La NASA retrasa el alunizaje de astronautas hasta al menos 2026

(CNN) -- El programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es devolver astronautas a la Luna esta década en medio de un renovado impulso internacional para la exploración lunar, enfrenta largos retrasos, anunció la agencia espacial.

La misión Artemis III, prevista para alcanzar el hito crucial de llevar humanos a la luna por primera vez desde el programa Apolo, no despegará hasta al menos septiembre de 2026, dijeron funcionarios de la NASA en una conferencia de prensa este martes. El viaje estaba previsto anteriormente para 2025.

Las razones principales del retraso incluyen las perspectivas de SpaceX para desarrollar Starship, el gigantesco sistema de cohetes y naves espaciales que se espera que transporte a los astronautas desde la órbita lunar hasta el polo sur de la luna. Dos vuelos de prueba de Starship en 2023 terminaron en explosiones.

SpaceX tiene un largo camino por recorrer en el desarrollo de su módulo de aterrizaje lunar. Incluso después de que Starship demuestre su capacidad para llegar de forma segura a la órbita de la Tierra, la compañía debe analizar cómo conseguir que el vehículo tenga suficiente propulsor para viajar a la Luna, una hazaña que se espera implique al menos 10 vuelos de reabastecimiento de combustible, según Jessica Jensen. , vicepresidente de operaciones e integración de clientes de SpaceX.

“Debemos ser realistas. … Estamos observando el progreso de nuestra Starship y la necesidad de transferencia de propulsor, la necesidad de numerosos aterrizajes”, dijo el martes a los periodistas el administrador asociado de la NASA, Jim Free.

Jensen dijo que SpaceX podría estar listo (y recibir las aprobaciones regulatorias necesarias) para su tercer vuelo de prueba de Starship en febrero.

Los funcionarios de la NASA agregaron que también esperan retrasos en la ingeniería de los trajes espaciales que usarán los astronautas mientras estén en la superficie de la luna. Tanto el desarrollo de la nave Starship de SpaceX como los trajes espaciales fueron factores que los organismos de control del gobierno, incluido el inspector general de la NASA, citaron como factores potenciales que podrían causar retrasos en la misión Artemis III.

Además, como informó por primera vez CNN , la misión Artemis II de la NASA, cuyo objetivo es llevar una tripulación de cuatro personas en un viaje para volar cerca de la luna, ya no alcanzará su fecha de lanzamiento prevista de noviembre de este año. La agencia anunció este martes que la nueva fecha prevista para Artemis II es septiembre de 2025.

Ese retraso está relacionado en parte con problemas con la cápsula de la tripulación Orion que albergará a los astronautas durante la misión. La agencia espacial reveló anteriormente que el escudo térmico de la nave espacial, que evita que Orion se queme cuando el vehículo vuelve a entrar en la atmósfera terrestre, se carbonizó y erosionó de una manera inesperada durante la misión no tripulada Artemis I en 2022, según Amit Kshatriya, asociado adjunto. administrador del Programa Luna a Marte de la NASA.

También queda mucho trabajo por hacer en el sistema de soporte vital de la cápsula de la tripulación Orion y en las válvulas que fallaron durante las pruebas, dijo Kshatriya. Los funcionarios de la NASA indicaron que esperan que los sistemas de soporte de elevación sean los que más tarden en prepararse para el vuelo.

Una nueva carrera espacial

La NASA todavía apunta a 2028 para el lanzamiento de su misión Artemis IV, cuyo objetivo será enviar astronautas a una próxima estación espacial que orbitará la luna, llamada Gateway.

La modificación del cronograma y la modificación de la misión marcan un importante realineamiento de las expectativas para el programa Artemis, que es el actual esfuerzo emblemático de exploración espacial humana de la NASA.

El objetivo subyacente del programa Artemis es establecer una presencia humana permanente en la Luna mientras naciones rivales, incluida China, persiguen ambiciones similares.

China ya lidera un regreso robótico a la Luna en el siglo XXI, lanzando el primer módulo de aterrizaje no tripulado que aterrizó en la cara oculta de la Luna, y planea enviar a sus propios astronautas a la superficie lunar para finales de la década.

"Realmente no me preocupa que China aterrice antes que nosotros", dijo el martes el administrador de la NASA, Bill Nelson. “Creo que China tiene un plan muy agresivo. Creo que les gustaría aterrizar antes que nosotros… pero el caso es que no creo que lo hagan”.

El anuncio de retrasos para las misiones Artemis tripuladas de la NASA también se produce cuando el programa de exploración lunar robótica de la agencia espacial, llamado CLPS o programas de Servicios Comerciales de Carga Lunar, sufrió un revés.

La agencia espacial tiene asociaciones con cuatro compañías para desarrollar módulos de aterrizaje que puedan transportar instrumentos científicos y otras cargas a la luna, y el primero de esos módulos de aterrizaje en lanzarse, el módulo de aterrizaje Astrobotic Peregrine, falló en las horas posteriores a su despegue el lunes.

Actualmente, la compañía está evaluando cómo deshacerse del vehículo, ya que se queda sin propulsor en el camino a la luna.