Aumento del salario mínimo en España en 2024: ¿cuánto será la cantidad y cuándo entra en vigor?

(CNN Español) – El gobierno español informó este viernes un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiará a 2,5 millones de personas en todo el país, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Trabajo y los sindicatos del país

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aplaudió la noticia a través de la red social X y señaló que desde el 2018, el SMI ha subido un 54%, que ha sido la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y para la igualdad salarial.

Vamos a subir el Salario Mínimo Interprofesional un 5%, hasta los 1.134 euros. Un incremento que beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, sobre todo a jóvenes y mujeres. Desde el 2018, el SMI ha subido un 54%. Es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral… pic.twitter.com/0K17oQGdqi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 12, 2024

La Unión General de Trabajadores, uno de los principales sindicatos de España, apuntó en un comunicado que valora de forma positiva este aumento ya que “impedirá que ninguna persona con una jornada completa de 40 horas a la semana, pueda cobrar menos de 15.876 euros (US$ 17.404) este año”.

¿De cuánto será la cantidad?

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social el aumento acordado eleva el salario mínimo a 1.134 euros (US$ 1.241) mensuales en 14 pagos anuales.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, explicó que el nuevo SMI supone un incremento de 54 euros mensuales (US$ 59).

Las autoridades estiman que el incremento beneficie principalmente a jóvenes y mujeres, ya que, según los datos oficiales, más del 65% de las personas que cobran el salario mínimo son mujeres.

El Ministerio de Trabajo informó en X que desde 2019 se ha incrementado el SMI en 398 euros (US$ 436), ya que se ubicaba en los 735 (US$ 805) euros y ahora –tras seis incrementos– ha alcanzado los 1.134 euros (US$ 1.241).

Subir el SMI es la mejor política contra la desigualdad. Conseguimos, junto a sindicatos, un aumento del 5%. Mejoramos la vida de la gente trabajadora, especialmente mujeres y jóvenes. Subir los salarios no destruye empleo, nos hace un país mejor. pic.twitter.com/GTcIsODEA2 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 12, 2024

¿Cuándo entra en vigor?

Aunque la medida se haya acordado este viernes, deberá ser aprobada en el Consejo de Ministros, pero tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.