Navalny, crítico del Kremlin encarcelado, comparece por primera vez ante el tribunal desde una colonia penal de Siberia

(CNN) -- Alexey Navalny, crítico del Kremlin encarcelado, hizo su primera comparecencia ante el tribunal desde la colonia penal siberiana a la que fue trasladado a finales del mes pasado.

En una publicación en X, el equipo de Navalny dijo que apareció a través de un enlace de video desde la colonia penal IK-3 en relación con una demanda que presentó contra la administración penitenciaria.

El opositor demandó a las autoridades penitenciarias por las condiciones de su detención.

Los temores por el bienestar de Navalny aumentaron el mes pasado después de que su equipo no pudo comunicarse con él durante quince días en diciembre. El 25 de diciembre, su equipo dijo que finalmente habían logrado localizarlo en la colonia penitenciaria siberiana de Kharp, a la que había sido trasladado.

La audiencia se produce después de que Navalny brindara una visión de la vida en la remota colonia penal, comúnmente conocida como "Lobo Polar", en una publicación muy sarcástica en las redes sociales el martes.

El político ruso dijo que fue sentenciado a siete días de prisión por no "presentarse según el formato", no responder al "trabajo educativo" y no sacar "conclusiones apropiadas para sí mismo".

Navalny proporcionó algunos detalles sobre su rutina diaria en la celda de castigo, donde se ve obligado a dar su paseo diario bajo temperaturas gélidas a las 6.30 de la mañana.

"Pocas cosas son tan refrescantes como un paseo por Yamal a las 6:30 de la mañana. Y qué maravillosa brisa fresca que sopla en el patio a pesar de la valla de cemento, ¡es simplemente increíble!", comentó Navalny.

El político ruso también compartió una imagen de su supuesto "patio para caminar", que se extiende "11 pasos desde la pared y 3 hasta la pared".

Bromeó diciendo que todavía es posible caminar a temperaturas de -13 ° F, siempre que uno tenga "tiempo para que le crezcan una nariz, orejas y dedos nuevos".

Kharp, en el distrito autónomo de Yamal-Nenets, está a casi 3200 kilómetros de Moscú, donde Navalny había estado detenido anteriormente.

Ivan Zhdanov, director de la fundación anticorrupción de Navalny, dijo después de que se descubrió la transferencia que la colonia IK-3 era “una de las colonias más septentrionales y remotas”.

“Las condiciones allí son duras, con un régimen especial en la zona de permafrost. Llegar hasta allí es muy difícil y no existen sistemas de entrega de cartas”, escribió Zhdanov en X.

Navalny fue condenado a 19 años de prisión en agosto del año pasado tras ser declarado culpable de crear una comunidad extremista, financiar actividades extremistas y muchos otros delitos. Ya cumplía sentencias de 11 años y medio en un centro de máxima seguridad por fraude y otros cargos que niega.

Los partidarios de Navalny afirman que su arresto y encarcelamiento son un intento políticamente motivado de reprimir sus críticas al presidente ruso Vladimir Putin.