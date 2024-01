Maersk suspende transporte marítimo a través del mar Rojo "hasta nuevo aviso"

El Maersk Hangzhou navega en el canal Wielingen, Westerschelde, Países Bajos, en julio de 2018. El barco fue atacado por combatientes hutíes el 30 de diciembre después de entrar en el mar Rojo. (Rene van Quekelberghe/Handout/Reuters)

Londres (CNN) -- Maersk suspendió el transporte marítimo a través del mar Rojo y el canal de Suez “hasta nuevo aviso” y continuará revisando la seguridad tras un ataque a uno de sus buques, al tiempo que una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo sufre crecientes ataques a buques en tránsito.

La suspensión extendida refleja las preocupaciones de los gigantes del transporte marítimo internacional por los crecientes ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo, que según ellos son una venganza contra Israel por su campaña militar en Gaza. Esta es una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo y los ataques prolongados podrían perturbar la economía global.

La compañía naviera danesa introdujo inicialmente una pausa de 48 horas en los tránsitos a través del mar Rojo a partir del domingo a raíz del ataque del fin de semana por parte de combatientes hutíes respaldados por Irán al Maersk Hangzhou.

El ataque ocurrió pocos días después de que Maersk reanudara la navegación en el área luego del establecimiento de una misión naval internacional liderada por Estados Unidos para proteger el transporte marítimo comercial.

"Se lleva a cabo una investigación sobre el incidente y continuaremos deteniendo todo movimiento de carga a través del área mientras evaluamos más a fondo la situación en constante evolución", dijo Maersk en un comunicado el martes.

Añadió que, en algunos casos, los buques serán desviados alrededor del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica.

Un cronograma publicado en el sitio web de Maersk el lunes por la noche mostró que más de 100 de sus buques que navegarán en las próximas semanas serán desviados, lo que refleja cuán precaria es la situación en una de las rutas comerciales vitales del mundo. El canal de Suez, que conecta el mar Rojo con el mar Mediterráneo, normalmente transporta hasta el 30% del comercio mundial de contenedores.

Otras importantes empresas navieras, incluidas Hapag-Lloyd, Evergreen Line y MSC Mediterranean Shipping Company, también han dejado de utilizar la vía fluvial crítica debido a los ataques de los hutíes, quienes dicen que se están vengando de Israel por su campaña militar contra Hamas en Gaza.

La interrupción de las cadenas de suministro globales ya eleva los costos de transporte y alarga los tiempos de entrega.

"Los viajes más largos para los servicios desviados significan plazos de entrega más largos para los importadores y cierta amenaza de congestión portuaria... aunque hasta ahora no ha habido informes de retrasos", dijo Judah Levine, jefe de investigación de la empresa de logística Freightos.

Inicialmente, Maersk reanudó el envío a través de la vía fluvial alrededor de Navidad, solo para pausar el tránsito nuevamente después de que el Maersk Hangzhou fuera golpeado por “un objeto desconocido” cuando pasaba por el estrecho de Bab al-Mandab en la entrada sur del mar Rojo, en ruta desde Singapur a Puerto Suez en Egipto.

"Después del ataque inicial, cuatro barcos se acercaron a Maersk Hangzhou y abrieron fuego en un intento de abordar el barco", dijo la compañía.

El ejército estadounidense dijo que sus helicópteros respondieron a las llamadas de socorro del barco y hundieron tres barcos operados por los hutíes, matando a los que estaban a bordo. Un cuarto barco huyó de la zona, añadió.

La empresa francesa CMA CGM dijo la semana pasada que aumentaría gradualmente el número de buques que transitan por el canal de Suez. La compañía se negó a hacer más comentarios el martes, remitiendo a CNN a su declaración del 26 de diciembre.

La empresa alemana Hapag Lloyd, por su parte, afirmó que sus barcos seguirán navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza dados los “incidentes” de los últimos días. "Seguimos de cerca la situación día a día, pero continuaremos desviando nuestros buques hasta el 9 de enero", cuando la situación será revisada nuevamente, dijo un portavoz de la compañía a CNN el martes.

Los fletes y las acciones suben

Las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd subieron el primer día de negociación del nuevo año, probablemente impulsadas por las expectativas de que las empresas podrán fijar tarifas de envío más altas hasta 2024.

Hapag-Lloyd cotizaba un 3,6% más a las 11:30 am, hora del Este, mientras que Maersk ganaba un 6,4%. Ambas compañías han anunciado nuevos cargos en las últimas semanas para transportar mercancías a lo largo de muchas de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

Según datos de Freightos, el costo de enviar un contenedor común de 12 metros desde Shanghai a Nueva York aumentó a un promedio de casi US$ 5.000 esta semana, frente a los US$ 3.500 de mediados de diciembre. Enviar un contenedor del mismo tamaño desde Shanghai a Rotterdam, el puerto de contenedores más activo de Europa en los Países Bajos, costará alrededor de US$ 2.400, frente a los US$ 1.800 de mediados de diciembre.

Los “precios totales” de US$ 5.000 a US$ 8.000 por contenedor para las principales rutas comerciales con origen en Asia estarían entre 2,5 y 4 veces por encima de los “niveles normales” para esta época del año, según Levine de Freightos. Aunque se trata de un aumento significativo, todavía está entre un 45% y un 75% por debajo de su “tope pandémico” a finales de 2021, añadió.