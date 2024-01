Bill Belichick observa durante el partido de los New England Patriots contra los Denver Broncos. Crédito: Danielle Parhizkaran/The Boston Globe/Getty Images

(CNN) -- El legendario entrenador en jefe Bill Belichick confirmó el jueves que dejará a los Patriots de Nueva Inglaterra después de 24 temporadas, durante las cuales la franquicia ganó seis títulos de Super Bowl.

De pie junto con el propietario de los Patriots, Robert Kraft, en una conferencia de prensa, Belichick dijo que los dos habían “acordado mutuamente” partir rumbos cuando se reunieron tras la conclusión de la temporada 2023.

Kraft enfatizó que él y Belichick terminaron "amistosamente".

“Para mí este es un día de gratitud y celebración”, dijo Belichick, quien agradeció a la organización de los Patriots por el apoyo que le brindó durante su paso por el equipo.

La salida pone fin a una de las mejores carreras como entrenador en jefe en la historia de la NFL, durante la cual Belichick cambió la suerte de la organización de los Patriots.

publicidad

Junto con el mariscal de campo Tom Brady, que definió una era, Belichick transformó a los Patriots en uno de los gigantes de la liga, llegando casi consistentemente a los playoffs y compitiendo por el Trofeo Vince Lombardi, demostrando ser el punto de referencia para otros.

Pero tras la partida de Brady a los Tampa Bay Buccaneers en 2019, el equipo ha tenido problemas en la temporada regular y los playoffs, y Patriots terminaron con un récord de 4-13 la temporada pasada.

Belichick deja al equipo con un récord de 266-120 en la temporada regular y con marca de 30-12 en los playoffs, según NFL.com.

“El entrenador Belichick siempre será celebrado como un ícono deportivo legendario aquí en Nueva Inglaterra y creo que ingresará como miembro del Salón de la Fama del fútbol profesional en la primera votación. ¿Por qué? Porque es el mejor entrenador de todos los tiempos, lo que hace que esta decisión de separarse sea tan difícil”, dijo Kraft en la conferencia de prensa del jueves.

“Estoy increíblemente agradecido de haber jugado para el mejor entrenador en la historia de la NFL”, dijo Tom Brady en un mensaje publicado en Instagram este jueves.

Fue un gran líder para la organización y para todos los jugadores que jugaron para él. Logramos algunas cosas asombrosas durante un largo período de tiempo, muchas de las cuales serán difíciles de replicar. Trabajó todos los días para ayudarnos a lograr el objetivo final, en el deporte de equipo definitivo. Y, aunque tuvimos éxito, algunas de las mayores lecciones que aprendí fueron en los momentos en que enfrentamos las adversidades más desafiantes”, agregó Brady.

El legendario mariscal de campo finalizó su mensaje con gratitud: “Nunca podría haber sido el jugador que fui sin usted, entrenador Belichick. Estaré eternamente agradecido”.

¿El mejor de todos los tiempos?

El viaje de Belichick desde que aprendió con su padre en el equipo de fútbol de la Academia Naval y sus días como entrenador asistente en la liga es ahora legendario.

Su tiempo como coordinador defensivo aprendiendo con el entrenador en jefe Bill Parcells durante su tiempo junto con los New York Giants resultó ser un punto de inflexión para la NFL en su conjunto, con Parcells actuando como mentor para un joven Belichick mientras ganaban dos títulos de Super Bowl. La relación de ambos fue inmortalizada más tarde como “The Two Bills” en el especial “30 for 30” de ESPN lanzado en 2018.

Belichick obtuvo su primer trabajo como entrenador en jefe a los 38 años con los Cleveland Browns antes de ser despedido en el amargo traslado de la franquicia a Baltimore.

Perteriormente se reunió con Parcells en los New York Jets antes de unirse a los Patriots como entrenador en jefe después de solo un día como entrenador en jefe de los Jets luego de una de las conferencias de prensa más memorables en la historia de la NFL.

El tiempo de Belichick con los Pats no pudo haber comenzado mejor, ya que eligió a Brady en su primer draft con Nueva Inglaterra, al escoger el prospecto poco conocido con la selección número 199 del Draft de la NFL de 2000 procedente de la Universidad de Michigan.

Y durante los siguientes 20 años, transformaron a los Patriots en un gigante, con el ímpetu de Belichick y Brady manteniendo a Nueva Inglaterra en la cima.

Belichick dijo en su conferencia de prensa de salida que cuando fue contratado por Kraft, la pareja tenía una “visión de construir un ganador, construir un equipo de fútbol de campeonato” que superó sus sueños y expectativas más locos.

Belichick es el único entrenador en jefe en la historia de la NFL en ganar seis títulos de Super Bowl. Ocupa el segundo lugar de todos los tiempos con 333 victorias totales como entrenador en jefe. Las 31 victorias de su carrera en playoffs son la mayor cantidad de todos los tiempos entre los entrenadores en jefe.

Pero más que eso, sus huellas están por toda la liga.

El actual entrenador en jefe de la NFL, Brian Daboll, tiene conexiones con Belichick, mientras que otras caras conocidas en el deporte, como Mike Vrabel, Matt Patricia, Brian Flores, Joe Judge, Josh McDaniels, Nick Saban, Romeo Crennel y Eric Mangini, pueden rastrear su linaje hasta a él.

El pináculo de la combinación Belichick-Brady se manifestó en 2007 cuando los Patriots hicieron historia al convertirse en el primer equipo en terminar la temporada regular con un récord invicto de 16-0.

Con Brady al mando (ganaría el Jugador Más Valioso de esa temporada) y el receptor abierto superestrella Randy Moss en el exterior, la ofensiva del equipo era casi imparable, terminando la temporada con 36,8 puntos por partido, la mejor marca de la NFL. Y junto con una defensa sólida, Nueva Inglaterra fue un gigante.

Coach Belichick is such a LEGEND!!!! 🫡 man — LeBron James (@KingJames) January 11, 2024

Después de avanzar rápidamente en los playoffs, los Patriots se enfrentaron a los New York Giants en el Super Bowl donde, en una de las mayores conmociones en la historia de la NFL, Nueva Inglaterra fue derrotada 17-14 y el “Helmet Catch” de David Tyree se convirtió en algo popular.

Sin embargo, la dramática sorpresa no detendría al gigante de los Patriots. La capacidad de Belichick para transformar piezas infravaloradas en estrellas y al mismo tiempo deshacerse de los jugadores exactamente en el momento en que comenzaban a caer en la pendiente descendente de sus carreras se volvió legendaria y vital para que sus equipos fueran consistentemente contendientes al Super Bowl.

Su largo mandato también incluyó una serie de investigaciones, desde grabar en video las señales con las manos del equipo contrario durante un juego en 2007 en lo que se conoció como “Spygate” hasta el uso de balones poco inflados en un juego del Campeonato de la AFC de 2015, lo que se denominó el escándalo “Deflategate”. Los incidentes le costaron a Belichick y al equipo fuertes multas y numerosas selecciones de draft.

Constantemente se enfrentó a preguntas sobre si se veía a sí mismo como el entrenador en jefe de los Patriots en el futuro y siempre se aseguró de responder con su manera inexpresiva y característica.

El hombre de 71 años dijo el lunes que era “demasiado pronto” para tomar una decisión sobre su futuro como entrenador en jefe del equipo después de que surgieran rumores sobre si su tiempo en Nueva Inglaterra podría estar llegando a su fin.

También dijo el lunes que se reuniría con el propietario Robert Kraft en los próximos días para discutir la dirección del equipo.

Belichick luchó por contener sus emociones cuando dio las gracias a los seguidores de los Patriots el jueves.

"Hay tantos recuerdos de los aficionados", dijo. “Las despedidas, los desfiles, los domingos. Cualesquiera que sean las situaciones, las cartas de apoyo... Estoy muy agradecido a los aficionados por todo el apoyo que me han brindado a mí, a mi familia y a este equipo de fútbol.

“Hay tantos buenos recuerdos y pensamientos que pienso en los Patriots y siempre seré un Patriot. Espero volver aquí, pero en este momento vamos a seguir adelante... Siempre estaré muy agradecido por la oportunidad, el apoyo y a Robert [por] lo que has hecho por mí".

Belichick también se divirtió reconociendo a los reporteros que han cubierto a los Patriots durante las últimas 24 temporadas.

"No sé si alguien ha obtenido más cobertura que yo o que nosotros en los últimos 24 años... Ustedes son nuestra voz para los seguidores", dijo. “Aunque no siempre estamos de acuerdo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Respeto lo que hacen”.

La salida de Belichick de los Patriots se produce un día después de que Saban, quien pasó cuatro temporadas como coordinador defensivo de Belichick con los Browns, anunciara su retiro como entrenador de fútbol de Alabama.

“Lo que Bill ha hecho nunca se repetirá. Será difícil verlo con una sudadera con capucha en otra banda. Le deseo éxito, excepto cuando entrene contra nuestros queridos Patriots”, dijo Kraft.

Desde su comportamiento hosco hasta los seis títulos que trajo a Massachusetts, Belichick deja a los Patriots como posiblemente el mejor entrenador en jefe de la NFL de todos los tiempos.