Estados Unidos y Reino Unido vuelven a atacar objetivos hutíes en Yemen

El Ejército de EE.UU. lanza tercera ronda de ataques contra los hutíes 1:44

(CNN) –– Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques adicionales contra objetivos hutíes en Yemen este lunes, en lo que marca la octava ronda de bombardeos del Ejército de EE.UU. contra la infraestructura del grupo rebelde en poco más de 10 días, dijeron a CNN dos funcionarios de defensa.

El presidente Joe Biden habló con su homólogo británico, el primer ministro Rishi Sunak, este lunes, dijo la Casa Blanca ese mismo día. En su conversación, tocaron una variedad de temas, incluida la seguridad en el mar Rojo.

Por su parte, Nasr Al-Din Amer, director de la agencia de noticias Saba, dirigida por los hutíes, dijo que los ataques de EE.UU. y de Reino Unido este lunes afectaron a la capital de Yemen, Saná, y a las ciudades de Taiz, Al-Bayda y Hajjah.

“Incursiones de la agresión estadounidense-británica en varias gobernaciones yemeníes, incluida la capital, Saná, Taiz, Al-Bayda y Hajjah”, dijo Amer en una publicación en redes sociales.

CNN reportó previamente que Estados Unidos nombró la operación en curso contra los activos hutíes en Yemen como “Operación Arquero Poseidón”, lo que sugiere un enfoque más organizado y potencialmente a largo plazo para los ataques en ese país que han buscado disuadir a los hutíes de impactar buques comerciales en el mar Rojo.

Desde el 11 de enero, Estados Unidos ha atacado objetivos hutíes en Yemen ocho veces , la mayoría de las cuales el ejército de EE.UU. lanzó unilateralmente. La primera ola de bombardeos, en la que Estados Unidos y el Reino Unido impactaron aproximadamente 30 lugares en territorios controlado por los hutíes en Yemen, marcó el comienzo de la Operación Poseidón Arquero, dijo un funcionario.

Los bombardeos se han dirigido a los drones de ataque unidireccionales, los misiles balísticos antibuque, los misiles de crucero antibuque y otros activos de los hutíes, mientras Estados Unidos ha tratado de afectar la capacidad del grupo para impactar las rutas marítimas internacionales.

La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, afirmó este lunes que los hutíes no habían lanzado un nuevo ataque contra el transporte marítimo comercial desde el 18 de enero. Ese día, el grupo afirmó haber atacado un buque de carga de propiedad estadounidense, el M/V Ocean Jazz, pero un funcionario de Defensa le dijo a CNN que esa afirmación no era cierta.

Biden reconoció el jueves que los ataques estadounidenses no estaban deteniendo a los hutíes, que han seguido con esas actividades y, en algunos casos, atacando a buques comerciales de propiedad estadounidense que operan frente a las costas de Yemen.

Sin embargo, Biden dijo que los ataques aéreos estadounidenses continuarían de todos modos. Y Singh indicó el lunes que, en última instancia, dependería de los hutíes y de los grupos afines a Irán cuándo poner fin a sus ataques.

Singh dijo la semana pasada que las evaluaciones iniciales del Pentágono son que los ataques contra los hutíes han sido "muy exitosos" al destruir "prácticamente todos los objetivos", dejando menos capacidad para que los hutíes pueden desplegar en el futuro en el mar Rojo.

Los hutíes han dicho que no detendrán sus ataques hasta que termine la guerra entre Israel y Hamas dentro de Gaza. El líder hutí, Abdul Malek al-Houthi, dijo en un discurso el jueves que es “un gran honor y una bendición enfrentar a Estados Unidos directamente”.

La semana pasada, la Armada de Estados Unidos interceptó un barco frente a la costa de Somalia con destino a partes de Yemen controladas por los hutíes que transportaba componentes de misiles de fabricación iraní, anunció el Comando Central en un comunicado. Esa operación resultó en la muerte de dos Navy SEAL que cayeron por la borda mientras intentaban abordar el barco, dijo CENTCOM.

Estados Unidos también llevó a cabo todos sus ataques contra objetivos hutíes la semana pasada de manera unilateral, en contraste con la coalición de países que apoyaron la primera ronda de ataques conjuntos de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes el 11 de enero.

Singh señaló el jueves que una futura acción conjunta no estaba descartada, pero que el comandante del CENTCOM, general Erik Kurilla, tenía la autoridad para ordenar ataques cuando lo considerara necesario para proteger los barcos en la región, incluidos los activos navales estadounidenses estacionados en el mar Rojo. Después de cada uno de los ataques que Estados Unidos llevó a cabo contra los hutíes la semana pasada, CENTCOM dijo que los misiles que Estados Unidos destruyó estaban siendo preparados para un lanzamiento inminente por parte de los hutíes.

EE.UU. y Reino Unido atacan objetivos hutíes en Yemen 3:47

El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas el jueves que la administración está “haciendo más difícil” que los hutíes continúen sus ataques con cada ataque a su infraestructura. Y señaló que el Gobierno tiene “opciones adicionales” disponibles si los hutíes no se detienen. Pero se negó a dar una vista previa de cómo serían esas opciones.

“No voy a telegrafiar golpes de una forma u otra, excepto decir lo que dijo el presidente esta mañana: que si los hutíes continúan por este camino, seguiremos haciendo todo lo que podamos para perturbar y degradar su capacidad de tomar esas decisiones”, afirmó.

"No buscamos un conflicto con los hutíes, no buscamos un conflicto en la región", añadió. "Pero tenemos que poder actuar en nuestra propia defensa, no sólo para nuestros barcos y nuestros marineros, sino también para los buques mercantes y los marineros mercantes y el transporte marítimo internacional en el mar Rojo".