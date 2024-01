Detienen a una tercera persona en relación con los asesinatos de una adolescente embarazada de Texas y su novio, dice la Policía

Encuentran cadáveres que podrían ser de una pareja asesinada dentro de un auto 1:39

(CNN) -- Una mujer fue detenida en relación con los asesinatos de una adolescente embarazada en Texas y de su novio después de que sus cadáveres fueran encontrados el mes pasado en un coche en San Antonio, informaron las autoridades. Esta es la tercera detención en el caso.

Myrta Romanos, de 47 años, fue detenida acusada de maltrato de un cadáver, alteración, destrucción u ocultación de un cadáver y manipulación de pruebas, según informó la teniente de la Policía de San Antonio Michelle Ramos en una rueda de prensa este miércoles.

Ramos dijo que la Policía cree que es la madrastra de un sospechoso de 19 años detenido a principios de este mes.

Los cadáveres de Savanah Soto, de 18 años, que tenía nueve meses de embarazo, y de Matthew Guerra, de 22 años, fueron encontrados, cada uno con una herida de bala, en un coche aparcado cerca de un complejo de apartamentos de San Antonio el 26 de diciembre, informó la Policía.

Soto, que había pasado el tiempo de su embarazo, fue dada por desaparecida por su familia cuando faltó a una cita médica imprescindible, según la Policía de Leon Valley, Texas.

El 4 de enero, Christopher Preciado fue detenido como sospechoso de asesinato capital en sus muertes, así como de alteración, destrucción u ocultación de un cadáver y maltrato de un cadáver, según muestran los registros judiciales del condado de Bexar.

El padre del joven de 19 años, Ramón Preciado, de 53 años, fue arrestado por cargos de abuso de un cadáver, acusado de ayudar a su hijo a "mover los cuerpos", dijo el Departamento de Policía de San Antonio en un comunicado de prensa en Facebook.

Las detenciones de padre e hijo se produjeron después de que la Policía de San Antonio compartiera un vídeo de vigilancia en el que se veía una camioneta de color oscuro y el vehículo de las víctimas acercándose el uno al otro en la zona en la que se encontraron los cadáveres y alejándose después.

La Policía encontró más tarde la camioneta y, en última instancia, la casa de los sospechosos, según informaron entonces las autoridades.

La teniente dijo este miércoles que el vídeo de vigilancia también contribuyó a la detención de Romanos, mientras circulaba información en las redes sociales sobre la posible implicación de una tercera persona.

La unidad forense del departamento pudo "desarrollar información" a partir del vídeo que muestra a Romanos "involucrada" la noche de los asesinatos, según Ramos. Romanos fue vista en la camioneta de color oscuro y regresando a su casa con los dos sospechosos en la camioneta esa noche, dijo Ramos.

Romanos está actualmente detenida bajo fianza de US$ 1,1 millones, según consta en los registros del magistrado.

Mónica Guerrero, abogada de Christopher Preciado le dijo a CNN este miércoles que no tenía un comentario en este momento. El abogado de Ramón Preciado John Kuntz dijo a CNN el miércoles que ya no lo representa. No está claro si ha contratado representación legal diferente.

CNN no ha podido determinar si Romanos tiene un abogado.

-- Melissa Alonso y Nouran Salahieh de CNN contribuyeron a este informe.