¿Qué causó el fallo en el vuelo de Alaska Airlines? 2:19

(CNN) -- La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, anunció en una conferencia de prensa que se ha encontrado el tapón de la puerta del vuelo 1282 de Alaska Airlines.

Según Homendy, un residente encontró el tapón de la puerta en su patio trasero.

Homendy solo dijo que el nombre del residente es “Bob”, un maestro de escuela en Portland, y se comunicó con ellos en Witness@NTSB.gov con dos fotografías del tapón de la puerta.

La terrible experiencia obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) a inmovilizar temporalmente algunos Boeing 737 MAX 9 hasta que sean inspeccionados minuciosamente. Boeing se ha enfrentado a una serie de contratiempos en los últimos años, sobre todo una inmovilización en tierra en 2019 en decenas de países tras dos trágicos accidentes.

Alaska Airlines dijo este sábado por la noche que las inspecciones de emergencia de su flota de aviones Boeing 737 MAX 9 "tomarán más tiempo", advirtiendo que las interrupciones de vuelos probablemente continuarán.

United Airlines también dijo que está suspendiendo los servicios en todos sus aviones Boeing 737 MAX 9 y "trabajando con la FAA para aclarar el proceso de inspección y los requisitos para devolver todos los aviones MAX 9 al servicio". United dijo que tiene 79 de estos aviones en su flota.

Mientras tanto, los investigadores están empezando a indagar en los registros de mantenimiento del avión de Alaska, entre otros componentes, a medida que investigan el percance.

Las filas de adelante hacia atrás del avión sufrieron daños luego de una falla en el tapón de la puerta en un vuelo de Alaska Airlines

Durante la conferencia de prensa celebrada este domingo en Oregón, la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, dijo que "hubo mucha actividad" durante la investigación del accidente.

Homendy dijo que no se informaron daños estructurales en la aeronave, pero sí en varias filas entre la fila 33 y la fila 1.

“Los reposacabezas de 25A y 26A habían desaparecido. También falta el respaldo del asiento del 26A. También falta la mesa de la bandeja en la parte posterior del 26A”, dijo, y agregó que también se está analizando la funcionalidad de un panel de oxígeno.

Homendy dijo que no se trasladó a ningún pasajero de los asientos 26A y B, y que los asientos estaban vacíos.

Continuó diciendo que había bebés en el regazo de sus cuidadores junto con cuatro menores no acompañados.

Homendy también agradeció al público por su trabajo para ayudar en la investigación y mencionó a los civiles que encontraron dos teléfonos celulares que cayeron de la aeronave.

La grabadora de voz de la cabina fue “completamente sobregrabada” en un vuelo de Alaska Airlines

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, dijo que una grabadora de voz de la cabina fue “completamente sobregrabada” a bordo de un vuelo de Alaska Airlines que realizó un aterrizaje de emergencia este viernes.

“La grabadora de voz de la cabina fue sobregrabada por completo. No hay nada en la grabadora de voz de la cabina”, dijo.

Homendy explica que en la marca de las dos horas, la grabadora se sobregraba y pidió que entren en vigor nuevas regulaciones para aumentar ese tiempo a 25 horas.

"Estamos pidiendo CVR de 25 horas no solo en aviones nuevos sino también en aviones modernizados, y si la FAA no lo hace, espero que el Congreso, esperamos que el Congreso, tome medidas en el Proyecto de Ley de Reautorización de la FAA para garantizar que así sea". ella dijo. "No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto para la seguridad".

Homendy dijo que desde 2018 la NTSB ha realizado diez investigaciones cuando se sobrescribieron las grabadoras de voz de la cabina.