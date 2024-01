Protestas paralizan a Alemania. ¿Se aprovechará de esto la extrema derecha?

Huelgas y protestas por reclamos laborales 1:09

(CNN) -- Agricultores de toda Alemania paralizaron las principales carreteras en protestas a lo largo de la semana pasada, sumiendo en la miseria a la coalición de gobierno del Canciller Olaf Scholz en medio de una disputa por los recortes de las subvenciones.

Se espera que las protestas alcancen nuevas alturas este lunes. Más de 10.000 personas y sus tractores llegarán a la capital en una manifestación organizada en colaboración con el sector del transporte de mercancías alemán.

Se planean muchas otras protestas en todo el país.

Ahora, muchos advierten que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) está capitalizando el caos para su propio beneficio político.

A la sombra de la icónica Puerta de Brandenburgo de Berlín, un convoy de hasta 500 tractores hizo fila todos los días de la semana pasada en temperaturas gélidas antes del amanecer.

Para mantenerse calientes, los agricultores encendían hogueras y bebían tazas de té y café calientes.

Se produjeron importantes bloqueos de carreteras en ciudades de este a oeste, incluidas Hamburgo, Colonia, Bremen, Nuremberg y Munich, con hasta 2.000 tractores registrados para cada protesta. Las imágenes mostraban convoyes de tractores y camiones, algunos con pancartas de protesta, bloqueando las carreteras alemanas desde primeras horas de la mañana.

Fuera de las ciudades, las rápidas autopistas alemanas también fueron blanco de manifestantes, lo que perturbó gravemente el flujo del tráfico.

Los agricultores están enfurecidos por los planes de austeridad del gobierno, que reducirían las exenciones fiscales para la agricultura. Muchos han advertido que serán expulsados del negocio.

Martin, un granjero de Rügen que está protestando en Berlín, habló con el equipo de CNN en el terreno.

"Estoy aquí para protestar por unas nuevas elecciones en este país, porque estamos en dificultades con nuestro gobierno. No nos escuchan, dictan regulaciones que nos perjudican a todos, no solo a los agricultores sino a todos en este país. Y creemos que ya es suficiente", dijo.

Steven, un agricultor de Pomerania Occidental que no dio su apellido, dijo: “Todos los agricultores aquí presentes están preocupados por sus medios de vida, por los medios de vida de los agricultores... Esto sólo terminará si el gobierno dimite y hay otras soluciones".

En diciembre, el Gobierno de Scholz ya introdujo cambios inesperados en el proyecto de presupuesto para 2024, modificando algunos de los recortes previstos el 4 de enero. Sin embargo, los agricultores consideran que esto no es suficiente y piden que se de marcha atrás por completo.

El partido alemán AfD ha hecho sentir cada vez más su presencia en las manifestaciones de esta semana.

Algunos de los tractores estaban adornados con carteles de AfD que decían “Nuestros agricultores primero” y “Alemania necesita nuevas elecciones”. Junto a los vehículos también se podía ver a partidarios de extrema derecha con chalecos de AfD.

En redes sociales, la página oficial de Facebook de AfD publicó imágenes de las protestas y escribió mensajes de solidaridad con los manifestantes.

"Apoyar protestas democráticas como ésta contra la locura de los semáforos seguirá siendo una preocupación en nuestros corazones", se lee en una publicación.

"Continuaremos con ustedes en el camino para que finalmente se establezca una política de exenciones fiscales, de apoyo a nuestra agricultura y de los intereses de nuestros propios ciudadanos. El semáforo pronto quedará solo".

El “semáforo” es una referencia al gobierno de coalición de Scholz, una alusión a los colores del Partido Socialdemócrata (SPD), el Partido Demócrata Libre (FDP) y los Verdes que lo componen.

En su página personal de Facebook, el controvertido líder del AfD en Turingia, en el este de Alemania, lanzó un llamamiento: “¡Conciudadanos, nos vemos en las carreteras!”. El político de extrema derecha está clasificado como extremista por la Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania.

Otras imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a miembros de grupos de extrema derecha, incluidos The Homeland y Third Way, así como AfD, asistiendo a una manifestación en Berlín. En Dresde, un vídeo mostró a personas con banderas del partido de derecha Sajonia Libre enfrentándose con la policía.

Scholz, mientras tanto, no habló de las manifestaciones a nivel nacional durante toda la semana. Mientras asistía a la ceremonia de inauguración de un nuevo depósito de mantenimiento de Deutsche Bahn, el principal operador ferroviario de Alemania, en la ciudad de Cottbus el pasado jueves, el canciller se encontró con manifestantes enojados.

Se negó a dialogar con ellos y no abordó directamente los disturbios en un discurso que pronunció en el evento, una medida que ha causado mayor indignación entre los agricultores que no creen que el gobierno federal esté escuchando su voz.

Polarización con divisiones existentes

Para Johannes Kiess, sociólogo especializado en extremismo de derecha en la Universidad de Leipzig, en el este de Alemania, la participación del AfD en los disturbios no es una sorpresa.

Señala que aunque el propio manifiesto de AfD no apoya los intereses de los agricultores alemanes, el partido de extrema derecha tiene un historial de explotar la división.

“El AfD está tratando de alimentar aún más el debate para dañar la imagen de las instituciones y procesos democráticos y, lo más importante, del gobierno actual”, dijo Kiess a CNN.

“Con este fin, intenta aumentar la polarización utilizando divisiones existentes como lo rural versus lo urbano”, añadió.

Y continúa: “En primer lugar, el AfD utilizó la crisis de la eurozona como una ventana de oportunidad para empezar. Los activistas de extrema derecha estaban literalmente esperando esa oportunidad y con la llamada crisis de refugiados de 2015 sufrieron una segunda crisis que les ayudó a crecer considerablemente.

"La migración es conocida como el tema central de la extrema derecha. Desde entonces, el AfD ha utilizado cada crisis para alimentar la polarización, por ejemplo la pandemia y la guerra contra Ucrania. A veces funciona bien, a veces no".

Según Kiess, la AfD tiene una clara postura liberal de mercado que aboga por la abolición de todo tipo de subvenciones, incluidas las destinadas a los agricultores, lo que va directamente en contra de lo que los agricultores están protestando por.

"Y están en particular en contra de los subsidios amigables con el clima, que podrían ayudar a los agricultores a transformar sus negocios para hacerlos ambiental y económicamente más sostenibles.

"De hecho, el AfD, junto con la CDU y la coalición gobernante, incluso votaron a favor de la supresión de las subvenciones en cuestión".

El AfD, que recientemente ha disfrutado de un récord en las encuestas, espera lograr importantes avances en las elecciones de tres estados del este este año: Turingia, Sajonia y Brandeburgo. Los datos de las encuestas publicados el jueves sitúan al partido cómodamente por delante de sus rivales en los tres estados.

Si bien las elecciones regionales no afectan directamente a la política federal, podrían enviar una señal preocupante al gobierno liderado por el SPD de Scholz antes de las elecciones generales del próximo año.

Fantasías golpistas de extrema derecha

Los ministros alemanes y un jefe de inteligencia nacional han advertido cómo los extremistas de derecha podrían intentar explotar las protestas de los agricultores.

El vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, que experimentó de primera mano la ira de los agricultores cuando un grupo de manifestantes intentó asaltar el ferry que él estaba desembarcando la semana pasada, ha hablado de las “fantasías golpistas” de la extrema derecha.

"Circulan llamadas con fantasías golpistas. Se están formando grupos extremistas y se muestran abiertamente símbolos nacionalistas", dijo Habeck a los periodistas el lunes.

"Cada vez está más claro que algo ha fallado en los últimos años, lo que ha eliminado los límites de la protesta democrática legítima", dijo.

Stephan Kramer, jefe de la agencia de inteligencia nacional en el estado oriental de Turingia, dijo a CNN: “Lo que ciertamente hemos notado es que los extremistas –principalmente de extrema derecha– han utilizado las protestas de los agricultores completamente legítimas para acompañar estas protestas con los correspondientes llamamientos en las redes sociales o para animar a su propio personal de extrema derecha a marchar con ellos o a estar presentes al margen.

"Y, sobre todo, hemos visto que Alternativa para Alemania en Turingia, clasificada como de extrema derecha en Turingia desde 2021, también ha declarado muy específicamente su solidaridad con los agricultores y ha convocado las correspondientes marchas de protesta".

Kramer añadió que las propias asociaciones de agricultores se han distanciado de la extrema derecha. "Han dejado muy claro que no quieren tener nada que ver con ellos y que luchan por sus propios intereses y preocupaciones y no quieren ser cooptados por los extremistas de derecha".

De manera similar, Kiess dijo que aunque los agricultores en Alemania tienden a ser de tendencia conservadora, la mayoría no apoya a la extrema derecha.

“Como en todos los sectores de la población, también los agricultores apoyan al AfD. Sin embargo, se sabe que los agricultores votan desproporcionadamente más por la conservadora CDU/CSU [Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana].

“La frustración actual con la política en general, no sólo con el gobierno actual y los subsidios a los agricultores, plantea el riesgo de que los agricultores se vuelvan más susceptibles a la extrema derecha, ya que se alimentan del tema antisistema”, dijo.

-- Nadine Schmidt y Claudia Otto informaron desde Berlín y Sophie Tanno informó y escribió desde Londres.