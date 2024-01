Tabla de impuestos del IRS 2024: ¿cómo calcular cuánto tengo que pagar según ingresos y estado civil?

Soltero Jefe(a) de familia

Ingresos: no más de US$ 11.600

Tasa de impuesto: 10% Ingresos: no más de US$ 16.550

Tasa de impuesto: 10%

Ingresos: más de US$ 11.600 a US$ 47.150

Tasa de impuesto: US$ 1.160 más el 12% del excedente sobre US$ 11.600 Ingresos: más de US$ 16.550 a US$ 63.100

Tasa de impuesto: US$ 1.655 más el 12% del excedente sobre US$ 16.550

Ingresos: más de US$ 47.150 a US$ 100.525

Tasa de impuesto: US$ 5.426 más el 22% del excedente sobre US$ 47.150 Ingresos: más de US$ 63.100 a US$ 100.500

Tasa de impuesto: US$ 7.241 más el 22% del excedente sobre US$ 63.100

Ingresos: más de US$ 100.525 a US$ 191.950

Tasa de impuesto: US$ 17.168,50 más el 24% del excedente sobre US$ 100.525 Ingresos: más de US$ 100.500 a US$ 191.950

Tasa de impuesto: US$ 15.469 más el 24% del excedente sobre US$ 100.500

Ingresos: más de US$ 191.950 a US$ 243.725

Tasa de impuesto: US$ 39.110,50 más el 32% del excedente sobre US$ 191.950 Ingresos: más de US$ 191.950 a US$ 243.700

Tasa de impuesto: US$ 37.417 más el 32% del excedente sobre US$ 191.950

Ingresos: más de US$ 243.725 a US$ 609.350

Tasa de impuesto: US$ 55.678,50 más el 35% del excedente sobre US$ 243.725 Ingresos: más de US$ 243.700 a US$ 609.350

Tasa de impuesto: US$ 53.977 más el 35% del excedente sobre US$ 243.700