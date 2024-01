Muere Chita Rivera, cantante y actriz ganadora del premio Tony, a los 91 años

La actriz y bailarina estadounidense Chita Rivera en mayo de 1977. (Crédito: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

(CNN) — Chita Rivera, una icónica actriz de teatro y cine con participaciones que incluyen “Chicago”, “Kiss of the Spider Woman” y “Sweet Charity”, falleció a los 91 años.

Merle Frimark, publicista de Rivera desde hace mucho tiempo, confirmó la noticia a CNN este martes, informando que Rivera murió “en Nueva York después de una breve enfermedad”.

Rivera recibió un récord de 10 nominaciones a los premios Tony y ganó dos por “The Rink” y “The Kiss of the Spider Woman”. Su incomparable carrera en Broadway se extendió por varias décadas, desde interpretar a Anita en “West Side Story” hasta actuar junto a Dick Van Dyke en “Bye Bye Birdie” y participar en musicales característicos de Bob Fosse como “Chicago” y “All That Jazz”.

Aunque mantuvo una agenda vertiginosa en el escenario, Rivera también apareció en varias películas y programas de televisión, incluida una adaptación cinematográfica de “Sweet Charity” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Entre los honores que acumuló Rivera están un homenaje en el Centro Kennedy en 2002 y la Medalla Presidencial de la Libertad, que le entregó el presidente Obama en 2009.

Frimark incluyó una declaración de la hija de Rivera, Lisa Mordente, que mencionó que el funeral de la estrella será privado y que le sobreviven su hija junto con sus hermanos Julio, Armando y Lola del Rivero “junto con sus muchas sobrinas, sobrinos y amigos”.

Noticia en desarrollo...