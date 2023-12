Sigue el Año Nuevo en todo el mundo

Aeropuerto de Atlanta no registra percances endías previos a Año Nuevo 2:26

(CNN) -- Cuando la bola caiga en Times Square de la ciudad de Nueva York para anunciar el inicio de 2024, en realidad será tarde: en docenas de países alrededor del mundo ya se está dando la bienvenida al nuevo año.

La Isla de Navidad en Kiribati, un país insular en el Océano Pacífico central, fue el primer país en destilar champán, dando la bienvenida al 2024, cuando eran solo las 5 am del 31 de diciembre en la costa este de los Estados Unidos y las 11 am UTC (Tiempo Universal Coordinado). el estándar mundial).

A la nación le siguieron las Islas Chatham en Nueva Zelanda a las 5:15 am ET y luego la mayor parte de Nueva Zelanda a las 6 am, junto con Tokelau, Samoa, Tonga, las Islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida.

Mientras tanto, al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha, Hawái, Samoa Americana y muchas de las islas periféricas de Estados Unidos estarán entre los últimos lugares en celebrar el nuevo año. Tendrán que esperar hasta el lunes por la mañana (hora del este) para brindar por 2024.

En total, hay 39 zonas horarias locales diferentes en uso en todo el mundo , algunas con diferencias de 15 o 30 minutos en comparación con las zonas cercanas, incluidas dos que están más de 12 horas por delante de UTC, lo que significa que se necesitan 26 horas para todo el mundo. mundo para dar la bienvenida al Año Nuevo.

Entonces, si realmente te encanta tararear “ Auld Lang Syne ”, la siguiente lista te mantendrá en el espíritu una y otra vez a medida que avanza el día.

Aquí es cuando los lugares de todo el mundo recibirán el Año Nuevo, en relación con la hora de la costa este.

Domingo, 31 de diciembre de 2023

5 am ET Isla de Navidad, parte de la nación insular de Kiribati

5:15 am ET Islas Chatham, frente a la costa este de Nueva Zelanda

6 am ET La mayor parte de Nueva Zelanda (con algunas excepciones) y Tokelau, Samoa, Tonga, las Islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida.

7 am ET Fiji, una pequeña parte del este de Rusia y varias islas más del Pacífico, incluidas las Islas Marshall y Tuvalu

8 am ET Gran parte de Australia, incluidas Melbourne y Sydney, y siete lugares más, incluidos Vanuatu, las Islas Salomón, Bougainville en Papúa Nueva Guinea y Nueva Caledonia.

8:30 am ET Una pequeña región de Australia que incluye Adelaida

9 am ET La provincia australiana de Queensland y seis lugares más, incluidas partes de Micronesia, las Islas Marianas del Norte, una pequeña parte de la Antártida y Guam.

9:30 am ET Territorio del Norte de Australia

10 am ET Japón, Corea del Sur, una pequeña parte de Rusia, Corea del Norte, una pequeña parte de Indonesia, Timor Oriental y Palau

10:15 am ET Australia Occidental

11 am ET China, Filipinas, Malasia, partes de Indonesia, la mayor parte de Mongolia, Taiwán, Brunei, la región rusa de Irkutsk, algunas partes de la Antártida, Hong Kong, Singapur y Macao

Mediodía ET Gran parte de Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, algunas partes de Rusia, algunas partes de Mongolia, una pequeña región de la Antártida y la Isla de Navidad de Australia.

12:30 pm ET Myanmar y las Islas Cocos, territorio australiano

1 pm ET Bangladesh, partes de Kazajstán, Kirguistán, Bután, el Territorio Británico del Océano Índico, la ciudad de Omsk en Rusia y una pequeña parte de la Antártida.

13:15 hora del este de Nepal

1:30 pm ET India y Sri Lanka

2 pm ET Pakistán, algunas partes de Rusia, gran parte de Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, las Maldivas, Tayikistán, los territorios franceses del sur, las islas Kerguelen de Francia y una pequeña región de la Antártida.

2:30 pm ET Afganistán

3 pm ET Azerbaiyán, los Emiratos Árabes Unidos, Armenia, una pequeña región de Rusia, Omán, gran parte de Georgia, la isla francesa de la Reunión, Mauricio y las Seychelles.

3:30 p.m. ET Iran

4 pm ET Moscú en Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Irak, Etiopía, Somalia y Kenia, además de otros 17 lugares

5 pm ET Grecia, Egipto, Líbano, Ruanda, Rumania y otros 26 lugares

6 pm ET Alemania, Nigeria, Argelia, Italia, Bélgica, Marruecos, Albania, Francia y otros 38 lugares

7 pm ET Reino Unido, Portugal, Islandia, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Sierra Leona y otros 18 lugares

8 pm ET Cabo Verde, Azores en Portugal y una pequeña región de Groenlandia

9 pm ET La mayor parte de Groenlandia, el estado brasileño de Pernambuco y las Islas Georgias del Sur/Sándwich

10 pm ET La mayor parte de Brasil, Argentina, Chile con excepciones, Uruguay, partes de la Antártida, Paraguay, Guayana Francesa, Surinam, San Pedro y Miquelón y las Islas Malvinas.

10:30 pm ET Provincia canadiense de Terranova y Labrador

11 pm ET Algunas regiones de Canadá, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Guyana y otros 23 lugares

Lunes, 1 de enero de 2024

Medianoche La costa este de los EE. UU. (incluidas la ciudad de Nueva York, Washington, DC y Detroit), partes de Canadá, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Acre en Brasil, Panamá, una pequeña parte de México, Haití, Bahamas, Turquía y Caicos, Jamaica, una pequeña región de Chile y las Islas Caimán

1 am ET Centro de EE. UU. (incluido Chicago), gran parte de México (incluida la Ciudad de México), partes de Canadá, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y una pequeña parte de Ecuador

2 am ET EE. UU. (zona horaria de montaña, incluidos Denver y Phoenix), partes de Canadá (incluidos Edmonton y Calgary) y partes de México

3 am ET EE. UU. (zona horaria del Pacífico, incluidos Los Ángeles y San Francisco), Columbia Británica en Canadá, Baja California en México, Islas Pitcairn e Isla Clipperton

4 am ET Alaska en los EE. UU. y regiones de la Polinesia Francesa

4:30 am ET Islas Marquesas en la Polinesia Francesa

5 de la mañana ET Hawaii en los EE. UU., Tahití en la Polinesia Francesa y las Islas Cook

6 am ET Samoa Americana, partes de las islas menores periféricas de EE. UU. (incluido el atolón Midway) y Niue, una nación insular en el Océano Pacífico Sur

7 am ET Gran parte de las islas periféricas menores de EE. UU. (territorios no incorporados de EE. UU. en el Pacífico), incluidas la isla Baker y la isla Howland