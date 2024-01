Muere Norman Jewison, director de "In the Heat of the Night" nominado al Oscar, a los 97 años

Norman Jewison en el set de 'Moonstruck.' (Crédito: AP/File)

(CNN) –– Norman Jewison, director canadiense nominado al Oscar cuya trayectoria de varias décadas incluyó las películas "In the Heat of the Night" y "Fiddler on the Roof", murió a los 97 años, según su publicista.

Jewison falleció “en paz” el sábado, indicó su publicista Jeff Sanderson a CNN en un comunicado este lunes. Sanderson no especificó la causa de la muerte.

Con una carrera que se extendió por más de 40 años, Jewison obtuvo varias nominaciones al Oscar, incluidas tres a mejor director y cuatro a la mejor película como productor: “The Russians Are Coming the Russians Are Coming” de 1966, “Fiddler on the Roof” de 1971 y “A Soldier's Story” de 1984 y “Moonstruck” de 1987. En 1999, recibió el premio Irving G. Thalberg Memorial por su obra.

"La película más taquillera no es necesariamente la mejor, así que basta con contar historias que nos hagan reír y llorar y, tal vez, revelar un poco de verdad sobre nosotros mismos", dijo Jewison durante su discurso de aceptación del premio.

“In The Heat of the Night”, protagonizada por Sidney Poitier y Lee Grant, ganó cinco premios Oscar, incluido el de mejor película. Jewison fue el director, no el productor, de esa película.

Jewison llego al mundo del espectáculo desde los cinco años, cuando hizo su debut en el escenario como intérprete en el Malvern Collegiate Institute, según una biografía oficial. Después de servir en la Marina Real Canadiense, Jewison obtuvo un título del Victoria College en Toronto.

Algunos de sus primeros créditos como director fueron para series de televisión de la década de 1950, incluidas “Your Hit Parade”, “The Andy Williams Show” y “The Fabulous Fifties”.

Su debut como director fue en 1962 con comedia "40 Pounds of Trouble" que protagonizó Tony Curtis. Continuó cosechando éxito como director en los años siguientes con el clásico de 1965 “The Cincinnati Kid”, protagonizado por el actor y leyenda de las carreras Steve McQueen.

Volvió a formar equipo con McQueen en 1967 para dirigir “Thomas Crown Affair”, la original, que tuvo otra versión en 1999 protagonizada por Pierce Brosnan.

Conocido por su capacidad para cubrir una variedad de temas en su trabajo, Jewison dirigió la versión cinematográfica de la exitosa obra de Broadway "Fiddler on the Roof" y la ópera rock "Jesus Christ Superstar" con dos años de diferencia a principios de la década de 1970.

Siguió ese dúo de películas con un drama de guerra – “A Soldier’s Story” de 1984 – y “Moonstruck”, un drama familiar protagonizado por Cher, en 1987.

Jewison dirigió otras películas icónicas a lo largo de la década de 1980, entre ellas “In Country”, protagonizada por Bruce Willis y Emily Lloyd, y “Other People’s Money”.

Su última participación como director fue en 2003 con “The Statement”, un thriller protagonizado por Michael Caine y Tilda Swinton.

Le sobreviven su esposa Lynne St. David, tres hijos y cinco nietos.