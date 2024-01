Paro general del 24 de enero en Argentina: quiénes adhieren y qué pueden esperar quienes no vayan a trabajar

Manifestantes durante la primera protesta contra el nuevo gobierno de Javier Milei en Buenos Aires el 20 de diciembre de 2023. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- Este miércoles tendrá lugar en Argentina el primer paro nacional contra la gestión del presidente Javier Milei, quien asumió su cargo el 10 de diciembre de 2023. La medida de fuerza tiene una duración de 12 horas, a partir del mediodía de Argentina, y la convocan la Confederación General del Trabajo (CGT) y un conjunto de movimientos sociales que marcharán hacia el Congreso de la Nación Argentina.

El principal motor de la movilización es el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, emitido por el presidente Milei, y al proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El DNU 70/23 incluye un conjunto de medidas para desregular la economía a partir de la modificación y derogación de decenas de leyes, y entró en vigor el 29 de diciembre de 2023. El 3 de enero, un tribunal de apelaciones suspendió la reforma laboral contenida en el DNU, a partir de un recurso de amparo planteado por la Confederación General del Trabajo.

Si bien el Gobierno se dispuso a apelar la medida judicial, las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y en lo Contencioso Administrativo Federal, resolvieron llevar el caso a la Justicia Nacional del Trabajo y dar lugar al planteo legal hecho por la CGT, por lo que el pedido de apelación del Gobierno quedó sin efecto. De esta manera, se paralizó momentáneamente la ejecución de las medidas concernientes a lo laboral que aparecen en el decreto.

La reforma laboral propuesta en el DNU supone la prolongación del período de prueba de tres a ocho meses, cambios en las indemnizaciones por despido y días de huelga que garanticen, al menos, el funcionamiento del 75% de los servicios esenciales, tales como transporte, telecomunicaciones y actividades hospitalarias, entre otras medidas.

En cuanto al proyecto de ley, este lunes el Gobierno envió al Congreso modificaciones al texto que fueron consensuadas con los distintos bloques políticos en la Cámara de Diputados, para poder debatirlo allí durante los próximos días. Entre los principales cambios que se establecen, se encuentran la eliminación de las retenciones para las economías regionales, actualizaciones en las jubilaciones de acuerdo con las cifras de inflación mensual a partir de abril y el retiro de la petrolera YPF del listado de empresas sujetas a privatización.

¿Qué servicios funcionarán en Argentina durante el paro del 24 de enero?

Medios de transporte: los colectivos, trenes y subterráneos no funcionarán desde las 7 hasta las 12 de la noche de Argentina. En este caso, los gremios de transporte garantizarán la movilidad de los ciudadanos que necesiten trasladarse a sus lugares de trabajo y que quieran formar parte de la movilización.

Bancos: se suman al paro general y a la movilización, por lo que no habrá atención a partir de las 12pm, hora de Argentina, tal como señala el comunicado oficial del sindicato La Bancaria.

Vuelos: el secretario gremial de la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC), Marcelo Belelli, informó a CNN en Español que “todas las operaciones adhieren al paro a partir de las 12pm”. El gremialista subrayó que “habrá una guardia mínima que atenderá vuelos de carácter humanitario, emergencias aéreas y vuelos de Estado, únicamente”.

Administración pública: en un comunicado publicado en su página oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que hará un paro de 24 horas que tendrá efecto ni bien comience el miércoles 24. Su Secretario General, Rodolfo Aguiar, señaló en un comunicado que “la administración va a estar toda paralizada, no sólo en el Estado Nacional, sino también en las provincias y municipios. Además, sólo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales, y en el caso de organismos con atención a jubilados se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada”.

Personal de salud: se priorizarán las guardias médicas y, según ATE, la medida de fuerza puede afectar el normal funcionamiento de hospitales públicos.

¿Qué pueden esperar quienes adhieren al paro?

Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que se le descontará el día de trabajo a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida de fuerza, y agregó que “el salario es una contraprestación y quien no trabaje es razonable que no cobre”. Frente a estas declaraciones, CNN consultó a dos abogados especialistas en Derecho Laboral para conocer qué deberían esperar los trabajadores en caso de no asistir a sus tareas durante la jornada de paro.

En primer lugar, el abogado Leandro Recalde, especialista en Derecho Laboral, remarcó que el derecho a la huelga está protegido por la Constitución Nacional. “Aquellos que el miércoles 24 no vamos a ir a trabajar, estaremos ejerciendo un derecho constitucionalmente garantizado, que es el derecho a la huelga. Ese derecho lo vamos a ejercer frente a un DNU dictado por el Poder Ejecutivo que se encuentra suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo, a partir de un amparo que presentó la CGT, en la que pidió una medida cautelar que le fue concedida y que tenía como base suspender los efectos del decreto. Esa suspensión favorece a todos los trabajadores en relación de dependencia, los registrados y no registrados, y esto no importa si están afiliados a un sindicato o no”.

Sobre el derecho de huelga, el DNU 70/23 dice: “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Al respecto, Recalde considera que ese punto “regula, inhibe y delimita muy fuertemente la huelga al tener que garantizar el 75% de las prestaciones”.

En cuanto a las declaraciones del vocero presidencial sobre el descuento del día para todos los trabajadores estatales que acaten la medida de fuerza, Recalde subraya que “el comité de expertos de la libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende que no se puede imponer legalmente ni el pago de salario ni el no pago, sino que es una cuestión que, en definitiva, deberá resolverse entre las partes”. De esta manera, el abogado laboralista señala que se debe “esperar” a lo que el Gobierno resuelva con los estatales.

Por su parte, el abogado laboralista Alexander Rodríguez considera que “se trata de un paro general y este es un punto importante, dado que el trabajador va a tener garantizado el transporte, pero de una manera menos frecuente, por lo que llegar al trabajo va a ser más dificultoso y eso afecta su presentismo”. Por otro lado, y en el mismo sentido que Recalde, apunta que “el Estado Nacional puede descontar a sus trabajadores el día de trabajo cuando la huelga sea ilegítima”, algo que no se daría en esta ocasión, ya que se trata de un paro constitucional, con el derecho a la huelga garantizado.