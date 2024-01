La gran transformación de Sofía Vergara para "En la piel de Griselda" 1:31

(CNN) -- Sofía Vergara se sinceró sobre su separación de Joe Manganiello.

En una entrevista con el diario español El País, la estrella de "Griselda" reveló que Manganiello y ella no estaban de acuerdo en tener hijos, según la revista People.

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja", dijo Vergara. "Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí".

Vergara, de 51 años, es madre de un hijo adulto, Manolo, que comparte con su exmarido. Manganiello tiene 47 años.

Vergara dijo que está lista para pasar a la siguiente etapa de su vida.

"Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre, dijo. "Así que, si viene el amor, tiene que venir con [sus propios] hijos".

CNN se puso en contacto con los representantes de Vergara y Manganiello para obtener comentarios.

Vergara interpretará al personaje principal de la miniserie "Griselda" sobre la narcotraficante Griselda Blanco. Se estrenará en Netflix este jueves.