En frases: así cerraron precampañas los candidatos a la presidencia de México

Los candidatos a la presidencia de México Claudia Sheinbaum, candidata de Morena; Xóchitl Gálvez, candidata de PRI, PAN y PRD; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. (Crédito: Getty Images)

(CNN Español) -- El jueves, los tres candidatos a la presidencia de México cerraron sus precampañas de cara a la elección general del 2 de junio.

En sus actos públicos, Claudia Sheinbaum, del oficialista partido Morena, Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, eligieron estados donde gobiernan los partidos que abanderan para realizar sus eventos públicos.

Los tres son candidatos presidenciales al ser respectivamente escogidos por partidos políticos, pero según las leyes electorales de México son considerados precandidatos hasta que se inscriban ante el Instituto Nacional Electoral, oficialización que los convertiría en aspirantes al cargo de presidente.

En sus discursos, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez hablaron de lo que quieren para México, de ganar la presidencia.

Los candidatos opositores criticaron las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que la candidata oficialista alabó el trabajo que ha realizado el mandatario desde que ganó las elecciones en 2018 y asumió el poder en 2019.

publicidad

Estas fueron algunas de las frases de los candidatos durante sus eventos de este jueves:

Claudia Sheinbaum

La candidata del partido oficialista y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), cerró su precampaña con un evento masivo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, estado gobernado por Morena.

-“Gracias a militantes distinguidos de nuestro movimiento, por supuesto a este gran presídium, símbolo de unidad de nuestro movimiento”.

-“México está cambiando para bien y somos la inmensa mayoría quienes defendemos y anhelamos que siga la Transformación, que no haya marcha atrás en los logros alcanzados y que demos un nuevo momento de este proceso inédito que construye democracia, libertad, derechos, justicia y felicidad”.

-“Encabezamos un proyecto, que se escuche bien, que representa la única opción en el México de hoy de prosperidad a su pueblo, de un desarrollo con bienestar. Aquí cabemos las y los niños, las y los jóvenes, personas adultas y adultas mayores”.

-“El presidente López Obrador ha levantado el ánimo nacional, se los decimos porque hemos recorrido el país, hay felicidad, hay alegría y entusiasmo por la Cuarta Transformación y por el presidente de la República”.

-“Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México. (…) Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todas y para todos”.

Xóchitl Gálvez

La candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, cerró su precampaña con un evento en Acámbaro, Guanajuato, estado gobernado por el PAN.

-“El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. (...) Pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz”, aseguró, al criticar la política de seguridad del actual Gobierno.

-“Yo les digo a las madres buscadoras, nunca más van a estar solas. Nunca más vamos a quitar la cifra de desaparecidos. Porque este Gobierno, en lugar de buscar a los desaparecidos, decidió borrarlos de la lista”, señaló en referencia al censo de personas desaparecidas que realiza el Gobierno Federal.

-“Hoy tenemos un Gobierno muy agresivo con los empresarios, pero qué tal de tímido es con los delincuentes. Hoy tenemos un Gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores”, criticó Gálvez.

-“Yo le exijo desde aquí al presidente López Obrador que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes”.

-“Les van a decir mentiras, les van a decir que yo quiero quitar los programas sociales. Falso, falso, los programas sociales no se quitan”, aseguró Gálvez.

-“Lo que sí vamos a hacer es que además de los programas sociales, además de las becas de los niños, van a regresar las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular. Vamos a regresar todo eso que les han quitado”, prometió la aspirante de la oposición.

-"Tenga la certeza, vamos a cuidar de los jóvenes porque yo soy madre de dos hijos y tenemos que cuidar a los jóvenes, los cuidaré como si fueran mis hijos", dijo al referirse a las masacres de jóvenes en las ciudades de Salamanca y Celaya.

Jorge Álvarez Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano cerró su precampaña en la plaza cultura de Monterrey, Nuevo León, uno de los dos estados del país gobernados por ese partido.

-“Aquí en Nuevo León hace un mes la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial, que íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país, entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes. La vieja política pensó que, sacando de la contienda Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial”, dijo Álvarez Máynez en referencia a la renuncia de García a la candidatura.

-“Pero no nos conocen, no saben de qué estamos hechos, y no los conocen a todos ustedes, a las miles de personas que han encendido las calles y las redes con el fosfo fosfo. No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy, a la generación que por ningún motivo va a aceptar que regresemos al México del pasado”.

-“Pero no somos la nueva política porque tengamos 38, 27 o 28 años o 35, ellos son la vieja política y muchos de ellos también son jóvenes, pero son la vieja política, porque para ellos el Gobierno y el poder, es repartirse un botín”.

-“Nuestros hijos merecen tener agua como nosotros tuvimos, nuestros hijos merecen un México con oportunidades y el México Nuevo es también, un México de iguales”.

-“La nueva política ya llegó a México y aunque les cueste en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial, este país va a tener presidente, va a tener Gobierno y va a tener una nueva era de esperanza, de alegría y de verdadera felicidad”.