(CNN) -- Usualmente, cuando alguien pregunta "¿cómo estás?" no les dices en realidad lo que estás sintiendo.

Sin esta frase de etiqueta común, quedaríamos inmovilizados durante horas por conocidos que nos contarían monólogos agobiantes. Atraparíamos a cajeros de bancos, empleados de estacionamientos y compañeros de trabajo con historias de nuestros miedos más profundos y nuestras dolencias corporales más leves. El mundo se paralizaría cuando nos despojáramos de nuestros caparazones para permanecer desnudos y vulnerables en nuestra verdad.

Cuando Elmo publicó un comentario de buen corazón esta semana en X, formalmente conocido como Twitter, pudo haber asumido que estas costumbres sociales lo protegerían. Pero él viene de “Plaza Sésamo”, que no es lugar para mentiras.

"Elmo solo pasando a saludar! ¿Cómo están todos?", escribió.

Miles de respuestas y algunas intervenciones de sus compañeros de "Plaza Sésamo" después, estaba bastante claro: ¡a la gente no le va bien, Elmo!

No es sorpredente. El mundo está experimentando una demoledora guerra en Ucrania, una hambruna potencial en Gaza y un ritmo aparentemente interminable de tiroteos masivos en Estados Unidos. Muchos jóvenes estadounidenses luchan contra la ansiedad y la depresión mientras el país se enfrenta a una bien documentada crisis de salud mental. Y en muchos lugares estamos en medio de un invierno frío y oscuro.

El tono de las respuestas a Elmo refleja en gran medida esta situación, así como el humor negro que nos hace desahogarnos ante una marioneta peluda. La pregunta de Elmo también dio lugar a algunas conversaciones conmovedoras sobre la salud emocional y la importancia de estar en contacto con los amigos.

No estamos bien, gracias

Las respuestas a la inocente pregunta de Elmo deberían quedar grabadas en piedra para que las futuras generaciones sepan exactamente cómo nos sentíamos en 2024.

“Elmo, cada día, el abismo que contemplamos adquiere un horror único. Uno que antes era de naturaleza insondable. Nuestra fatalidad inevitable, que alguna vez se aceleró en años o meses, ahora se acelera en horas, incluso minutos. sin embargo, antes comí una buena toronja, gracias por preguntar”.

"Cada mañana, no puedo esperar para volver a dormir. Cada lunes, no puedo esperar a que llegue el viernes. Cada día y cada semana de por vida".

"Elmo estoy deprimido y sin dinero".

"Estoy en mi punto más bajo, gracias por preguntar".

"Elmo, tengo que ser sincera contigo, bebé, estamos luchando por nuestras vidas".

Y, una de las respuestas más brutalmente honestas:

"Elmo, voy a ser realista, estoy en mi jodixx límite".

Luego de unas horas de que la gente desahogara traumas con la marioneta, la cuenta oficial de "Plaza Sésamo" compartió un post de seguimiento que dirigía a la gente -sí, de verdad- a recursos de salud mental.

O, como dijo otra persona en X: "Elmo, lo siento, pero esto está por encima del nivel salarial de Elmo".

Otros miembros de la pandilla de Plaza Sésamo, que probablemente intuían que la situación tenía las mismas posibilidades de mejorar o disolverse en un abrir y cerrar de ojos, intervinieron. Big Bird, Cookie Monster, Snuffleupagus y otros dieron las gracias a Elmo por ser un buen amigo, y ofrecieron sus propias orejas peludas para escuchar a cualquiera que necesite hablar.

¡Guauuu...! Elmo se alegra de haber preguntado", publicó Elmo menos de dos días después, empleando el "guau" más retóricamente cargado imaginable. "Elmo aprendió que es importante preguntar a un amigo cómo está".

El verdadero problema detrás del humor

Podría parecer una broma. ¡Míranos, poniendo nuestros miedos a los pies peludos de un querido personaje infantil!. Seguramente no hay nada más que examinar aquí.

Excepto que, una vez pasadas las nubes de ironía y humor negro, ocurrió algo extraordinario: la gente empezó a dar las gracias a Elmo y sus amigos por preguntar y a hablar de lo que significa sentirse seguro y comprendido en una época en la que hay tantas cosas peligrosas y confusas.

Katherine Tarleton, terapeuta en Carolina del Sur, afirma que los personajes de confianza como Elmo crean un entorno de seguridad en el que las conversaciones difíciles resultan un poco más fáciles.

"Hay una sensación de seguridad emocional en ellos porque hay una percepción de inocencia", dijo a CNN. "Nos devuelven a la infancia, cuando al menos algunas cosas eran más fáciles. Incluso si tuviste una infancia difícil, algunas partes seguían siendo más fáciles porque no sabías todo lo que estaba pasando".

Programas infantiles tan queridos como "Plaza Sésamo" también se centran en el bienestar emocional de una forma que puede resultarnos incómoda o extraña a medida que nos hacemos mayores.

"Veo que muchos adultos se inclinan hacia los programas infantiles porque pueden enseñarles a manejar sus emociones de una forma a la que quizá no estaban expuestos cuando eran más pequeños", dice Tarleton. "Me encanta que este intercambio con Elmo haya creado un espacio cultural en el que está bien decir que no estás bien".

Cómo obtener ayuda si la necesitas

Aunque el acceso a los recursos de salud mental es una parte fundamental del bienestar emocional, a veces lo mejor que uno puede hacer en ese momento es simplemente hablar con un amigo. Puede que no sean una marioneta compasiva, pero pueden ayudar.

Tarleton da algunos consejos para abordar temas difíciles y saber escuchar:

Hagan algo juntos. Si simplemente sentarse y desahogarse suena demasiado intenso, Tarleton sugiere hacer alguna actividad juntos, como jugar a algo o cocinar. "Eso te da una acción secundaria, y te da el espacio para medir tus respuestas y recuperarte si las cosas llegan a ser demasiado", dice.

Sé todo oídos. Si alguien acude a ti con una carga emocional, Tarleton dice que es una buena idea dejar de lado tus propias preocupaciones para que puedas estar 100% en sintonía con ellos. "Mucha gente tiende a querer intercambiar sus preocupaciones emocionales, pero ayuda a centrar mucho las cosas. Siéntate y di: 'Veo que te estás abriendo a mí. Hagamos esto por ti'".

Sé valiente. "El primer paso es la parte más difícil", dice Tarleton. "Si tienes miedo de que te juzguen, intenta examinarlo desde el otro lado. Si estuvieras en la posición contraria y tu amigo acudiera a ti, ¿querrías que tuviera miedo? No".

Recursos para cuando estés listo para hablar

Las organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro de Estados Unidos y el Reino Unido disponen de múltiples recursos de apoyo en salud mental, como líneas de ayuda especializadas y localizadores de tratamientos.

Si te enfrentas a barreras financieras o de seguros, varias organizaciones piensan en personas como tú, entre ellas Mental Health America.

Si crees que tú o alguien que conoces está en riesgo de suicidio, los consejeros de la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline están disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden ayudarte. Llama al 988 o al 800-273-8255 (TALK). La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide proporcionan información de contacto de centros de crisis de todo el mundo.

Si estás listo para encontrar un terapeuta, aquí tienes algunos consejos para elegir el más adecuado para ti, incluida una lista de bases de datos especializadas.

Y recuerda, no pasa nada por sentirse mal. También está bien llorar, incluso es sano. Como demuestra el viaje de Elmo hacia nuestro bienestar emocional colectivo, un poco de valentía y un poco de confianza pueden conducir a conversaciones sanadoras.