de los abusos de Andrade.

La conexión Andrade-Trevi

Gloria Trevi ya había enfrentado acusaciones de rapto y corrupción de menores.

En 1999, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, en México, emitió una orden de detención contra ella, Andrade y Mary Boquitas, que fueron detenidos en Brasil el 13 de enero de 2000.

La cantante pasó 4 años, 8 meses y 8 días tras las rejas, cumpliendo parte de su condena en Brasil y parte en México. Sin embargo, fue absuelta en 2004 por un juez de Chihuahua.

En entrevista con CNN en 2004, Trevi dijo que estuvo presa “por una injusticia”, y que “gracias a Dios al final por lo menos, por medio de las leyes en México, hubo un reconocimiento del error que se cometió”.

“Durante esos años me robaron, pero yo no me dejé robar lo más importante que era poder componer una canción, poder soñar, poder viajar con la imaginación”, afirmó Trevi en ese entonces.

En la entrevista, realizada semanas después de su liberación y como parte de la promoción de su disco “Cómo nace el universo”, Trevi afirmó que las historias que la llevaron a la cárcel fueron manipuladas.

“Yo quiero que quede muy claro, yo nunca le hice daño a absolutamente nadie y las historias que se contaron fueron muy manipuladas, muy exageradas y llenas de mentiras”, dijo la cantante.

En 2018, durante la ceremonia televisada de los premios Latin American Music Awards, Trevi habló sobre esa etapa de su vida: “Cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia, y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez. Porque así, a veces, condenando a una mujer, ocultan los crímenes contra otras”, dijo la cantante.

“Mi abusador hoy por hoy está libre y él no solo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes. Y muy probablemente lo sigue haciendo. Dicen que una mentira de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no… yo no fui su cómplice, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor, quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños”, agregó entonces Trevi sobre el momento en el que conoció a Andrade.

“Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos, y fueron 17 años de humillaciones”, afirmó la cantante.

Arrestado junto a Trevi en Brasil en enero de 2000 y más tarde enviado a México, Andrade pasó años preso mientras enfrentaba acusaciones de rapto, corrupción de menores y violación agravada de menores.

En 2005 fue sentenciado a 7 años y 10 meses de prisión después de declararse inocente. En 2007, un juez de Chihuahua determinó que Andrade había cumplido su condena al computar los años que había estado entre rejas y tras de pagar una compensación a la víctima.

CNN está tratando de ubicar a Andrade en México, su último paradero conocido. Su antigua empresa no figura como activa en México. La única presencia en línea de Andrade es su canal de YouTube, donde se ve que la última vez que compartió un video allí fue en 2017. Una cuenta en Twitter, ahora X, relacionada con el productor y que aparece mencionada en la cuenta de YouTube, fue eliminada, según indica la red social.