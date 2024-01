Tornado en Ciudad de Panamá fue EF-3, según estudio preliminar

(CNN) --El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee publicó estudios preliminares sobre los tornados que impactaron el área este martes.

Para el tornado que se movió desde Lower Grand Lagoon hasta la ciudad de Panamá, publicaron un estudio preliminar de daños que muestra que fue clasificado como EF-3 (vientos entre 218 km/h y 265 km/h). La longitud y el ancho de la pista aún se están determinando, junto con la velocidad máxima del viento, y se enviarán en los próximos días.

El tornado que viajó desde Lynn Haven hasta Deer Park Lake tiene una clasificación preliminar de EF-2 (vientos de 178 a 217,261 km/h). La longitud y el ancho de la pista aún se están determinando junto con las velocidades máximas del viento.

Otro tornado notable fue el que atravesó un parque de casas rodantes en Rooks Drive, que el NWS calificó como EF-2 con vientos máximos estimados de 125 mph. El tornado duró de 6:25 am a 6:43 am, tuvo una longitud de trayectoria estimada de 16,5 millas y un ancho máximo de 600 yardas. La oficina del NWS Tallahassee informó que hubo 7 heridos asociados con este tornado en particular.