Samsung Electronics Co. Ltd., durante un evento en Seúl, Corea del Sur, el lunes 15 de enero de 2024. Samsung, el fabricante de smartphones más prolífico del mundo, apuesta por la inteligencia artificial como clave para aumentar sus ventas este año.

(CNN) -- La próxima generación de dispositivos insignia Galaxy S24 de Samsung pretende llevar la mensajería, las fotos y los juegos a un nivel superior gracias a la inteligencia artificial (IA).

En su evento anual Samsung Galaxy Unpacked, celebrado este miércoles, la empresa presentó sus teléfonos inteligentes Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ y Galaxy S24, que, según afirma, marcarán el comienzo de la nueva era en el uso de los teléfonos inteligentes.

La apuesta por la inteligencia artificial forma parte de los esfuerzos de los fabricantes de teléfonos inteligentes por diferenciarse en un mercado saturado y suscitar interés en un ámbito en el que la innovación se ha estancado en los últimos años.

El Galaxy S24 Ultra de 6,8 pulgadas (US$ 1.299,99), que por primera vez tendrá carcasa de titanio, estará disponible en varios colores, como gris, negro, violeta y amarillo. Otros colores de titanio, como verde, azul y naranja, están disponibles en Samsung.com. El Galaxy S24 de 6,2 pulgadas (US$ 799,99) y el Galaxy S24+ de 6,7 pulgadas (US$ 999) están disponibles en negro ónix, gris mármol, violeta cobalto y amarillo ámbar.

Los pedidos anticipados comienzan el miércoles

publicidad

Al integrar la IA generativa en el propio dispositivo, en lugar de depender de la nube, Samsung puede reducir el tiempo de demora y ofrecer mejores experiencias. Su nueva plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 también aprovecha al máximo la IA generativa y su potente motor de IA, afirma la empresa.

"Samsung, al igual que otros fabricantes, no tiene mucho que ganar añadiendo estas funciones, sino que probablemente perdería más si excluyera por completo la IA", afirma Jitesh Ubrani, analista de la empresa de estudios de mercado IDC.

La revelación se produce un día después de que la firma de investigación de mercado IDC publicara datos de que Apple superó a Samsung en envíos de teléfonos inteligentes el último trimestre por primera vez.

"La última vez que una empresa que no se llamara Samsung estuvo a la cabeza del mercado de teléfonos inteligentes fue en 2010, y para 2023 ahora es Apple", señala el informe en el comunicado. "Una especie de cambio de poder en la cima del mayor mercado de electrónica de consumo fue impulsado por una cuota de mercado sin precedentes para Apple y una primera vez en la cima".

Una experiencia repleta de IA

Muchas de las funciones existentes de Samsung están recibiendo un impulso de la IA. Su conjunto de productos de traducción en directo ahora puede traducir conversaciones a través de una vista de pantalla dividida mientras está junto a otra persona, proporcionando una transcripción en tiempo real. Por su parte, el teclado de Samsung traducirá mensajes en tiempo real en 13 idiomas.

Samsung Notes también se actualiza con formatos predefinidos para organizar mejor los apuntes. Mediante el uso de IA generativa en el automóvil, Android Auto permitirá a los usuarios solicitar resúmenes de mensajes o sugerir respuestas a través de comandos de voz.

Para que las búsquedas en Internet sean más personalizadas, los usuarios pueden mantener pulsado el botón de inicio y rodear o tocar la pantalla para obtener más información sobre lo que ven, como un punto de referencia en la parte posterior de la página de redes sociales de alguien, o hacer preguntas matizadas.

La inteligencia artificial protagoniza el CES de Las Vegas 0:57

Otros cambios llegan al sistema de cámaras. El sistema Quad Tele del Galaxy S24 Ultra, con un nuevo objetivo de zoom óptico de 5 aumentos, funciona con el sensor de 50 MP para ampliar hasta 10 veces. También se han mejorado las funciones de fotografía nocturna, y se puede utilizar la herramienta de sugerencia de edición basada en inteligencia artificial para hacer retoques sutiles en las fotos, como corregir las tomas torcidas o mover una persona u objeto ligeramente hacia un lado.

La compañía dijo que cuando sus dispositivos utilizan IA generativa para cambiar una imagen, aparecerá una marca de agua en la imagen y en los metadatos.

La carrera por sobresalir

Aunque la IA en los teléfonos inteligentes no es del todo nueva (la última línea Pixel 8 de Google se lanzó en octubre de 2023 con muchas funciones de IA), la escala de Samsung podría hacer que más consumidores sean conscientes de sus posibilidades. Después de todo, la línea Pixel de Google sigue siendo un producto de nicho; su cuota de mercado mundial de teléfonos inteligentes sigue siendo de alrededor del 1%, según datos de ABI Research.

Sin embargo, antes del lanzamiento del iPhone 16 en septiembre, se rumora que Apple presentará nuevas funciones de Siri, impulsadas por IA en el lanzamiento de iOS 18. Algunas funciones de IA generativa en el dispositivo podrían ser exclusivas de los modelos de iPhone 16, gracias en parte a sus chips personalizados.

"El silencio de Apple sobre todo lo relacionado con la IA dice mucho, ya que muchos en la industria creen que Apple está potencialmente rezagada", dijo Ubrani de IDC. "Dicho esto, ninguna de las nuevas funciones de inteligencia artificial de Samsung será el principal punto de venta".