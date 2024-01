Se ve un monitor en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 10 de enero de 2024, en Los Ángeles, California. Irfan Khan/Los Angeles Times/Getty Images

(CNN) -- Un hombre ruso que voló desde Copenhague, Dinamarca, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles sin boleto, pasaporte o visa fue declarado culpable de ingresar ilegalmente en un avión, dijeron las autoridades este viernes.

Sergey Vladimirovich Ochigava, de 46 años, fue declarado culpable por un jurado y enfrenta una sentencia máxima legal de cinco años en una prisión federal, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal en el Distrito Central de California.

El caso se desarrolló en noviembre pasado después de que Ochigava llegara a LAX en un vuelo de Scandinavian Airlines, según la oficina del abogado.

Ochigava llegó al puesto de control de Aduanas y Protección Fronteriza en LAX y “proporcionó información falsa y engañosa”, incluso inicialmente le dijo a CBP que había dejado su pasaporte en el avión, según la denuncia.

Los oficiales de CBP no pudieron encontrar el nombre de Ochigava en el manifiesto de vuelo del vuelo de Scandinavian Airlines ni de ningún otro vuelo internacional entrante, según la denuncia penal, que dice que Ochigava no tenía pasaporte ni visa para ingresar a los Estados Unidos.

Ochigava – que tenía pasaportes ruso e israelí – fue procesado el 5 de diciembre y se declaró inocente de los cargos, según la oficina del fiscal.

CNN se comunicó con un abogado de Ochigava para solicitar comentarios.

Un hombre le dijo al FBI que no estaba seguro de cómo subió al avión

Las pruebas presentadas durante el juicio con jurado de tres días mostraron que el 3 de noviembre de 2023, Ochigava “siguió a un pasajero desprevenido a través de un torniquete de seguridad en el aeropuerto de Copenhague en Dinamarca para que pudiera ingresar a una de las terminales del aeropuerto sin una tarjeta de embarque”, informó EE.UU. Dijo la Procuraduría.

Al día siguiente, Ochigava pasó por la puerta de embarque sin ser detectado y se escapó de polizón a bordo del vuelo de Scandinavian Airlines a Los Ángeles, según el comunicado.

Los miembros de la tripulación de vuelo de Scandinavian Airlines dijeron que la mayoría notó a Ochigava “porque deambulaba por el avión y cambiaba continuamente de asiento. Además, pidió dos comidas durante cada servicio de comida, y en un momento intentó comerse el chocolate que pertenecía a miembros de la tripulación de cabina”, según la denuncia.

La tripulación del vuelo no vio la tarjeta de embarque de Ochigava, pero lo recordó sentado en un asiento que se suponía estaba desocupado, según la denuncia. Si bien la tripulación de vuelo contó las personas por sección para asegurarse de que el avión estuviera equilibrado para el despegue y el aterrizaje, los números no fueron contabilizados, afirma la denuncia.

Cuando el FBI lo entrevistó a través de un oficial de CBP de habla rusa el 5 de noviembre, Ochigava, quien dijo que tenía un doctorado en economía y marketing y trabajó en Rusia como economista “hace mucho tiempo”, dijo que no había dormido durante tres días, no entendía lo que estaba pasando, no estaba seguro si tenía un billete de avión para venir a Estados Unidos, no estaba seguro de cómo subió al avión ni por qué estaba en Copenhague, afirma la denuncia.

Ochigava, quien ha estado bajo custodia federal desde su arresto en LAX el 4 de noviembre, será sentenciado en un tribunal federal el 5 de febrero.