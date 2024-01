Jürgen Klopp anuncia su salida del Liverpool a final de esta temporada

(John Powell/Liverpool FC via Getty Images)

(CNN Español) -- Este viernes, el Liverpool FC informó que el entrenador de su primera plantilla, Jürgen Klopp, dejará de ser el director técnico a final de esta temporada.

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador del #LFC al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en el verano", dijo el club en un comunicado.

Hasta el momento el Liverpool no ha anunciado quién tomara la dirección técnica del club.

"Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchan por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo", dijo Klopp a Liverpoolfc.com.

"Me encanta absolutamente todo de este club, me encanta todo de la ciudad, me encanta todo de nuestros seguidores, me encanta el equipo, me encanta el personal. Me encanta todo. Pero que aun así tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar".