(CNN) -- Es la ciudad protagonista de todas tus series y películas favoritas, la inspiración de innumerables canciones y obras de arte, y uno de los destinos más famosos del mundo.



No es de extrañar, pues, que la empresa Time Out haya elegido Nueva York como la mejor ciudad para 2024.

Time Out encuestó a unos 20.000 habitantes de ciudades de todo el mundo, junto con su red mundial de redactores y editores, para elaborar su última lista de las mejores ciudades del planeta.

Entre los factores a considerar están la gastronomía, la arquitectura y los acontecimientos culturales de las ciudades.

El objetivo, dice Time Out, es proporcionar "inspiración para viajar", pero también una "instantánea global de la vida en la ciudad".

Time Out menciona la multitud de museos de Nueva York y su próspera escena teatral como razones por las que la ciudad estadounidense alcanzó el primer lugar este año. La reputación mundial de Nueva York también desempeñó un papel importante: la ciudad fue clasificada como el lugar al que más les gustaría trasladarse a otros urbanitas de todo el mundo.

Una ciudad de contrastes

En el número dos de la lista de Time Out se encuentra Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una ciudad calificada, según Time Out, por "todos y cada uno de los encuestados" como "hermosa", gracias sin duda a su impresionante combinación de mar, paisaje urbano y espectacular entorno montañoso.

Time Out destacó especialmente la oferta cultural de Ciudad del Cabo, desde sus veladas nocturnas en museos durante los meses de verano hasta su oferta de teatro y comedia en el Theatre on the Bay, así como el recién inaugurado Time Out Market Cape Town.

Katy Scott, que creció en Ciudad del Cabo y ahora vive en Francia, explica a CNN Travel que la considera "quizá la ciudad costera con menos pretensiones del mundo", y elogia las oportunidades para adentrarse en la naturaleza, así como los "restaurantes de primera categoría, las prístinas granjas vinícolas y una vida nocturna de lujo".

Pero Scott también señala "que estas cosas no son accesibles para la mayoría de los ciudadanos".

"Puede que Sudáfrica esté celebrando 30 años de democracia, pero la desigualdad en ciudades como Ciudad del Cabo es más cruda que nunca", afirma Scott.

Teniendo esto en cuenta, Scott aconseja que "para entender de verdad la ciudad y su gente", los visitantes deberían "salir de la burbuja turística y hacer esa excursión a la isla de Robben o al museo del Distrito Seis", dos lugares recomendados por Time Out que abordan la historia del apartheid sudafricano.

"Ambos lugares ofrecen una visión única e impactante de la historia de Sudáfrica", afirma Scott.

Completan los cinco primeros puestos de Time Out Berlín, Alemania, elogiada por su animada vida nocturna; Londres, Reino Unido, alabada por sus "legendarios" pubs y sus museos y galerías gratuitos; y Madrid, España, con una oferta gastronómica y de copas "excepcional", según Time Out.

Entre las ciudades más pequeñas figuran Liverpool (7) y Oporto (10). Cabe destacar que Oporto fue nombrada por los encuestados de Time Out como una gran ciudad para el "romance".

La editora de viajes de Time Out, Grace Beard, afirmó en un comunicado que lo que tienen en común todas las ciudades de la lista es su "fuerte espíritu comunitario y un ambiente innegable".

La Ciudad de México alcanzó el sexto lugar por su "habitabilidad".

Las 10 mejores ciudades según Time Out

1. Nueva York, EE.UU.

2. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

3. Berlín, Alemania

4. Londres, Reino Unido

5. Madrid, España

6. Ciudad de México, México

7. Liverpool, Reino Unido

8. Tokio, Japón

9. Roma, Italia

10. Oporto, Portugal