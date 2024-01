GALERÍA | Los mejores looks de la alfombra roja de los Globo de Oro 2024

"Barbie" es reconocida en los Globo de Oro 1:03

(CNN) -- Tras una sucesión de alfombras rojas inquietantemente silenciosas (o pospuestas) el año pasado durante los meses de huelga de actores y guionistas, la noche de este domingo los Globo de Oro ofrecieron a las estrellas la oportunidad de reaparecer en el candelero de la moda.

Tradicionalmente, la ceremonia es un indicador de la llegada de los Oscar, ya que los críticos buscan pistas sobre las películas que triunfarán en la temporada de premios. Pero este año, los observadores de la moda también han estado atentos a las tendencias que podrían definir 2024.

Con "Barbie" nominada a más Globo de Oro que ninguna otra película este año, no fue ninguna sorpresa que su protagonista, Margot Robbie, llegara vestida de rosa, concretamente con un vestido de Armani inspirado en el que llevaba la muñeca "Barbie Superestrella", que salió a la venta en 1977. Oprah Winfrey, por su parte, hizo un guiño al drama "El color púrpura", del que es coproductora, con un vestido púrpura de Louis Vuitton.

Sin embargo, ninguno de los dos tonos fue el color más destacado de la noche. Desde el escarlata vestido de Valentino de Florence Pugh hasta el voluminoso vestido de Sophie Couture de Heidi Klum, con una abertura en la pierna que dejaba entrever el vestido, el rojo dominó la entrada al hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Selena Gomez (con un sedoso Armani Privé), Rachel Brosnahan (con un Sergio Hudson) y Julianne Moore (con un Bottega Veneta a medida) también se apuntaron a la fiesta.

Por lo demás, las estrellas se divirtieron con lentejuelas, brillos y tul. Y no faltaron los tejidos transparentes. La falda translúcida de Kate Beckinsale fue otro ejemplo de la tendencia "sin pantalones"; el actor de "The Bear" Jeremy Allen White mostró piel bajo su camisa de gasa de seda y Hannah Waddingham lució un vestido de Suzanne Neville de encaje transparente, uno de los varios elegantes vestidos de noche negros que se exhibieron.

Muchos de los hombres mejor vestidos de la noche, entre ellos el nominado Andrew Scott con un conjunto de Valentino completamente blanco, rompieron con las convenciones de la etiqueta. Otros aportaron brillo a sus atuendos con broches, como el actor irlandés Barry Keoghan —de rojo de pies a cabeza—, que optó por una pieza de Tiffany & Co. con diamantes y zafiros rosas en forma de íbice, y Colman Domingo, que lució dos broches dorados en su chaqueta Louis Vuitton de cuello mandarín.

Otros accesorios nacieron de la necesidad: Pedro Pascal lució un fular oscuro en el brazo a juego con su traje negro de Bottega Veneta, mientras que Rosamund Pike, compañera de reparto de Keoghan en "Saltburn", combinó su vestido negro de encaje de Dior con un fascinator velado de Philip Treacy tras resultar herida en un accidente de esquí el mes pasado. ("Me destrozaron toda la cara", dijo durante el pre-show oficial de la alfombra roja, añadiendo: "En realidad, ya está curada, pero me enamoré del look").

Estos son algunos de los atuendos de la noche.

