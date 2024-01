La acusación de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio 0:52

(CNN Español) -- Los Gobiernos de Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba anunciaron que apoyan la decisión de Sudáfrica de presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que acusa a Israel de genocidio por la guerra en Gaza.



Las cancillerías de Colombia y Brasil expresaron su respaldo en comunicados emitidos individualmente este miércoles. El mensaje de Brasil se dio a conocer luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibiera al embajador palestino en Brasilia, Ibrahim Alzeben.

Por su parte, el Gobierno de Bolivia apoyó la acción emprendida por Sudáfrica en un comunicado el domingo y la reconoció como "un paso histórico en la defensa del pueblo palestino".

El Gobierno de Nicaragua celebró la acción legal y urgió a Israel a "poner fin inmediato a su asalto militar contra el pueblo palestino".

En la misma línea, el Gobierno de Venezuela aseguró en un comunicado el martes que "esta acción debe ser acompañada por toda la comunidad internacional".

Por su parte, el Gobierno de Cuba afirmó que apoya el reclamo de Sudáfrica mediante un comunicado emitido por la Cancillería este jueves.

En contraparte, la Cancillería de Guatemala lamentó la denuncia que interpuso el Gobierno de Sudáfrica contra Israel, y ratificó que "la finalidad de Israel ha sido siempre repeler las constantes invasiones", según un comunicado del lunes. Guatemala abogó además por "la legítima defensa de Israel ante los ataques del grupo terrorista Hamas".

"Reiteramos que Hamas confunde la causa palestina con la justificación del terrorismo y ello es un grave error moral y estratégico para dicha causa y los esfuerzos que se han llevado a cabo", detalla el escrito de la cancillería guatemalteca.

La demanda de Sudáfrica a Israel

El Gobierno de Sudáfrica presentó una solicitud a finales de diciembre para comenzar un procedimiento contra Israel por presuntas violaciones "de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en relación con los palestinos en Gaza".

Las audiencias públicas comenzaron este jueves en La Haya.

De acuerdo con la acusación que Sudáfrica ha llevado a la CIJ, “Israel, en particular desde el 7 de octubre de 2023, no ha logrado prevenir el genocidio y no ha encausado la incitación directa y pública al genocidio”.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, le dijo el martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que el caso presentado por Sudáfrica ante la CIJ es "atroz y absurdo".

Israel ha calificado el caso de “difamación de sangre” por parte de Sudáfrica y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que Hamas ha cometido genocidio, añadiendo que el ejército israelí está actuando de “la manera más moral” y “hace todo lo posible para evitar dañar a los civiles”.

“Y pregunto: ¿dónde estaba usted, Sudáfrica, y el resto de los que nos calumnian, dónde estaba usted cuando millones fueron asesinados y desplazados de sus hogares en Siria, Yemen y otros escenarios? No estaban allí”, cuestionó el primer ministro.

Tanto Israel como Sudáfrica son Estados suscritos a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, por lo que están obligados a no cometer, prevenir y castigar el genocidio.