Migrante argentino en España: “Con cada crisis argentina hay una nueva oleada”

La migración de Argentina a España va en aumento 3:27

(CNN Español) -- Leo Begrante, oriundo de Buenos Aires, y su familia llevan nueve meses viviendo en España. La decisión de salir de su natal Argentina estuvo impulsada por la situación económica y la inseguridad.

Él y su familia son solo un ejemplo de los más de 100.000 argentinos que han migrado a España entre 2019 y 2023, según datos de población del Instituto Nacional de Estadística.

Bregante contó a CNN que la vida en España es una versión mejorada de la Argentina. Y aunque la decisión no fue fácil, dice, era necesaria.

“Nosotros, económicamente, nos iba… de hecho te diría que nos rendía más en Argentina que aquí. Pero no tenía sentido, porqué el tema de la inseguridad es como que…no tienes que elegir nada. Pierdes libertad, estas con un estrés, alerta, todo el tiempo. […] Y donde lo más valioso, que es la salud de tu familia, está en riesgo, no tienes mucho que pensar”, contó a CNN.

En su opinión “con cada crisis argentina tienes una nueva oleada (de migrantes)” y para él la más fuerte es la que se vive actualmente con una inflación cada vez mayor. De hecho, Argentina tuvo la inflación más alta del planeta en 2023.

El Índice de Precios al Consumidor cerró el año con 211,4%, con un gran impacto del mes de diciembre, donde superó el 25%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El país sudamericano superó el índice de precios del Líbano, que tuvo una inflación de 192,3% en 2023, de acuerdo con los datos de la Administración Central de Estadísticas del país.

Matías Muruaga, de Tucumán, también decidió hacer una nueva vida en España, aunque sus razones fueron diferentes.

Muruaga dijo a CNN que llegó a Barcelona para estudiar un máster y en octubre pasado cumplió cinco años, de los cuales el último ha estado en Madrid.

Señaló que su plan inicial era regresar a Argentina, pero al terminar sus estudios cambió de opinión, ya que sentía que podía crecer más tanto personal como económicamente.

La historia de Bregante y Muruaga dan cuenta de que una vez que salieron de Argentina, regresar a su país natal no se ve como una posibilidad.

“Yo creo que me veo aquí, en España, de aquí a 5 a 10 años. […] Hay algo en mí que es que me gusta mucho emprender y creo que España me puede dar las herramientas para poder hacerlo”, dice Muruaga.

Por su parte, Bregante asegura que vive muy bien en España y le va bien en el aspecto laboral. “Es como que estamos en una luna de miel todavía, no sé qué será a futuro”, concluye.

Aunque cada migrante tiene motivos diferentes, los casos de Leo y de Matías reflejan una tendencia al alza. Desde 2019, el número de migrantes que llega a España desde Argentina ha ido creciendo de forma considerable.

Los datos desglosados en semestres del Instituto Nacional de Estadística señalan que desde la segunda mitad de año de 2018 han llegado más de diez mil argentinos por período. Cifras que han ido aumentando, salvo por el periodo más crudo de la pandemia de covid-19, hasta alcanzar la llegada de más de 26.000 argentinos en el primer semestre de 2022.

Se trata de números que no se veían desde inicios de siglo, cuando tuvo lugar la crisis social y el denominado “corralito”. En esos años, entre 2001 y 2006, llegaron a España más de 180.000 personas.

Con información de Pau Mosquera.