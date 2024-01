Detienen a líder sindicalista del sector educativo venezolano por su presunta vinculación con “planes conspirativos”

Víctor Venegas, líder sindical del sector educativo en Venezuela, en una imagen fija de un video publicado en redes sociales.

(CNN Español) -- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este miércoles en la red social X, antes Twitter, la detención de Víctor Venegas, líder sindical del sector educativo, por su presunta participación en una conspiración y su vinculación con “el desarrollo de actividades contra la paz de la República”. Saab dijo que la detención se produjo en el marco de la más reciente conspiración investigada por el Ministerio Público.

Según Saab, Venegas “formaba parte de un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”. De momento, el Ministerio Público no ha presentado pruebas de forma pública sobre el caso. Según la legislación venezolana, en las siguientes 48 horas a la detención la persona investigada debe ser presentada ante tribunales para conocer si existen pruebas suficientes para ir a juicio o no y, en caso de proceder, se conocería bajo qué cargos será investigado. CNN se comunicó con el Ministerio Público para conocer mayores detalles sobre la investigación pero de momento no ha obtenido respuesta.

Minutos antes de su detención, Venegas grabó un video que luego fue difundido en redes sociales y en el que asegura que no ha hecho nada malo y que ha estado luchando por defender los derechos de los trabajadores. En sus declaraciones, ante su inminente detención, destacó que goza de buen estado de salud.

Venegas pertenece a la Federación Nacional de Sindicatos y colegios de los trabajadores de la educación de Venezuela (Fenatev) y su detención fue denunciada por la Red de Derechos Humanos de Lara, que asegura hubo un allanamiento sin orden judicial en la sede y tuvo lugar la detención del presidente del sindicato.

Defensores de los derechos humanos como Tamara Suju denuncian que Venegas fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que según ella habrían golpeado a varias de las personas presentes e incautado computadoras y teléfonos celulares.

publicidad

CNN intentó sin éxito comunicarse con el Sebin para conocer su versión de los hechos.

Venegas pertenece al movimiento político Vente Venezuela, coordinado por la candidata opositora María Corina Machado, quien expresó solidaridad con su compañero de partido y su familia, al tiempo que exigió su liberación inmediata. Al respecto, Machado expresó en X que “un régimen que se sabe perdido, cobardemente convierte la campaña electoral en represión y persecución política”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la presentación de su memoria y cuenta de su gestión el pasado lunes, había denunciado planes de conspiración en su contra, una denuncia reiterada durante su gestión.