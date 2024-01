Así anuncia Bizapop su Music Session #57 0:48

(CNN Español) -- María Victoria Ramírez de Arellano Cardona —más conocida por su nombre artístico, Young Miko— es una rapera y compositora de 26 años nacida en Añasco, Puerto Rico. Miko es la protagonista de la Bizarrap Music Sessión #58 y ya se ha ganado un lugar en la escena urbana global por sus temas propios, sus colaboraciones con artistas consagrados y por su postura en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ.

Con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify en el 2023, Youg Miko se consagró este año como una de las artistas más escuchadas de Latinoamérica. Ha colaborado con nada menos que Bad Bunny, Karol G, Nicki Nicole, Feid, Villano Antillano, entre otros. También ha sido elegida como la Novata Latina del Año por Billboard, además de emprender una gira mundial por casi 50 ciudades de América del Norte y del Sur, y por España.

Orígenes

Según ella misma ha contado en una entrevista reciente en El Hormiguero —y a pesar de que también jugó un tiempo al fútbol en la selección sub 20 de su país— siempre tuvo una inclinación hacia el arte. Estudió dibujo siendo niña, y más tarde lo hizo en la universidad. Comenzó dibujando pero más tarde eligió hacerlo sobre la piel, por lo que se convirtió en tatuadora.

En una entrevista de febrero de 2023 con la revista Rolling Stone, Miko contó que con el dinero que ganó haciendo tatuajes pagó el tiempo en el estudio para grabar sus primeros temas, que más tarde subiría a SoundCloud. En el mismo artículo habla de cómo sus letras siempre se refirieron a relaciones con mujeres, y afirma que nunca podría haber pensado su música de otra manera.

Es lo que sucede en canciones como "Riri" y "Bi", en la que da cuenta de forma auténtica de su identidad como mujer queer. "Es un empoderamiento hacia toda mi comunidad, y eso es algo realmente hermoso, que sientan que tienen un espacio para ser ellos mismos y sentirse rudos", dijo entonces a la publicación sobre la reivindicación a la comunidad LGTBQ+ en su música.

En la entrevista de Pablo Motos con El Hormiguero, Miko contó que su familia es religiosa, y que ella les contó de su orientación sexual a sus 17 años. "A mi a esa edad me hubiera encantado que alguien me dijera que ellos siempre iban a ser mis papás y que siempre me iban a amar, y puede que las cosas se tarden un poco, pero no eres el primero en sentirse así. También me hubiera encantado que me dijeran que no tenga miedo de expresarme, y que de eso se trata la vida también, hay que dejarse querer y hay que ser uno mismo".

Éxitos virales

Young Miko también ha utilizado las redes sociales como un trampolín para sus éxitos musicales. Es lo que sucedió con la canción "Wiggy" una adaptación —y posible homenaje— a la canción "Aserejé", del grupo español conocido como Las Ketchup, que fue un éxito por el año 2002.

Pero a Young Miko le sobran los éxitos que durante todo el 2023 han escalado los ránkings globales de la música urbana. Entre ellos se destacan "Classy 101", con Feid; "FINA", con Bad Bunny en su último álbum, "Chulo pt.2", tema que hace con Bad Gyal y Toskisha, "Dispo", con la colombiana Karol G; y Lisa, uno de sus últimos hits del 2023.

El lunes de esta semana, el productor argentino Bizarrap anunció en sus redes sociales que este miércoles será lanzada su "BZRP Music Sessions #58", y que la artista con la que colaborará en la misma será Young Miko.

En la imagen que acompaña el anuncio, además de la palabra "miércoles" y las banderas argentinas y portorriqueñas, hay una foto de ambos artistas, en la que Miko posa con una remera con la frase "Safe Sex For Ever".

Su sesión con Bizarrap es un éxito casi asegurado y será apenas un adelanto de lo que podría venir para Miko en 2024.