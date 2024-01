Estados Unidos evalúa sanciones para Venezuela tras el fallo del Tribunal Supremo contra María Corina Machado

Guaidó: No podemos dividir, hay que seguir con el liderazgo de Machado 3:49

(CNN Español) -- El Departamento de Estado de EE.UU. está evaluando posibles sanciones contra Venezuela, tras el fallo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia que inhabilitó la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado, según un comunicado difundido este sábado.



El departamento dijo que la decisión del tribunal es “profundamente preocupante” y es “inconsistente” con el compromiso hecho por los representantes del presidente Nicolás Maduro, mediante los acuerdos de Barbados, de realizar una elección presidencial competitiva en 2024. Agregó que el fallo contra Machado “carece de elementos básicos”, como el haber notificado a la candidata de las acusaciones o la oportunidad de defenderse.

La decisión del Tribunal Supremo se produce en medio de crecientes acusaciones del Ministerio Público contra activistas y opositores, a quienes señala de estar detrás de una supuesta conspiración para cometer un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

Machado reacciono al fallo en su cuenta de X: “El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados. Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es HASTA EL FINAL”.

Corina Machado, inhabilitada por el Tribunal Supremo

El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció que inhabilitaba la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado: “La ciudadana MARÍA CORINA MACHADO PARISCA está INHABILITADA para ejercer funciones públicas por un periodo de quince (15) años, de acuerdo a la Resolución número 01-00-000285, de fecha 16 de septiembre de 2021, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”.

La inhabilitación que menciona el fallo del tribunal se refiere a una medida que impuso la Contraloría General de Venezuela contra Machado por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. La dirigente opositora insiste en que la inhabilitación es ilegal.

El pasado 15 de diciembre, Machado acudió al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso ante la inhabilitación política que le impide postularse y ejercer cargos públicos.

A su salida del tribunal en ese momento, Machado afirmó que hará “todo lo que haya que hacer” para mantenerse en la ruta electoral. “Nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen, ahora es a ellos a quien le toca cumplir”, dijo a los medios.

Luego ese mismo día, en una rueda de prensa, Machado señaló: "Yo lo que he ratificado hoy, una vez más, es que no existe inhabilitación. Además, a mí me habilitó la gente y eso es lo que queda constatado, ratificado en el documento que introdujimos". También explicó que el documento presentado "es una demanda por una reclamación por vías de hecho. Eso significa que hay un hecho público, mas no hay acto. No hay acto. Y eso es lo que estamos constatando hoy con esta actuación".

El abogado que representa a Machado, Perkins Rocha, informó a través de la red social X a principios de enero que había recurrido a la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de revisar el expediente de su defendida y que, por segunda vez, se le negó el acceso al expediente para examinarlo. Una situación que el jurista consideró ponía a su clienta en “una peligrosa situación de indefensión” al impedirle conocer sobre el trámite.

Movimiento político de María Corina Machado denunció detención de varios miembros

Hace apenas tres días, el martes 23 de enero, el movimiento político Vente Venezuela, que coordina Machado, denunció la detención de tres miembros de esa fuerza en menos de una semana.

Perkins Rocha, quien también es el abogado de la organización, aseguró que fueron detenidos Juan Freites, director del comando de campaña en el estado La Guaira, y Luis Camacaro, en el mismo cargo en el estado Yaracuy. El 17 de enero, el Ministerio Público había confirmado la detención de Víctor Venegas, quien ejercía como secretario político de Vente Venezuela en el estado Barinas, por su presunta participación en una conspiración y su vinculación con “el desarrollo de actividades contra la paz de la República”, y quien previo a su arresto aseguró que no ha hecho nada malo.

CNN se comunicó con el Ministerio Público para solicitar información sobre los reportes de las detenciones recientes, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Sin embargo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que se están llevando a cabo detenciones de justicia de quienes señaló como cómplices de cinco conspiraciones que han sido denunciadas en los últimos días y sobre las cuales no se han presentado pruebas.

No precisó los nombres de las personas detenidas pero sí aseguró que los aprehendidos serían investigados “por atentar contra el Estado venezolano e implosionar la paz ciudadana”.

Con información de Bertha Ramos y de Osmary Hernández, de CNNE.