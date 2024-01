Se cumplen 9 años de la muerte del rapero venezolano Canserbero: fiscal y familiares sostienen disputa

(CNN Español) -- Al cumplirse nueve años de la muerte del rapero venezolano Tyrone González, mejor conocido como “Canserbero”, que fue considerado por la revista Rolling Stone como el artista más influyente del mundo en ese género musical, el Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab anunció este viernes en sus redes sociales que antes de que finalice el mes en curso tendrá lugar la audiencia preliminar de este proceso. El caso, recientemente reabierto, sigue generando versiones en disputa.

En entrevista con CNN, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó este jueves que ha habido avances en el juicio del caso, que sigue en desarrollo a la espera de que se fije la fecha para una nueva audiencia.

Mientras, la familia de los dos principales investigados, Natalia y Guillermo Améstica, presionan para que se les permita defensa privada y no defensa pública, como tienen actualmente. CNN pidió al Ministerio Público un comentario sobre los motivos por los cuales la defensa privada inicial fue destituida y reemplazada por defensa pública, así como sobre por qué no se ha permitido la juramentación del nuevo abogado designado por la familia Améstica, Joel García; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Los hermanos Améstica son acusados de ser responsables del homicidio de González y Molnar y en videos difundidos por el Ministerio público tras realizar Audiencias especiales de pruebas anticipadas de delación en fecha 26 y 27 de diciembre, asumen la responsabilidad de los hechos. La familia Améstica pone en duda la versión e insisten en que ambos previamente habían respaldado la hipótesis del homicidio-suicidio.

Hace tres meses, el caso, inicialmente considerado un homicidio-suicidio y en el que también se investigaba la muerte de Carlos Molnar —músico y amigo y socio del joven artista—, fue reabierto por el Ministerio Publico, que consideró que había inconsistencias en el expediente.

Disputa sobre video y carta

El titular del Ministerio Público aseguró que no existe una carta en la cual Natalia Améstica, la principal investigada en el caso de la muerte del rapero venezolano, cambiara su versión sobre los hechos. “Ellos no se atreven a mostrar una carta firmada porque no existe”, aseguró Saab.

Recientemente, medios chilenos publicaron el contenido de una carta que supuestamente Natalia Améstica había hecho llegar a los abogados que representan a su familia en Chile, en la cual ratificaba la versión según la cual Canserbero habría matado a Molnar y posteriormente se habría suicidado, es decir, que ratificaba la versión original del caso.

La Fiscalía General había difundido un video que presentó como una supuesta declaración de los hermanos Améstica en la que estos habrían confesado su responsabilidad en los hechos. La familia denuncia que dicha grabación se registró sin presencia de defensa privada y bajo coacción, lo cual niega la Fiscalía.

Los hermanos Améstica, ambos con nacionalidad chilena, permanecen detenidos en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), en Caracas. Sus familiares en Chile contrataron a los abogados Jennifer Alfaro y Ciro Colombara para que insistan ante las autoridades a fin de que se garantice el debido proceso en el juicio.

La familia Améstica dijo a CNN que la información en torno a la citada carta fue sacada de contexto. Claudia Améstica, sobrina de Natalia, precisa que el escrito data del 09 de octubre de 2023 y que fue emitida cuando Natalia Améstica se encontraba en situación de casa por cárcel, al inicio de la reanudación de la investigación, y que en ese momento fue entregada al abogado Franco Puppio.

El 19 de enero de 2015, cuando fue hallado muerto, Canserbero tenía 26 años. Los familiares y amigos del cantante nunca creyeron la versión del homicidio-suicidio y solicitaron que se reanudara la investigación.