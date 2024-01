Un camión cisterna que transportaba 28390 litros de diésel explotó en Ohio y dejó 1 muerto

Los bomberos trabajan en el lugar del accidente de un camión cisterna el sábado 27 de enero en Macedonia, Ohio. Brian Fontanella

(CNN) -- Un hombre murió, varias carreteras del noreste de Ohio están cerradas y el diésel se ha vertido en un río después de que un camión cisterna perdiera el control y explotara este sábado por la mañana.

El conductor del camión se dirigía hacia el norte por la ruta estatal 8 en Macedonia, a unas 18 millas al norte de Akron, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Summit en un comunicado de prensa. Mientras intentaba incorporarse a la Interestatal 271, perdió el control y cayó por el costado de un puente, lo que provocó que el camión explotara en una explosión de llamas cuando se estrelló en la Ruta Estatal 8, dijo la oficina del sheriff.

La oficina del sheriff dijo que funcionarios de varios departamentos, incluido un equipo de materiales peligrosos, acudieron al incendio a las 9:15 am hora local.

El portavoz de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio, Bryant Somerville, dijo a CNN que el camión transportaba 7.500 galones de diésel cuando se estrelló.

La oficina del sheriff dijo que el diesel del camión cisterna llegó a un río cercano y se filtró en Brandywine Falls , una cascada de 60 pies, lo que provocó brevemente que un arroyo se incendiara.

"El cercano Brandywine Creek se vio afectado por el diésel del accidente", dijo Somerville en un correo electrónico el sábado. "El arroyo se incendió brevemente inicialmente después del accidente, y el coordinador en el lugar de la EPA de Ohio informa que el incendio se ha extinguido".

Somerville dijo que la agencia está instalando medidas de contención en el arroyo para detener la propagación del diésel y supervisará los esfuerzos de reducción.

La oficina del sheriff dijo que las rampas desde la ruta estatal 8 hasta la carretera interestatal 271 están cerradas en ambas direcciones.

Las autoridades dicen que las carreteras “permanecerán cerradas hasta que se pueda inspeccionar la seguridad del puente”, lo cual está en curso.

El portavoz del Departamento de Transporte de Ohio, Matt Bruning, dijo que los equipos en el lugar están inspeccionando tanto el puente como la carretera. Una parte de la carretera donde aterrizó y explotó el camión cisterna “necesitará ser repavimentada”, dijo en un correo electrónico a CNN.

"No tengo un cronograma al respecto", dijo Bruning. “Tampoco he oído todavía detalles sobre la inspección del puente. No reabriremos nada hasta que lo consideremos seguro para los automovilistas”.

Las autoridades están investigando la causa del accidente.