Una oficina de correos en el centro de Londres vista en enero de 2024. (Aaron Chown/PA Images/Getty Images)

Londres (CNN) -- Después de que un software mostrara incorrectamente que se había perdido dinero, una corporación gubernamental británica centenaria y confiable utilizó su poder financiero y legal para condenar y llevar a la quiebra a cientos de personas que dirigían sus sucursales. Algunos familiares dicen que sus seres queridos quedaron tan angustiados que se quitaron la vida.

Esta podría ser la trama de una novela distópica, pero describe la terrible experiencia de la vida real que atravesaron decenas de los empleados de la Oficina de Correos del Reino Unido entre 1999 y 2015. El Gobierno, propietario de la Oficina de Correos, describió el escándalo como uno de los mayores errores judiciales en la historia británica.

A lo largo de dos décadas, se destruyeron medios de vida y reputaciones, se destrozaron familias y se perdieron ahorros. De los miles de empleados afectados que dirigían pequeñas sucursales en comunidades de todo Reino Unido, 700 fueron condenados por delitos penales. Algunos pasaron tiempo en prisión.

Todo comenzó con errores en un sistema de tecnologías de la información (TI) llamado Horizon, construido por la japonesa Fujitsu e introducido en 1999 para reemplazar la contabilidad en papel.

Poco después de su instalación, los gerentes de las sucursales se dieron cuenta de que el sistema estaba defectuoso. El software mostraba periódicamente que había desaparecido dinero (a menudo miles de libras) de las cuentas de la Oficina Postal. En muchos casos, no era cierto, el software simplemente estaba mal.

publicidad

Jo Hamilton dirigía una oficina de correos en un pequeño pueblo del sur de Inglaterra en 2003 cuando su computadora Horizon empezó a mostrar un déficit de £2.000 (US$ 2.500). Cuando volvió a calcular los números, le dijo a CNN, esa cantidad “se duplicó ante (sus) ojos”.

Al final, Hamilton refinanció su casa para pagar el déficit inexistente que, cuando el Correo la llevó a los tribunales en 2007, acusándola de robo y contabilidad falsa, se había disparado a £36.000 (US$ 45.800).

Avergonzada y exhausta, Hamilton se declaró culpable de contabilidad falsa con la condición de que se retirara el cargo de robo. “Me estaba destruyendo”, dijo.

El escándalo ha sido objeto de casos legales e informes de los medios de comunicación del Reino Unido durante años, pero solo desde la transmisión la semana pasada de un drama televisivo que destaca su brutal costo humano se disparó la conciencia pública y la indignación.

El drama de la cadena ITV “Mr Bates vs The Post Office” se centra en la incansable campaña de los empleados de correos para demostrar su inocencia y obtener una compensación. Alan Bates, un ex subdirector de correos, dirigió el esfuerzo.

Desde el lanzamiento del programa, el Gobierno ha demostrado, en cuestión de días, el tipo de urgencia que los empleados de correos han estado exigiendo durante años. El miércoles, el primer ministro Rishi Sunak anunció que el parlamento aprobaría rápidamente una legislación histórica para revocar las condenas de cientos de empleados.

Pero el régimen político y legal de Reino Unido todavía tiene que responder algunas preguntas vitales, entre ellas quién sabía qué y cuándo; qué personas (si las hubiera) deberían ser consideradas penalmente culpables; y hasta qué punto Fujitsu, una empresa valorada en US$ 30.000 millones y que sigue siendo un importante proveedor del Gobierno de Reino Unido, debería tener que pagar compensaciones a las víctimas.

Hasta ahora, la Oficina de Correos ha pagado más de £138 millones (US$ 176 millones) en compensación, dijo un portavoz de la compañía a CNN. Esos pagos se producen tras una demanda civil de 2019 presentada por más de 500 empleados de correos que dictaminó que Horizon contenía "errores, bugs y defectos".

"Estamos haciendo todo lo posible para corregir los errores del pasado, incluido un trabajo extenso para apoyar la anulación de condenas injustas", dijo el portavoz de la Oficina Postal.

"Tenía tanto miedo"

Las probabilidades siempre estuvieron en contra de los empleados de correos.

Según los términos de sus contratos con la Oficina de Correos, mejor descritos como acuerdos de franquicia, eran responsables de cualquier pérdida financiera en su sucursal. Una vez rescindidos sus contratos, los investigadores de Correos prohibieron a muchos entrar en sus locales comerciales para tratar de encontrar pruebas que demostraran su inocencia.

Cada vez que Hamilton llamaba a la línea de ayuda de Horizon, los operadores le decían que ella era la única persona que tenía problemas con el sistema.

Pero no era la única.

En 2008, los déficits inexplicables mostrados por Horizon de Wendy Buffrey siguieron duplicándose cuando ella volvió a presentar los mismos cálculos. Los investigadores de la Oficina de Correos le dijeron que ella era la única persona que experimentaba estos problemas.

“Sabía que sería responsable de esas 36.000 libras esterlinas. Así que agoté todas mis tarjetas de crédito, volví a depositar £10,000 y renové las cuentas porque no sabía qué más hacer”, dijo a CNN la ex subdirectora de correos de la ciudad inglesa de Cheltenham.

Un abogado le dijo a Buffrey en ese momento que declararse inocente probablemente resultaría en una sentencia de tres años de prisión. “Tenía tanto miedo que me declaré culpable de contabilidad falsa cuando retiraron el cargo de robo”, dijo.

La terrible experiencia le ha cobrado un alto y continuo precio. "Tengo fibromialgia relacionada con el estrés, lo que significa que tengo dolor constantemente", dijo.

Neil Hudgell, un abogado que representa a unos 350 exempleados de correos, dijo a CNN que le habían informado directamente sobre subdirectores de correos y familiares que se habían quitado la vida después de haber sido acusados ​​falsamente o como resultado de perder sus negocios y reputación.

En una declaración de impacto como testigo, la esposa de Martin Griffith dijo que él caminó deliberadamente frente a un autobús después de hundirse en una profunda depresión tras la decisión de la Oficina de Correos de rescindir su contrato. Había pedido prestado a sus padres para compensar los déficits en sus cuentas, pero le robaron la sucursal.

En busca de justicia

Antes del lanzamiento del programa de televisión, los empleados de correos apenas avanzaban poco a poco hacia la justicia.

Tras la victoria legal de 2019, cientos de subdirectores más se presentaron diciendo que su sistema Horizon había mostrado deficiencias incorrectamente. Pero hasta ahora, sólo 93 de los 700 empleados condenados han sido exonerados, incluidos Hamilton y Buffrey. Hasta la fecha, más de 2.700 han solicitado indemnización.

Pero muchos empleados de correos dicen que la compensación que han recibido no es suficiente y exigen responsabilidad para quienes están detrás del asunto.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres dijo a CNN que había abierto una investigación criminal en 2020 sobre posibles delitos de fraude cometidos por la Oficina de Correos. También está investigando a Fujitsu por posibles delitos relacionados con los procesos contra los empleados de correos.

Dos ministros del Gobierno dijeron esta semana que Fujitsu podría verse obligada a pagar indemnizaciones a las víctimas, dependiendo de los resultados de una investigación pública independiente sobre el escándalo.

Un portavoz de Fujitsu dijo que la empresa estaba "totalmente comprometida a apoyar la investigación para comprender lo sucedido y aprender de ello".

"La investigación ha reforzado el impacto devastador en las vidas de los administradores de correos y (las) de sus familias, y Fujitsu se ha disculpado por su papel en su sufrimiento", dijo el portavoz.

James Hartley, abogado de Freeths, el bufete de abogados que representó a los empleados de correos en su caso civil hace cuatro años, cree que la Oficina de Correos merece la mayor parte de la culpa.

"Todo este caso, sí, se trata de defectos en un sistema informático masivo, pero, aún más que eso, se trata del comportamiento corporativo de la Oficina de Correos", dijo a CNN.

Buffrey, en Cheltenham, tiene una opinión similar.

"El sistema Horizon era una pieza de maquinaria y software que no funcionaba correctamente", dijo. “(Pero) fue la gente la que impulsó nuestros procesamientos. Era gente que no investigaba las cosas. Fueron las personas las que nos metieron en prisión, en nuestras tumbas y en enfermedades, probablemente durante el resto de nuestras vidas”.

"20 años de trauma"

Ninguna cantidad de dinero puede deshacer “20 años de trauma”, afirmó Siema Kamran, que compró una sucursal de correos en el norte de Londres con su marido, Kamran Ashraf, en 2001.

Tres años más tarde, Ashraf se sintió presionado por su abogado para declararse culpable de robo después de que una auditoría realizada por la Oficina de Correos encontrara un déficit inexplicable de 25.000 libras esterlinas (US$ 32.000). A Ashraf se le anuló su condena en 2020.

Kamran recuerda la fecha exacta (26 de febrero) de la comparecencia de su marido ante el tribunal hace dos décadas, el día en que fue sentenciado y enviado a prisión.

“Pensé que lo vería en un par de horas. Excepto que él entró y seguí llamándolo y me saltó el mensaje de voz”, le dijo a CNN. “Finalmente, mi prima apareció en la puerta... y me dijo que habían enviado a mi marido a prisión. Sentí que mi mundo se derrumbó ese día”.

Ashraf pasó las primeras semanas de su sentencia de nueve meses en una prisión de alta seguridad, encerrado durante 23 horas al día, antes de ser trasladado a una prisión de menor seguridad. Fue liberado después de cuatro meses, pero pasó los cinco siguientes usando un monitor electrónico alrededor del tobillo para que las autoridades pudieran rastrear su paradero.

Kamran dijo que a su marido, que sufre un trastorno de estrés postraumático como resultado de su terrible experiencia, le resulta muy difícil hablar con los medios sobre su experiencia. Ella, su esposo y sus tres hijos necesitan terapia, algo que ella cree que necesitarán por el resto de sus vidas.

Kamran, que ahora trabaja como maquilladora independiente, simplemente no puede volver a trabajar para una gran empresa. “Si la Oficina de Correos puede hacerte esto, entonces Dios sabe de qué es capaz cualquier otra marca”, dijo.