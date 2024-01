La prisión Holman en Atmore, Alabama, donde el estado planea ejecutar al preso condenado a pena de muerte Kenneth Smith. (Crédito: Jay Reeves/AP)

(CNN) -- Los hijos de Elizabeth Sennett, por cuyo asesinato Kenneth Smith fue condenado, hablaron sobre la ejecución del condenado a muerte en Alabama.

Mike y Chuck Sennett dijeron a Isabel Rosales de CNN que desearían que las personas recordaran a su madre.

"Todo el mundo habla de Smith y de lo que le está ocurriendo, pero a todos se les olvidó la mujer del condado de Colbert", dijo Chuck Sennett refiriéndose a su madre.

A Smith lo condenaron a pena de muerte por su participación en el asesinato por encargo de Elizabeth Sennett en 1988. Según los registros judiciales, su esposo, el ministro Charles Sennett, contrató a alguien que a su vez contrató a otras dos personas, entre ellas Smith, para que mataran a su esposa y lo hicieran pasar por un robo.

Los hermanos tenían 20 años cuando mataron a su madre. Chuck Sennett dice que Smith "lleva en el corredor de la muerte el doble de tiempo que nosotros conocimos a nuestra madre".

Los hermanos comentaron que su madre era "una sencilla esposa de predicador que creció en el campo". La recuerdan como una mujer atenta y cariñosa.

Chuck Sennett señaló que no simpatiza mucho con el argumento de Smith de que la muerte por hipoxia de nitrógeno es cruel e inusual: "Él no le preguntó a mamá cómo quería que la mataran".

El hermano de Chuck, Mike, dijo que no quiere oír lo que Kenneth Smith pueda tener que decir antes de su ejecución. En ese sentido dijo: "No quiero que me diga ni una palabra, ha tenido 35 años para enviarme una carta de disculpa si realmente lo siente".

La principal preocupación del hermano Sennett es que el método de ejecución, que no ha sido probado antes, no resulte según lo previsto. "No tienen un gran historial de ejecuciones", indicó Mike Sennett.

Chuck Sennett dijo que el peor escenario posible sería que Kenneth Smith "volviera caminando a su celda".

Los abogados de Kenneth Smith han presentado un recurso de última hora ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar detener su ejecución. El estado de Alabama respondió desde entonces a ese recurso intentando rebatir los argumentos de que la muerte por hipoxia de nitrógeno es un castigo cruel e inusual.

La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre estos argumentos. El asesor espiritual de Smith declaró a CNN que la ejecución de Smith está prevista para después de las 7 p.m., hora de Miam.