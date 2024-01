(CNN Español) -- –Ahí hay uno… está yendo a la otra zona… ¡sí!… ¡chiuuuuu!

En medio de disparos, clics y exclamaciones apresuradas, María Elena Arévalo, una dueña de casa de 81 años, analiza los movimientos de "sus enemigos" —como les dice ella— a través de la pantalla del computador.

En su casa en la localidad de Llay Llay, a 90 kilómetros de Santiago de Chile, ella viste un delantal y prende un ventilador para capear la intensa ola de calor que azota al país austral mientras juega "Free Fire", un popular videojuego de disparos en línea donde millones de jugadores buscan sobrevivir en una isla imaginaria. Allí, María Elena tiene un personaje que viste un kimono, armas de fuego y un ave fénix que la acompaña como su compañero, a quien ella llama "Benito" en honor a su difunto esposo.

"Yo empecé a jugar en 2018, por ahí. Se murió mi esposo, entonces yo quedé sola. Estaba con mi nieto no más, que vivía aquí. Él tenía todas estas cosas. Entonces dijo '¿por qué usted no aprende a jugar, para que no pase sentada aquí? ¿por qué no juega?'", cuenta María Elena, más conocida como "Mami Nena" en internet.

Tras la muerte de su esposo, con quien vivió por más de 50 años, "Mami Nena" relata que entró en una profunda depresión. Pero la insistencia de su nieto Héctor Carrasco, un estudiante universitario de administración de empresas de 20 años, la terminó por convencer.

"No sabía ni mover el mouse yo, no sabía tocar una tecla, nada de esas cosas. Pero él me enseñó, entonces como que yo la pena ya no la sentía", afirma la abuela.

Con su nieto empezaron a jugar cada vez más, a grabar videos y contenido para redes sociales. Y para sorpresa de varios internautas, las habilidades de "Mami Nena" se comenzaron a notar. "Eso es lo que yo le hallé el gusto, porque yo jugaba con otra persona. Ahí yo me sentía mejor. Y no era nada una sola persona, eran varios los que jugaban en el juego. Hasta que le fui yo dando, y me gustó", cuenta "Mami Nena".

La popularidad de la "abuela gamer" comenzó a crecer en Latinoamérica y en el mundo entero. Su canal de Youtube, donde sube videos de ella jugando y comentando las partidas, ya supera los 640.000 suscriptores y en TikTok ya le siguen más de 380.000 personas. En 2022, la propia compañía creadora del videojuego decidió invitarla a un evento en Ciudad de México como rostro influyente de la marca "Free Fire". Ella no lo podía creer.

"No me imaginé nunca yo, porque dije, ¿por qué me invitan a México a mí? Habiendo tantas otras personas. No puede ser. ¡Pero me invitaron! Lo pasé bien, así que estoy agradecida con México. Me tuvieron paciencia, andaban conmigo del brazo para todas partes, porque era la mayor ahí, las ‘influencers’ eran muy muy jóvenes, y yo era la mayor", cuenta "Mami Nena" entre risas.

Pero los reconocimientos no terminaron ahí. En diciembre de 2023, la Universidad Católica de Chile decidió nombrarla como una de los 100 líderes adultos mayores del país austral, y la invitaron a una ceremonia especial en Santiago. María Elena insiste en que todo se lo debe a su nieto Héctor: "Es por mi nieto. Si no hubiera sido por él, no sé. A lo mejor yo no estaría también. Porque yo me encerré en mi casa, pero con él, yo salí para fuera, comencé a jugar, empecé a hacer otras cosas".

Por su parte, Héctor Carrasco cuenta que su abuela le ha enseñado que "cualquier persona, de cualquier edad, puede lograr todo lo que se proponga". "Me ha enseñado demasiadas cosas. Y cosas muy importantes", afirma el estudiante con una sonrisa mientras mira a su abuela de reojo.

María Elena dice que ahora juega mucho menos que antes debido a una esclerodermia, una enfermedad que provoca el endurecimiento de la piel de sus manos. Sin embargo, insiste en que no puede quedarse "sin hacer nada", que para los adultos mayores es importante "tener un pasatiempo".

"Tienen que hacer algo, aunque sea un juego, cualquier juego, pero que no se dejen estar. Hagan cualquier cosa, aprendan lo que quieran aprender, que tejan, que cosan, que hagan lo que puedan hacer. Como adultos mayores, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía", recalca Mami Nena.

Con la mente activa y siguiendo los ejercicios recomendados por su médico, esta "abuela gamer" afirma que seguirá jugando hasta que su salud lo permita. Por su nieto, por sus fans, pero principalmente, por ella misma.